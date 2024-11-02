«Ред Булл» зря боится сажать за руль новичка. Хуже Переса точно не будет

В квалификации к спринту в Бразилии новичок «РБ» Лиам Лоусон опередил как своего напарника Юки Цуноду, так и Серхио Переса из старшей команды «Ред Булл». Более того, это уже вторая подряд победа новозеландца над Чеко — счёт в их квалификационной дуэли теперь 2:1 в пользу дебютанта (квалификацию в Остине не считаем из-за штрафа Лоусона). Да, на вторую попытку мексиканец не успел, но и первую проехал плохо, уступив Гасли на «Альпин».

Лиам уже сейчас быстрее Переса — и его прямо сейчас нужно пересаживать в «Ред Булл» вместо Серхио.

На что надеется Перес?

Этот сезон — не первый проблемный для Чеко. В прошлом году мексиканец тоже поначалу держался неподалёку от Ферстаппена, но затем сильно сдал. Правда, ближе к последним гонкам 2023 года Серхио стал смотреться стабильнее и сохранил место в команде. Но нынешний кризис слишком затянулся.

Перед Гран-при Мексики Перес и сам признавал, что должен как-то исправить ситуацию, но выступление в Мехико стало одним из худших в сезоне. Хочется написать – худшим, но ведь нет же: до этого были совершенно беспомощные Гран-при Великобритании и Канады, завал на первом круге гонки в Монако.

Авария Переса на Гран-при Монако Фото: Getty Images

Каким должен быть выход из такого кризиса? Даже просто нормальные выступления в оставшихся гонках ситуацию не исправят. И вряд ли так много человек в паддоке верят, что в этих четырёх Гран-при Чеко внезапно начнёт блистать. Мексиканец в тупике, и выйти из него можно лишь через двери базы «Ред Булл».

Но допустим, что в оставшихся гонках Перес и правда блистает — и чудом сохраняет место в команде. Что дальше? Ждать нового кризиса в следующем году? До конца сезона-2025 решать, кого же на следующий год сделать напарником Ферстаппена? Если Макс к тому моменту вовсе не уйдёт в «Мерседес» или «Астон Мартин». Это и правда наилучшая тактика в свете перехода на новый регламент?

Подходящий момент для Лоусона

В «Ред Булл» открыто признают, что Кубок конструкторов проигран, так что за очками в командном зачёте никто не гонится. Третье место вместо первого и вовсе позволит инженерам дольше работать в аэродинамической трубе. Так что по большому счёту Милтон-Кинсу неважно, набирает ли вторая машина очки.

Что сейчас требуется от второго пилота, так это держаться в группе лидеров, не позволять соперникам проводить «бесплатные» пит-стопы, возможно, сдерживать их, если те нагоняют сзади на свежих шинах. И в теории Лоусон на такую роль идеально подходит. Он демонстрирует, что быстр, а насколько Лиам неуступчив, на собственном примере убедился не только Перес, но и Фернандо Алонсо.

Лиам Лоусон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Разумеется, совсем не факт, что новозеландец заберёт машину и тут же окажется в группе лидеров, но ведь и Перес в последних гонках сражается совсем не с «Макларенами». Последние результаты Серхио вынуждают констатировать: даже если Лоусон провалится, «Ред Булл» от этого хуже уже не будет.

Рано или поздно Чеко команду покинет, и в данный момент главным кандидатом на его место выглядит Лоусон. Так зачем терять время? Три гонки в составе «Ред Булл» позволят новичку лучше подготовиться и изучить хотя бы некоторые особенности шасси ещё до зимних тестов. В контексте возвращения Кубка конструкторов в 2025 году такой подход выглядит более эффективным и прагматичным.

Серхио Перес Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Соперники «Ред Булл» не боятся сажать новичков в кокпит. Пиастри быстро освоился в «Макларене» и одержал уже две победы, за «Мерседес» в следующем году поедет Антонелли. Юный итальянец неизбежно будет совершать на первых порах ошибки, но у Лоусона за плечами уже девять гонок. И почти во всех Лиам держался уверенно — разве что на Гран-при Катара в прошлом году новозеландец подвёл. Впрочем, Перес тогда выступил ещё хуже.

Что, в конце концов, даст Лоусону ещё один сезон в «РБ»? Он набрал очки в Остине, превзошёл Переса в очной борьбе в Мехико, а в квалификации к спринту в Сан-Паулу оказался на полсекунды быстрее напарника — и это при том, что на всех перечисленных трассах новозеландец выступал впервые. Выглядит это, согласитесь, весьма убедительно.