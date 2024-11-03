Кто вообще сможет выйти на старт гонки Ф-1? Интригующий Гран-при Бразилии — LIVE!

Из-за плохих погодных условий в Сан-Паулу квалификация Гран-при Бразилии Формулы-1 завершилась всего за три с половиной часа до старта гонки. При этом по ходу дождевой сессии машины разбили сразу несколько гонщиков: Карлос Сайнс, а также оба пилота «Астон Мартин» и «Уильямса». Посмотрим, кому из них в итоге удастся выйти на старт гонки — причём со своей стартовой позиции или с пит-лейна. Прогнозы для многих неутешительные…

Что же касается лидеров чемпионата, то Ландо Норрис стартует с поул-позишен, а вот Макс Ферстаппен показал 12-е время, которое с учётом штрафа за смену двигателя сулит ему 17-ю стартовую позицию. Аварии коллег, вероятно, помогут Максу стартовать выше, но каким окажется его прорыв в гонке?

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