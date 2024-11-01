Первый бой в Бразилии выиграл «не тот» «Макларен». А Переса потопила команда

Q1: «Астон Мартин» — худшая команда

Несмотря на подозрительное небо над трассой, стартовый сегмент спринт-квалификации Гран-при Бразилии прошёл по сухой трассе, без каких-либо сюрпризов со стороны погоды. И вот в таких условиях хуже всех оказалась команда «Астон Мартин»: она стала единственной, чьи представители выбыли из борьбы в полном составе. Даже таланта Фернандо Алонсо хватило только для 16-го места, а Лэнс Стролл проиграл испанцу три десятые и оказался 19-м.

На 17-й позиции Эстебан Окон, который стабильно заваливает концовку сезона относительно Пьера Гасли — возможно, тому виной более старая версия машины. Провальное 18-е место занял Юки Цунода — да, и Лиам Лоусон пробился дальше не мегауверенно, но пробился же. 20-м стал, разумеется, Гуаньюй Чжоу — похоже, он вообще не успел уйти на последний быстрый круг! Боттас же зато вновь прошёл в топ-15 — «Кик-Заубер» точно добился небольшого прогресса.

Q2: Хэмилтон не пробился, а Пересу и не дали попробовать

Формирование топ-10 не обошлось без неожиданностей. «Мерседес» смотрелся в пятницу не слишком сильно, так что даже небольшая недоработка могла стоить пилотам выхода в Q3. В итоге же Хэмилтон достаточно традиционно для себя проиграл Расселлу четверть секунды, и этого оказалось достаточно, чтобы Льюис обнаружил себя 11-м — ниже Гасли, Бермана, Лоусона и Албона! Ждём, что британец расскажет в интервью.

Ещё хуже всё у Серхио Переса. После средненькой первой попытки команда вообще не оставила мексиканцу шансов: поздно выпустила на вторую попытку и так провела по трассе, что в какой-то момент констатировала — мол, Чеко, мы уже не успеваем, поезжай в боксы. Он и поехал. На 13-й позиции.

Между Хэмилтоном и Пересом оказался Хюлькенберг — на сей раз гордиться тут нечем, ведь речь идёт только о 12-м месте, в то время как внезапный напарник Халка Берман уверенно пробился в Q3. Нико подвели второй и третий сектора. Ну и более предсказуемо не пробились дальше Колапинто и Боттас. Франко на сей раз уступил Албону почти полсекунды — никакой сказки.

Q3: Пиастри быстрее Норриса. И вообще всех

Когда дело дошло до финального распределения событий, «Макларен» объективно оказался быстрее всех. Может, «оранжевым» и помогло решение проехать две попытки в коротком третьем сегменте, но, вероятно, они управились бы и без этого. Сначала вперёд вырвался Норрис, но на второй попытке Ландо круг не собрал, а вот Пиастри, наоборот, проехал быстро и чисто — и опередил напарника на 29 тысячных! Так что весь первый ряд у «Макларена», но, возможно, в глубине душе руководству команды хотелось бы видеть своих пилотов в другом порядке.

Макс Ферстаппен бросить вызов конкурентам не смог и показал четвёртый результат — три десятые от Пиастри, плюс нидерландца опередил ещё и Шарль Леклер. Карлос Сайнс пока не смог перевезти в Бразилию свою доминирующую мексиканскую форму: проиграл напарнику десятую и примет старт пятым.

Джордж Расселл стал шестым и последним из представителей топ-команд — объективное отражение формы «Мерседеса». По крайней мере британец уверенно опередил всех середняков. Лучшим из них в квалификационном режиме оказался Пьер Гасли — «Альпин» вновь хороша при небольшой загрузке топливом. Восьмым должен был стать Берман, но ещё в начале круга он при небольшой ошибке нарушил границы трассы и автоматом откатился в конец десятки. Так что по одному месту отыграли Лоусон и Албон.

Спринтерская гонка Гран-при Бразилии Формулы-1 должна стартовать в субботу, 2 ноября, в 17:00 мск. Основная квалификация на «Интерлагосе» запланирована на 21:00 мск.