Ферстаппен под подозрением, а напарник подарил Норрису победу. Спринт Ф-1 в Бразилии

Пиастри не хотел пропускать напарника до последнего круга, но в дело вмешался «Хаас».

Перед началом спринта весь паддок гадал, отдаст ли Пиастри Норрису победу или «Макларен» даже сейчас не готов применять командную тактику. Ландо и Оскар стартовали с первого ряда стартовой решётки и синхронно среагировали на сигнал светофора, но ещё до поворота Пиастри заблокировал напарника и сохранил позицию.

Позади них Ферстаппен попытался прорваться мимо Леклера, но заблокировал переднее левое колесо и тем самым позволил Шарлю остаться в топ-3. В первой восьмёрке на первом круге позиции не изменились вообще, а вот на девятое место поднялся Нико Хюлькенберг — немец отыграл разом три позиции.

Пока «Макларены» закреплялись во главе пелотона, Ферстаппен изо всех сил цеплялся за «Феррари» в попытке опередить Леклера, но вскоре бросил это занятие, чтобы не износить слишком быстро резину.

На пятом круге Норрис дал понять «Макларену», что команде пора поменять позиции: «Я близко». Однако оторваться от Леклера и Ферстаппена оранжевым машинам не удавалось — безопасно провести размен позициями возможности не было. Ландо стал настойчивее: «Не знаю, что я тут делаю. Мы же обсуждали это перед стартом».

Тем временем разрыв между «Макларенами» стал расти: Пиастри оторвался от Норриса на секунду с небольшим, тогда как самому Ландо уехать от Леклера и Ферстаппена по-прежнему не удавалось.

На девятом круге начал терять темп Хюлькенберг. Нико сначала пропустил на девятую строчку Оливера Бермана, а затем уступил позицию Серхио Пересу — после неудачной квалификации Чеко вынужден был прорываться с 13-го места.

Перес, почуяв вкус крови, вскоре обогнал и Бермана — Серхио поднялся на девятую позицию — и, чтобы прорваться в очковую зону, должен был опередить ещё и Лиама Лоусона. В этот раз Чеко с новозеландцем справился — первая атака из-за блокировки колеса закончилась неудачей, но со второй попытки мексиканец всё-таки вышел вперёд.

К середине дистанции «Макларенам» удалось оторваться от преследователей на секунду с небольшим, но пропускать напарника Пиастри всё равно не торопился, и через пару кругов преследователи вновь подтянулись к паре лидеров. На связи с Норрисом вышел инженер, сообщивший, что размен позициями состоится на последнем круге.

В этот момент действовать начал Ферстаппен: на выходе из третьего поворота Макс поравнялся с Леклером и в четвёртом вышел на третью позицию. Нидерландец взвинтил темп и попытался догнать уехавшие на 1,7 секунды «Макларены», но скорости «Ред Булл» не хватало.

За три круга до финиша из-за технических проблем на обочине остановился Хюлькенберг. Возник риск появления автомобиля безопасности, и тогда «Макларен» не смог бы поменять пилотов местами. Пиастри замедлился перед четвёртым поворотом, отдал лидерство Норрису, и через некоторое время судьи объявили режим виртуального автомобиля безопасности.

Маршалы успели эвакуировать «Хаас», и на последнем круге гонка возобновилась в боевом режиме. Ферстаппен в этот момент был буквально позади Пиастри, но не смог провести быструю атаку. Макс в итоге остался третьим, Пиастри устоял на второй позиции, а победу одержал Ландо Норрис, сокративший отставание от Ферстаппена в общем зачёте до 45 очков.

Однако сразу после финиша судьи объявили, что изучают действия Ферстаппена во время VSC. Предполагается, что Макс в какой-то момент превысил скорость. Возможно, в итоговых протоколах нидерландец окажется ниже.

Леклер и Сайнс финишировали на четвёртой и пятой позициях, Расселл замкнул топ-6, Гасли сохранил за собой седьмую строчку, а Перес, проехавший в концовке лучший круг, стал восьмым. Следом за ним финишировали Лоусон, Албон и Хэмилтон, так и оставшийся 11-м.

Суббота на «Интерлагосе» продолжится квалификацией к воскресному Гран-при — она стартует в 21:00 мск.