Признайтесь: вам просто надоел Ферстаппен. Главного злодея Ф-1 даже поддержал Леклер

В паддоке Сан-Паулу продолжают обсуждать недавний Гран-при Мексики и двойной штраф Макса Ферстаппена за выдавливания Ландо Норриса на 10-м круге. Лидер чемпионата получил в общей сложности 20 секунд пенализации и занял в Мехико только шестое место.

Решение судей в Формуле-1 поддержали единогласно — в обоих случаях Ферстаппен нарушил правила и получил закономерное наказание. Отец Макса — Йос — пытался упирать на предвзятость судей, говорил о конфликте интересов, но всерьёз его слова, кажется, никто не воспринял.

В то же время спустя несколько дней страсти улеглись, и ситуация оказалась, как говорится, не так однозначна. «Я считаю, что второй эпизод с Ландо – это уже перебор. Но я также думаю, что любой на его месте сделал бы то же самое, — сказал Шарль Леклер. — Это борьба за титул, и было бы неверно говорить, что кто-то сегодня поступил бы иначе».

«Макс чувствует, что его машина уступает, а «Макларен» набрал ход. Порой он действительно переступает грань — как в Мексике. Но его можно понять, — продолжает монегаск. — Это задача ФИА – контролировать ситуацию и определять границы: что дозволено, а что — нет. И в этом смысле мы работаем совместно, чтобы добиться наилучшего результата».

Шарль Леклер Фото: Clive Mason/Getty Images

В четверг своё мнение о произошедшем высказал и Льюис Хэмилтон. «Если честно, я не вдавался в подробности, их борьба, очевидно, меня не касается. Но я не вижу большой разницы между этим и тем, что было в 2021 году. Просто переслушайте мои радиопереговоры того времени. Практически то же самое».

В 2021 году Ферстаппен боролся с Хэмилтоном точно так же, как сражается сейчас с Норрисом. Недаром эпизод в концовке Гран-при США сравнивали с дуэлью Макса и Льюиса в Сан-Паулу тремя годами ранее. Но тогда победы Хэмилтона всем надоели, и Ферстаппену его выходки прощались.

Теперь всем надоели победы Ферстаппена — и его манера сразу стала неприемлемой и грязной. Но давайте на минуту представим, что в ту атаку в седьмом повороте пошёл не Макс, а Норрис. Как в таком случае реагировал бы паддок? Да Ландо на руках после этого носили бы — парень наконец отрастил зубы, готов бороться до последнего и идти в смелые атаки, не оставляет ни сантиметра трассы, инстинкт убийцы, вот это вот всё.

Как бы там ни было, штрафы в Мексике были выданы по делу, и в оставшихся до конца сезона гонках судьи будут следить за Ферстаппеном максимально строго. И это дополнительная интрига сезона — продолжит ли Макс в том же духе, рискуя получить штрафы, станет действовать аккуратнее или придумает что-то новое? Концовка чемпионата точно будет захватывающей.