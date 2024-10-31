От Опеля до Кубицы: 9 единственных гонщиков из своих стран в Формуле-1

С огромной долей вероятности по окончании текущего сезона Гуаньюй Чжоу покинет Формулу-1 – как минимум на один год (скорее всего, навсегда). Глубокого следа в истории «Королевских гонок» он не оставил, запомнившись лишь статусом первого китайского пилота Ф-1. Помимо Чжоу, ещё восемь гонщиков могут похвастаться статусом единственного представителя своей страны в «Королевских гонках». Вашему вниманию – полный список.

Гуаньюй Чжоу (2022–2024). Китай

Начнём, собственно, с самого Чжоу. Когда китаец подписывал контракт с «Альфа Ромео» (в ту пору так назывался «Заубер»), многие предвосхищали экономический эффект, который может получить команда, заполучившая китайского гонщика с ворохом местных спонсоров. Как показало время, китайский рынок в мире Ф-1 оказался несколько переоценён – скачка популярности «Королевских гонок» в Поднебесной не случилось (как в тех же США).

Что же до сугубо спортивных аспектов, то здесь Гуаньюй также не особо блистал. Первую гонку, кстати, он провёл весьма обнадёживающее, финишировав 10-м. По ходу дебютного сезона он ещё дважды наберёт очки, что не шло ни в какое сравнение с результатами его напарника Боттаса, который вообще завершил чемпионат в топ-10.

Второй сезон в Ф-1 сложился для китайца куда более удачно. Да, он снова уступил напарнику, но уже не так много: четыре финиша в очках Валттери против трёх у Гуаньюя (ну, или 10:6 по набранным баллам). Ну а текущий сезон на удивление стал худшим в формульной карьере Чжоу: Боттас просто разносит китайца – 18:1 в квалификационном сражении. Немудрено, что ни один инсайдер не включил Чжоу в список претендентов на место в «Ауди».

Рио Харианто (2016). Индонезия

В историю Формулы-1 Харианто вошёл как человек, сломавший систему голосования за звание «пилот дня». Гран-при Австралии 2016 года в принципе был первой гонкой, по итогам которой болельщики выбирали лучшего гонщика. Приз зрительских симпатий в тот день ушёл индонезийскому дебютанту, который даже до финиша не смог добраться. Неизвестно, почему именно Рио стал «пилотом дня». Может, общественность восхитилась краткосрочным перформансом новичка, ну или дело в том, что в Индонезии проживают 280 миллионов человек. Выводы делайте сами.

Рио Харианто в составе «Манора» Фото: Charles Coates/Getty Images

Помимо этой истории, про Харианто сказать, в общем-то, нечего. В составе «Манора» он провёл 12 этапов в статусе ярко выраженного рента-драйвера – очков не набрал и после летней паузы благополучно уступил место протеже «Мерседеса» Эстебану Окону. Единственное, что скрасило скоротечную карьеру Рио в Ф-1 – достойный счёт в квалификационном сражении с Паскалем Верляйном: индонезиец уступил всего лишь 5-6.

Роберт Кубица (2006–2010, 2019). Польша

Забегая вперед, скажем, что Кубица – самый титулованный пилот из этой подборки. Единственный победитель Гран-при как-никак. В какой-то степени можно сказать, что Польша была обречена обзавестись своим пилотом в Ф-1. В 2005-м Роберт выиграл едва ли не главную «молодёжку» того времени – чемпионат Формулы «Рено», а уже по ходу следующего сезона дебютировал в «Королевских гонка», подменив уволенного Вильнёва в «БМВ-Заубер».

За три с половиной года, проведённых в немецкой команде, Кубица девять раз поднимался на пьедестал почёта, выиграл Гран-при Канады и даже успел полидировать в чемпионате – кстати, в 2008-м поляк потерял математические шансы на титул лишь в преддверии финальной гонки.

Роберт Кубица блестяще провёл сезон-2010 Фото: Clive Mason/Getty Images

Сезон-2010 Роберт начинал в «Рено», а спустя пару лет должен был переходить в «Феррари», но злополучная авария, в которую Кубица угодил в ралли перед стартом сезона-2011, разделила карьеру польского пилота на «до» и «после».

В Формулу-1 Роберт вернётся лишь в 2019 году, подписав контракт с «Уильямсом». К сожалению, это был уже не тот Кубица, что производил впечатление будущего чемпиона в конце 2000-х. И не тот «Уильямс». Впрочем, Роберт всё равно оставил глубочайший след в спортивной индустрии своей страны. Кстати, в 2008-м Кубица был признан спортсменом года в Польше – настолько на родине оценили успехи Роберта.

Жолт Баумгартнер (2003–2004). Венгрия

Ничем примечательным на юниорском уровне Жолт не отметился: за три года в Формуле-3000 он лишь трижды набирал очки. А в «Королевских гонках» Баумгартнер дебютировал волей случая: во время тренировки на «Хунгароринге» в серьёзную аварию угодил пилот «Джордана» Ральф Фёрман – Баумгартнер вышел на замену. В стане «жёлтых» венгерский гонщик провёл два этапа и ничем особым не запомнился.

В следующем году Жолт выступал в Ф-1 уже на полном расписании, защищая цвета слабейшей команды «Минарди». Главным достижением Баумгартнера стало восьмое место на «Индианаполисе», добытое благодаря многочисленным сходам соперников с дистанции (от лидера отстал на три круга). Впрочем, очки есть очки, а для «Минарди» они (точнее оно), вообще стали единственными в сезоне. По итогам чемпионата 2004 года венгр, по сути, закончил с гонками – более он нигде не соревновался.

