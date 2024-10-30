Кто возьмёт титул в Формуле-1? Преимущества и слабости Ферстаппена и Норриса

Макс может позволить себе доезжать лишь третьим, но способна ли на это его машина?

До конца сезона в Формуле-1 остаётся лишь четыре этапа, и первый из них пройдёт в эти выходные в Сан-Паулу. Двух лидеров чемпионата — Макса Ферстаппена и Ландо Норриса — после недавнего Гран-при Мексики разделяют 47 очков, и, хотя в начале сезона нидерландец считался безоговорочным претендентом в борьбе за титул, теперь возможны варианты.

В преддверии решающих гонок сезона разбираем главные преимущества и слабости двух претендентов на титул.

У Ферстаппена большой отрыв

Прорыв «Макларена» в середине сезона действительно позволил Норрису навязать Ферстаппену борьбу, но подобраться близко к Максу в чемпионате до сих пор не удалось. 47 очков — это по-прежнему много. В оставшихся четырёх Гран-при и двух спринтах Ферстаппену достаточно финишировать третьим — и он даже при постоянных победах Норриса сохранит преимущество (правда, без учёта быстрейших кругов).

Но у Норриса лучше машина

Тем не менее в данный момент «Макларен», похоже, быстрее «Ред Булл». Норрис догонял Ферстаппена в концовке гонки в США, а под финиш в Мексике догонял «Феррари», с которыми Максу тягаться не удавалось. При этом пока не вполне ясно, способен ли «Макларен» опережать «Скудерию» на длинных отрезках, но, возможно, Сайнса Ландо не догнал из-за потерянного по вине Ферстаппена времени в начале гонки. В любом случае Максу теперь не гарантировано даже третье место, тогда как у Норриса шанс выиграть оставшиеся четыре гонки всё-таки есть.

Но «Ред Булл» лучше в стратегии

В то же время нужно помнить, что «Макларен», даже обладая лучшей машиной, принимал порой неудачные тактические решения. В Джидде и Мельбурне Ландо слишком поздно позвали на пит-стоп, а в Сильверстоуне ошиблись с резиной, поставив в концовке слишком мягкий состав. Даже если машина будет быстра, а Норрис — безошибочен, одно неверное решение стратегов перечеркнёт все шансы.

Норрис впереди Ферстаппена на Гран-при Сингапура Фото: Mark Thompson/Getty Images

Но у Ландо есть Пиастри

У «Макларена» зато есть другое преимущество — второй пилот. Надежд на возвращение Переса к былой форме, кажется, не осталось даже у «Ред Булл». Пиастри тоже не всегда надёжен, но в целом он держится на куда более высоком уровне. Оскар, во-первых, способен отбирать очки у Ферстаппена, а во-вторых, может хотя бы на время придержать Макса, если это поможет напарнику.

Но на Максе меньше прессинга

В борьбе за титул важен и психологический компонент — и в этом смысле позиция Ферстаппена куда более выгодная. Дело не только в положении в общем зачёте, но и в том, что Макс уже был чемпионом. Конечно, проиграть в этом сезоне было бы для нидерландца неприятно и обидно, но принципиально это ничего в его карьере не изменит. А для Норриса этот шанс может оказаться единственным в жизни — и это не может не давить на британца. Если Ландо в какой-то момент потеряет хладнокровие, этот самый шанс может быть навсегда упущен.

Но судьи стали строже

Макс, однако, тоже не может чувствовать себя абсолютно уверенно — после этапа в Мексике действующий чемпион, похоже, лишился своего главного оружия. Если в США Ферстаппену сошло с рук выдавливание Норриса, то в Мексико судьи отнеслись к действиям Макса с предельной строгостью. И что теперь делать нидерландцу? Продолжать в своём стиле и рисковать нарваться на штраф или отпускать педаль и уступать позицию? В любом случае концовка сезона будет интересной — подобного в Формуле-1 не было уже три года.