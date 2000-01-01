Проклятие чемпиона Ф-1 в юбилейных Гран-при
Фернандо Алонсо не смог закончить свой 400-й Гран-при, сойдя на 16-м круге гонки. Это уже третий такой случай на юбилейном этапе для испанца. Кажется, пилота преследует злой рок!
200-й Гран-при
В 2013 году на Гран-при в Малайзии на втором круге Алонсо повредил антикрыло. Заезжать в боксы Фернандо не стал, но в итоге антикрыло отломилось и застряло под машиной. Пилоту пришлось досрочно сойти с трассы.
300-й Гран-при
В 2018 году на Гран-при в Канаде Алонсо пришлось сойти с дистанции на 43-м круге из-за неисправности выхлопной системы.
400-й Гран-при
На Гран-при в Мексике Фернандо пришлось завершить гонку на 16-м круге из-за перегрева тормозов.
Исключение: 100-й Гран-при
Единственный этап с круглой цифрой, в котором всё прошло хорошо, был 100-й. В 2007 году на Гран-при в Турции Алонсо пришёл к финишу третьим, уступив Фелипе Массе и Кими Райкконену.
Проклятие Фернандо Алонсо в юбилейных Гран-при. В 400-м снова сошёл
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