Что за гонка Ф-1 в Бразилии: Ферстаппен выиграл с 16-го места! С титулом всё ясно?

Сходы до старта и лидеры под расследованием

Вопреки опасениям, стартовая процедура Гран-при Бразилии запустилась вовремя — в 18:30 мск, и даже обошлось без сейфти-кара. Но это не значит, что всё пошло штатно: на прогревочном круге вылетел с трассы Лэнс Стролл. Канадец вроде бы поехал дальше, но решил сделать это через мокрый песок на обочине — и застрял! И зачем механики чинили ему машину после утренней аварии…

Пришлось откладывать старт, но Ландо Норрис неверно интерпретировал информацию и отправился на второй прогревочный круг — тем самым нарушив процедуру старта и попав под расследование. Его завершат уже по окончании гонки и, помимо гонщика «Макларена», изучат действия Джорджа Расселла, а также двух представителей «РБ».

Интересно, что Расселл попал под расследование дважды — во втором случае в компании с Льюисом Хэмилтоном. Оказывается, во время паузы перед вторым стартом механики «Мерседеса» меняли давление в шинах на обоих болидах, что запрещено регламентом. Похоже, тут огромная вероятность штрафа…

Стремительный прорыв Ферстаппена

На самом старте Норрис по традиции уступил лидерство, выпустив вперёд Расселла. Между тем Ферстаппен блестяще рванул с 16-й позиции (машину Албона после аварии в квалификации не успели восстановить) и к концу первого круга уже вошёл в десятку. Более того, и после этого нидерландец относительно быстро прошёл Гасли, Алонсо и Пиастри — быстрым прорывом пилот «Ред Булл» сделал всё так, словно и не было проблем в квалификации.

Если Ферстаппен был в ударе, то о его напарнике того же самого не скажешь: Серхио Переса развернуло на первом же круге. Впрочем, ошибались и другие представители топ-команд: например, дважды промахнулся в одном и том же повороте Льюис Хэмилтон, ехавший за пределами десятки. Может, всё-таки стоило пойти на старт с пит-лейна и поработать над настройками? Впрочем, ошибку допустил и как раз начавший гонку из боксов Сайнс — сложно было всем.

Пока впереди Норрис шёл в секунде от Расселла и никак не мог к нему приблизиться, Цунода удерживал третье место впереди Окона, далее ехал Леклер, которого после обгона Лоусона догнал Ферстаппен. После небольшой ошибки Шарля нидерландец атаковал его на стартовой прямой, но пилот «Феррари» достаточно жёстко и уверенно эту атаку отбил.

Если тут обошлось без контакта, то Пиастри пнул Лоусона, отправив «РБ» в разворот — 10 штрафных секунд. Сам Лиам после пит-стопа в схожей манере атаковал Хэмилтона, но там дело обошлось аккуратным контактом, так что судьи решили никого не наказывать. А вот Берман, который уткнулся в Колапинто и отправился в разворот, ещё и получил за это 10-секундный штраф.

Красный флаг — не спас даже сейфти-кар!

По мере развития гонки стартовые комплекты промежуточных шин стали изнашиваться — у пилотов возникали вопросы, не пора ли надеть новые комплекты. Но все боялись попасть в трафик или потом потерять позиции из-за какого-нибудь сейфти-кара или чего похуже. В итоге одним из первых рванул в боксы Леклер, затем обменялись остановками Норрис с Расселлом, а Перес и вовсе решил рискнуть и перейти на сильнодождевые шины. Чеко, видимо, был прав: дождь усилился, мексиканец поехал быстрее окружающих.

Вот только усиление дождя сулило новые инциденты и сейфти-кар. Для начала возник VSC: Хюлькенберг после вылета повис днищем на отбойнике. «Хаас» с него сняли четыре маршала — немец поехал дальше уже в роли кругового и чуть позже получил чёрный флаг за получение посторонней помощи.

Хюлькенбергу помогают маршалы Фото: Getty Images

Разборки с Нико пошли уже во время красного флага. Для начала из-за усилившегося дождя дирекция гонки решила выпустить реальную машину безопасности, однако даже в таких условиях Франко Колапинто потерял контроль над машиной и сильно её разбил — тут уж нельзя было не остановить гонку!

Красные флаги означали, что все, кто уже заехал в боксы, были неправы: их конкуренты теперь получат «бесплатную» замену шин. В общем, лидировал Окон, за ним находился Ферстаппен, далее шли Гасли, Норрис, пропустивший его под усилившимся дождём Расселл, Цунода, Леклер, Пиастри, Алонсо и Лоусон. Как же поменялись расклады по сравнению со стартом! И это мы всё ещё не знали, какие штрафы ожидают попавших под расследование…

Для обгона Окона Ферстаппену потребовалось два рестарта

Можно было подумать, что на рестарте Ферстаппен быстро справится с Оконом, но не тут-то было: Эстебан уверенно сохранил лидерство и даже оторвался от Макса, которого, похоже, вполне устраивала и вторая позиция. Гасли не менее уверенно ехал третьим впереди, а вот Норрис ошибся и пропустил обратно Расселла. Цунода не сумел сдержать Леклера с Пиастри, а Хэмилтон и Алонсо замыкали десятку.

Неужели нас ждёт сказочный результат для «Альпин»? Против выступил Карлос Сайнс, который не удержал машину и отправился в отбойник. Испанец в итоге выбрался и поехал сходить в боксы, но дирекция гонки уже вновь отправила на трассу автомобиль безопасности.

На сей раз Ферстаппену удалось с ходу обогнать Окона и выйти в лидеры. Гасли остался третьим, несмотря на прессинг от Расселла, который в итоге сам пропустил Леклера. Норрис же после ошибки в первом повороте откатился на седьмое место — и даже за него зацепился еле-еле. Стремительно потерял место в десятке Алонсо: уехал на обочину и обнаружил себя уже в конце пелотона.

К 50-му кругу из 69 Ферстаппен комфортно лидировал, две «Альпин» шли на двойной подиум, однако к Гасли приближался Расселл, который обошёл обратно Леклера и уехал от «Феррари». Позади Шарля по приказу из боксов Пиастри пропустил Норриса на шестую позицию. Оскар демонстративно висел на заднем крыле напарника, пока сам слегка не ошибся — пришлось отбивать атаку Цуноды, с чем австралиец справился.

В конце очковой зоны Перес наседал на Лоусона, но старый добрый друг мексиканца вновь отбил атаку жёстко, даже с небольшим контактом — судьи повода для расследования не увидели. После этого Серхио сам пропустил Хэмилтона и откатился на 11-ю позицию.

Впереди Ферстаппен просто летел по постепенно подсыхающей трассе — быстрейшие круги шли один за другим. И Макс оформил победу с 16-го места! Окон уверенно остался вторым, а Гасли оформил для «Альпин» двойной подиум — Расселл так и не смог организовать серьёзную атаку на француза!

Леклер спокойно финишировал пятым, обладатель поула Норрис остался только шестым — отставание от Макса выросло до печальных 62 очков. Пиастри с учётом 10-секундного штрафа пропустил Цуноду на седьмое место, Лоусон сдержал Хэмилтона и финишировал девятым. Перес — 11-й прямо за Льюисом и без очков. Алонсо — 14-й, и по радио он признался, что у него ужасно болит спина, но он закончит гонку ради восстановивших болид механиков.

После Гран-при Бразилии можно слегка выдохнуть: впереди трёхнедельная пауза перед финальным тройником сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Вернёмся 22-24 ноября на ночной американский этап!