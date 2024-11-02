В Формуле-1 уже открыто играют против Ферстаппена? Разбор подозрительного решения судей

Спринт Гран-при Бразилии завершился довольно уверенной победой «Макларена», а Оскар Пиастри, как и ожидали в паддоке, отдал первое место сражающемуся за чемпионство Ландо Норрису. Однако обстоятельства размена позициями в британской команде смотрятся подозрительно — и можно даже предположить, что дирекция гонки намеренно подыграла «Макларену».

Почему VSC был так поздно?

В «Макларене» решили отложить обгон на последний круг, и на 21-м — за три до финиша — пелотон возглавлял Пиастри. В этот момент на обочине из-за технических проблем остановился «Хаас» Нико Хюлькенберга — и тут же появилась индикация локальных двойных жёлтых флагов на втором секторе.

В этот момент Норрис проигрывал Пиастри больше секунды. В «Макларене» поняли, что действовать нужно немедленно, но, пока Ландо догнал напарника и опередил его перед четвёртым поворотом, прошло больше минуты. Всё это время на втором секторе действовали двойные жёлтые флаги.

Сход Нико Хюлькенберга Фото: Clive Mason/Getty Images

И лишь через 50 секунд после обгона Норриса, когда «Хаас» был на обочине уже две минуты и лидеры как минимум дважды проехали мимо него, судьи объявили режим виртуального сейфти-кара. И выглядит это всё так, словно дирекция гонки специально ждала смены позиций в «Макларене», помогая Норрису.

В итоге Ландо благополучно победил, Пиастри остался вторым, а Ферстаппен, несмотря на все попытки, так и остался позади Оскара. Макс в бразильском спринте потерял два очка относительно Норриса в общем зачёте, но по-прежнему сохраняет внушительный отрыв в 45 баллов.

Не всё так просто…

Однако следует повнимательнее присмотреться к действиям Хюлькенберга. Как только «Хаас» съехал на обочину, жёлтые флаги появились мгновенно. Затем ещё около минуты Халк двигался по обочине — пытался вернуться в гонку, искал место для остановки побезопаснее или просто катился под уклоном — неясно.

Включать в этот момент виртуальный автомобиль безопасности было бы преждевременно. Если бы «Хаас» самостоятельно уехал дальше от трассы или вообще вернулся на неё, в VSC вообще не было бы необходимости. И именно в этот момент, пока Нико сидел в кокпите, Пиастри пропустил Норриса.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри Фото: Clive Mason/Getty Images

Лишь после этого Хюлькенберг вылез из машины — и мимо него как раз проезжали лидеры, первым из которых был Норрис. Режим VSC дирекция включила через 12 секунд после того, как Нико вышел из машины. Можно вспомнить, например, вылет Хэмилтона на Гран-при США — тогда о выезде сейфти-кара тоже объявили не сразу, а через 54 секунды после появления жёлтых флагов, когда Льюис стал покидать кокпит.

Справедливости ради отметим, что в Остине об автомобиле безопасности объявили ещё до того, как Хэмилтон вышел из кокпита, а в Сан-Паулу — через 10 секунд после того, как Хюлькенберг уже стоял на земле. Однако также важно подчеркнуть, что сам по себе обгон между «Макларенами» произошёл за 40 секунд до выхода Халка из машины.

Заговора нет

Действия дирекции в случае со сходом Хюлькенберга выглядят оправданными. Если жёлтые флаги появляются на трассе очень быстро, то на принятие решения об автомобиле безопасности — пусть и виртуального — какое-то время уходит. Кроме того, не каждый вылет или технический сход приводит к VSC.

Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны: а что было бы, если бы судьи поторопились и сразу объявили о виртуальном сейфти-каре, а потом ещё и на рестарт времени не хватило бы? Пиастри уже не смог бы пропустить Норриса — и пусть в этом была бы вина «Макларена», который рисковал, откладывая обгон, вмешательства судей в борьбу за титул это не отменяло бы.

Норрис и Ферстаппен после финиша спринта Фото: Lars Baron/Getty Images

Подозрения в предвзятости судей в последних гонках возникают регулярно, причём, если верить теориям заговора, предпочтения стюардов меняются буквально каждую неделю. Тут, к слову, ФИА отчасти сама виновата: слишком уж непоследовательные решения принимают стюарды.

Но в первую очередь дело в том, что у всех сторон под конец сезона нервы на пределе. И это хорошо: значит, что идёт по-настоящему захватывающая битва. В таком сражении каждая мелочь — даже задержавшийся на 10 секунд VSC — может сыграть роль. Пристальное внимание к действиям судей полностью оправданно, но всё-таки не стоит везде искать заговор.