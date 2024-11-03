Огромный удар по чемпионским шансам Ферстаппена! Фестиваль аварий в квалификации Ф-1

Стролл неожиданно стал помощником Норриса, а у механиков «Астон Мартин» и «Уильямса» очень много работы перед гонкой.

Как же долго мы ждали квалификации на «Интерлагосе»! Ждали весь вечер субботы, но сильнейший дождь в Сан-Паулу не оставил пилотам и болельщикам шанса. В итоге сессию перенесли на воскресенье, на раннее утро — 7:30 по местному времени. Дождик всё ещё капал, но вполне позволял возобновить заезды.

Q1: немецкая серия закончилась

Перед стартом квалификации аккаунты Ф-1 в соцсетях напомнили: прежде квалификация Гран-при пять раз переносилась на воскресенье, и каждый раз поул завоёвывал представитель Германии. Получается, стоило ждать успеха Нико Хюлькенберга — тем более, что и Халк свой единственный поул взял в Сан-Паулу, и «Хаас» творил чудеса с Магнуссеном пару сезонов назад.

Реальность, однако, оказалась жёсткой: на счету Нико лишь 19-е время после нескольких ошибок и слабого темпа, да и его временный напарник Оливер Берман остался только 17-м. На мокрой трассе скорости у американской конюшни не оказалось. Не стал сюрпризом и уже традиционный 20-й результат Гуаньюя Чжоу.

А вот с ещё двумя неудачниками Q1 всё интереснее. Провалился на сильнодождевых шинах и остался только 16-м Льюис Хэмилтон! Ну и 18-м остался Франко Колапинто, которы разбил свой болид по ходу сессии. К слову, если бы Льюис и Франко обошлись без проблем, то вне топ-15 оказался бы не кто иной, как Ландо Норрис: в первом сегменте преследователь Ферстаппена смотрелся абсолютно неубедительно. Но пронесло — 15-е время.

Q2: Стролл бьёт машину и «Ред Булл»

На старте второго сегмента только Пиастри решил перейти на промежуточные шины — и оказался абсолютно прав. Уже первый быстрый круг Оскара был достойным, а вторым он вышел в лидеры — разумеется, в этот момент все остальные рванули в боксы переобуваться.

Квалификацию прервала авария Карлоса Сайнса: пилот «Феррари» потерял машину в S du Senna. Времени ещё оставалось много, дождь не усиливался, так что всё борьба была впереди. И проигравшими в этой борьбе внезапно оказались оба гонщика «Ред Булл»! Перед финальными кругами они выпали из топ-10, и тут свой «Астон Мартин» разбил Лэнс Стролл! Гоночная дирекция далеко не сразу вывесила красные флаги, но это мало на что повлияло. Ну, был бы Ферстаппен 11-м, а не 12-м. Теперь же с учётом штрафа за смену двигателя голландцу предстоит стартовать 17-м — это сильный удар по Максу и отличный шанс для Норриса набрать побольше очков.

Серхио Перес стал 13-м. Мексиканец изначально был недоволен решением команды не выпускать его сразу на пит-лейн при возобновлении сессии — и оказался прав: те, кто выехали на трассу пораньше, справились лучше. На отличной 11-й позиции Валттери Боттас — до топ-10 ему не хватило всего восемь тысячных! Сайнс после аварии квалифицировался 14-м — все равно впереди Гасли, у которого в этот раз квалификация не задалась.

Q3: новые аварии и поул Норриса

Забавно, что собственная авария не помешала, а даже помогла Лэнсу Строллу пройти дальше: никто не смог выбить его из топ-10. Но теперь вопрос, а сумеет ли канадец выйти на старт гонки. В другой ситуации «Астон Мартин» бросил бы все силы на восстановление его машины, однако по ходу третьего сегмента в отбойники улетел и опытнейший Фернандо Алонсо! В итоге до старта менее четырёх часов, а у команды Строллов разбиты обе машины… Возможно, придётся сосредоточиться на одном более целом болиде и снять с гонки второй.

На момент аварии Алонсо лидерство в третьем сегменте захватил Ландо Норрис, за которым шли Албон, Пиастри и Окон — не самая привычная картина. Впрочем, впереди оставалось целых семь минут, а дождь над трассой стих. Однако же и на подсыхающей трассе ничего хорошего для того же Албона не вышло: таиландец сильно разбил машину и теперь рискует потерять не просто позицию в десятке, но и в принципе возможность выйти на старт гонки!

Сессию возобновили за три с половины минуты до истечения времени — и у нас оставалось лишь семь участников. В концовке показалось, что быть сенсации: Цунода по секторам шёл с превышением времени Норриса! В итоге Юки не хватило 19 тысячных, а сам Ландо пошёл на куда более быстрый круг — и этот круг был очень нужен пилоту «Макларена», иначе бы поул у него отобрал Джордж Расселл. В «перестрелке» в конце квалификации Норрис опередил Расселла менее чем на две десятые.

Крайне неожиданный второй ряд решётки сформируют Цунода и Эстебан Окон, а Лиам Лоусон будет стартовать по соседству с Шарлем Леклером — вот лидеру «Феррари» собрать сильный круг так и не удалось.

Если Албону удастся стартовать, причём не с пит-лейна, то Алекс в итоге уйдёт в бой седьмым. За ним оказались Пиастри (Оскар ошибся в начале решающего финального круга), а на пятой линии — Алонсо со Строллом. Если, конечно, механики успеют восстановить их машины!

Максимально интригующая гонка Гран-при Бразилии должна стартовать уже скоро — в 18:30 по московскому времени.