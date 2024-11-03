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Гран-при Бразилии Формулы-1: блестящая победа Макса Ферстаппена на фоне ошибок Ландо Норриса

Вот поэтому Норрис не чемпион Ф-1. Ландо провалил Гран-при, который мог стать переломным
Дмитрий Захарченко
Ландо Норрис провалил Гран-при
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Лидеру «Макларена» действительно не повезло с красными флагами, но это не оправдывает целой кучи ошибок.

Дождевой Гран-при Бразилии получился невероятно насыщенным и совершенно непредсказуемым. В сложных погодных условиях пилоты начали ошибаться ещё до старта — и речь тут не только о вылете Лэнса Стролла на прогревочном круге. Разве что тройка призёров — Макс Ферстаппен и пилоты «Альпин» — провели заезд по-настоящему безупречно.

А вот среди тех, кто гонку провалил, — Ландо Норрис. Британец стоял на поул-позиции и рассчитывал отыграть если не половину, то хотя бы четверть отставания в чемпионате. Но в итоге допустил множество ошибок и лишился почти всех шансов на титул.

Как прошёл Гран-при Бразилии:
Что за гонка Ф-1 в Бразилии: Ферстаппен выиграл с 16-го места! С титулом всё ясно?
Что за гонка Ф-1 в Бразилии: Ферстаппен выиграл с 16-го места! С титулом всё ясно?

Норрис — худший враг Норриса

В утренней квалификации Ландо смотрелся отлично и был быстрее всех на мокрой трассе. Ферстаппену же не повезло: из-за аварии Лэнса Стролла нидерландец не смог закончить быстрый круг и выбыл уже в Q2. Вместе со штрафом за замену двигателя Макс оказался на решётке лишь 16-м, и у Норриса появился отличный шанс сократить отставание в чемпионате. Для этого нужно было сохранять хладнокровие.

Но ещё до начала гонки нервы британца подвели: он почему-то начал движение, когда увидел сигнал о прерванной процедуре старта. В «Макларене» наверняка сразу поняли, что натворили, и это лишь добавило нервозности. В итоге, когда старт всё-таки был дан, Ландо ещё до первого поворота пропустил Джорджа Расселла и откатился на второе место. Подобраться на дистанцию контратаки Норрису не удавалось, тогда как Ферстаппен к 11-му кругу прорвался на шестое место.

Норрис обратно обгоняет Расселла

Норрис обратно обгоняет Расселла

Фото: Clive Mason/Getty Images

Когда дождь стал усиливаться, Норрис обогнал Расселла — Джордж был слишком осторожен на мокрой трассе и уступил лидерство. В следующее мгновение с трассы вылетел Нико Хюлькенберг, гонку прервали виртуальным автомобилем безопасности, а «Макларен» и «Мерседес» позвали своих пилотов в боксы. К сожалению обеих команд, через несколько кругов в режиме автомобиля безопасности машину разобьёт Колапинто, а красные флаги позволят Ферстаппену и пилотам «Альпин» «бесплатно» сменить шины.

В этом эпизоде Норрису действительно не повезло. В тот момент, когда Ландо собрался с силами и прошёл-таки Расселла, ход гонки развернулся на 180 градусов. Но британец всё равно должен был сохранять хладнокровие и пытаться добиться максимума. И этого ему не удалось. На рестарте на 34-м круге Норрис промахивается в четвёртом повороте и во второй раз за гонку пропускает Расселла. На рестарте на 43-м Ландо не вписывается уже в первом повороте — и теряет ещё две позиции. Одну Норрису потом вернёт Пиастри, но по большому счёт это уже ничего не изменит.

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Ферстаппен в шаге от четвёртого титула

Красные флаги сыграли на руку Ферстаппену и гонщикам «Альпин», которые до последнего не ехали в боксы. Тем не менее Норрис должен был финишировать по меньшей мере четвёртым — впереди Джорджа Расселла, а мог бы быть и на подиуме. Не ошибись Ландо на 34-м круге — и удержался бы четвёртым, позади Гасли, и, может быть, смог бы его пройти. Не ошибись Норрис на 43-м — и мог бы вслед за Максом прорваться мимо Окона. А там, возможно, и за Ферстаппена был бы шанс зацепиться.

Такое развитие событий было, конечно, не слишком вероятным, ведь для такого прорыва нужно действовать безошибочно и уверенно. Но вот у Ферстаппена так действовать вполне получилось. Макс не сдерживал после квалификации эмоций и обвинял дирекцию гонки в своей неудаче (совершенно безосновательно, отметим), но всё же сумел выйти на старт с холодной головой и не допустить за весь заезд ни единой ошибки. Можно себе представить, что Ферстаппен смог бы вытащить такую гонку, даже окажись он на месте Норриса после появления красных флагов.

Гран-при Бразилии — одна из лучших побед Ферстаппена

Гран-при Бразилии — одна из лучших побед Ферстаппена

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Макс в этой гонке был чертовски хорош. Его комментарии относительно действий судей в квалификации и правда выглядели необязательными, но они лишь подчёркивают, что и Ферстаппен ощущает прессинг. И Макс с этим прессингом совладал великолепно. Голландец идеально пилотировал, выжимал максимум из каждой ситуации и был в этот день на голову выше других. Это была, возможно, лучшая победа в его карьере.

За три этапа до конца сезона Ферстаппен увеличил отрыв в чемпионате до 62 очков. Это значит, что победа в Лас-Вегасе гарантирует Максу титул досрочно. В принципе ему даже выигрывать эту гонку не нужно — достаточно опередить лишь Норриса, и голландец станет четырёхкратным чемпионом мира. И кто после такой гонки скажет, что хотя бы один из этих титулов незаслуженный?

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