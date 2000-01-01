Проклятие Фернандо Алонсо в юбилейных Гран-при. В 400-м снова сошёл

200-й Гран-при

В 2013 году на Гран-при в Малайзии на втором круге Алонсо повредил антикрыло. Заезжать в боксы Фернандо не стал, но в итоге антикрыло отломилось и застряло под машиной. Пилоту пришлось досрочно сойти с трассы.