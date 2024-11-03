Кто вообще сможет выйти на старт гонки Ф-1? Интригующий Гран-при Бразилии — LIVE!

Из-за плохих погодных условий в Сан-Паулу квалификация Гран-при Бразилии Формулы-1 завершилась всего за три с половиной часа до старта гонки. При этом по ходу дождевой сессии машины разбили сразу несколько гонщиков: Карлос Сайнс, а также оба пилота «Астон Мартин» и «Уильямса». Посмотрим, кому из них в итоге удастся выйти на старт гонки — причём со своей стартовой позиции или с пит-лейна. Прогнозы для многих неутешительные…
Что же касается лидеров чемпионата, то Ландо Норрис стартует с поул-позишен, а вот Макс Ферстаппен показал 12-е время, которое с учётом штрафа за смену двигателя сулит ему 17-ю стартовую позицию. Аварии коллег, вероятно, помогут Максу стартовать выше, но каким окажется его прорыв в гонке?
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Отметим, что в «Уильямсе» ещё не подтверждают снятие Албона с гонки — в команде надеются успеть восстановить его машину. Причём, как отмечает авторитетный журналист Адам Купер, в теории Албон может стартовать с пит-лейна, используя шасси Колапинто, но двигатель и трансмиссия должны быть из пула Алекса. Но пойдёт ли «Уильямс» на такое, учитывая количество болельщиков Франко на трибунах?
Кроме того, напомним, что разбиты обе машины «Астон Мартин». Возможно, мы не досчитаемся сразу двух или даже трёх машин на стартовой решётке.
Предварительная стартовая решётка
Два часа до старта гонки, но окончательной стартовой решётки ещё нет. Есть предварительная — и в ней Ферстаппен на 17-й позиции. Албон по-прежнему значится седьмым, а Сайнс — 13-м.
Предварительная стартовая решётка Гран-при Бразилии
Фото: FIA
Тем временем в «Ред Булл» вновь недовольны дирекцией гонки. Накануне в паддоке обсуждали, не подыграли ли судьи «Макларену», когда не слишком оперативно объявили режим VSC, позволив Пиастри пропустить Норриса. Сегодня Кристиан Хорнер утверждает, что красные флаги после аварии Лэнса Стролла были показаны слишком поздно. И якобы из-за этого Ферстаппен не прошёл в Q3.
«Второй день подряд судьи запаздывают со своими решениями — вчера это был VSC, сегодня — красные флаги. Другие красные флаги показывали мгновенно, — говорит руководитель „Ред Булл“. — Если бы они сразу показали красные флаги, Макс был бы 10-м и у него было бы время ещё на один круг. Мы бы хотели понять ход мыслей гоночного директора и разобраться, почему красные флаги так долго не выбрасывали».
Напомним, что Ферстаппен квалифицировался в итоге лишь 12-м, а из-за штрафа за замену двигателя потеряет ещё пять позиций. С другой стороны, две из них Макс уже отыграл — Албон не выйдет на старт, а Сайнс стартует с пит-лейна. Окончательно расстановка на решётке станет понятна за два часа до старта, когда ФИА опубликует её финальный вариант.
Албон не выйдет на старт
Только что в Сан-Паулу завершилась совершенно безумная квалификация — пять раз сессия прерывалась красными флагами! И, разумеется, не все инциденты прошли бесследно: восстановить «Уильямс» Алекса Албона после аварии невозможно, тайский пилот пропускает гонку. Кроме того, по информации итальянских журналистов, Карлосу Сайнсу заменят двигатель и коробку передач, а потому испанец стартует с пит-лейна.