Алекс Йонг (2001–2002). Малайзия

Ещё один махровый рента-драйвер. На ранней стадии карьеры Йонг не показал ничего хоть сколько-нибудь приличного – ни в Формуле Ниппон, ни в Формуле-3000, где он зачастую даже квалификацию пройти не мог. Впрочем, относительно низкий порог вхождения в Ф-1 начала 2000-х (никаких вам баллов суперлицензии) позволил обеспеченному малайзийцу примкнуть к «Минарди» в концовке сезона-2001 (заменил Тарсо Маркеса).

Алекс Йонг в сезоне-2002 Фото: Mark Thompson/Getty Images

В 2002 году Алекс продолжил выступать за итальянскую команду. Запомнился он тремя непройденными квалификациями и тем фактом, что в какой-то момент руководство «Минарди» отстранило его на два этапа, чтобы Алекс смог побольше потренироваться на испытательном треке – настолько Йонг был плох.

Томаш Энге (2001). Чехия

В Формуле-1 чешский пилот провёл всего три гонки, но зато стал первым гонщиком в истории чемпионата, который представлял страну бывшего соцлагеря. В концовке сезона-2001 Энге присоединился к умирающему «Просту», заменив травмированного Лучано Бурти. В составе французской команды Томаш провёл этапы в Монце, Индианаполисе и Сузуке – везде предсказуемо уступал напарнику Френтцену, причем помногу.

Вполне возможно, Энге и в следующем году продолжил бы выступать за «Прост», но команда великого чемпиона прекратила существование по окончании сезона-2001. Больше в Формуле-1 Томаш не появлялся, а запомнился он как человек, потерявший титул в Формуле-3000 из-за проваленного допинг-теста.

Элисео Саласар (1981–1983). Чили

В историю «Королевских гонок» Саласар вошёл как человек, подравшийся с Нельсоном Пике – единственный кулачный поединок, запечатлённый трансляционной камерой во время Гран-при Формулы-1. Случился сей инцидент на «Хоккенхаймринге» в 1982 году. Возглавлявший пелотон Пике опередил на круг Саласара, а мгновение спустя чилиец вынес лидера гонки перед входом в «эску». Сразу после аварии Нельсон моментально выскочил из кокпита, направившись восстанавливать справедливость. Саласар не намеревался выяснять отношения, но Пике его и не спрашивал, ударив пару раз чилийца по шлему (а ещё пытался добавить ногой – не получилось).

После Формулы-1 Саласар выступал в IndyCar Фото: Angi Gross/Getty Images

На этом, собственно, минута славы Элисео и заканчивается. Всего же чилийский гонщик принял участие в 37 Гран-при (13 раз не проходил квалификацию), выступая за «Марч», «Энсайн», «АТС» и «РАМ». Дважды Саласару посчастливилось набрать очки – пятое и шестое места в Имоле и Зандворте соответственно.

Рикки фон Опель (1973–1974). Лихтенштейн

Да, он родственник того самого Опеля – правнук, если быть точным. Что интересно, к Лихтенштейну Рикки не имел никакого отношения. Родился Опель в Нью-Йорке в семье немца и колумбийки, а детство провёл в Швейцарии. Почему же он решил выступать под флагом крохотного княжества? Точного ответа на этот вопрос нет. Есть лишь предположение, что паспорт Лихтенштейна он получил, чтобы уходить от налогов.

Что же до гоночной составляющей жизни Опеля, то там также всё крайне интересно. К примеру, благодаря Рикки в Формуле-1 появилась команда под названием «Энсайн» – подданный Лихтенштейна помог деньгами. Также в карьере Опеля был непродолжительный отрезок, проведённый в составе топового «Брэбема». В 1974 году Берни Экклстоун заинтересовался финансами Опеля и пригласил того в свою команду на роль боевого пилота. Очень быстро Экклстоун осознал, как сильно ошибся. В двух из шести этапов представитель Лихтенштейна не смог пройти даже квалификационный барьер – и это в составе топ-команды! Терпение Берни лопнуло после второго провала Опеля в Дижоне.

На этом гоночная карьера Рикки подходит к своему завершению. В дальнейшем он пересмотрит жизненные приоритеты и отправится в Таиланд, где поселится в буддистском монастыре.

Робер Ля Каз (1958). Марокко

В 1958 году Ля Каз стал первым африканским гонщиком в истории Формулы-1. Вообще, он был французом по национальности – родился в Париже, а в Марокко переехал уже в осознанном возрасте – но гонялся под лицензией североафриканского государства. Ещё один нюанс заключается в том, что на технике Формулы-1 Робер не выступал. Дело в том, что организаторы разрешили участвовать в Гран-при Марокко 1958 года на машинах Формулы-2. Ля Каз стал одним их тех, кто воспользовался этим правилом – среди других представителей «двушки» были в том числе Брюс Макларен и Джек Брэбем.

В квалификации представитель Марокко показал 23-й результат (из 25 пилотов), а в гонке финишировал 14-м, проиграв победителю Стирлингу Моссу пять кругов. На этом формульная карьера Ля Каза и заканчивается. В дальнейшем он станет соревноваться в ралли и гонках спорткаров, а марокканцев в Ф-1 больше не будет.