Кто худший гонщик Гран-при Бразилии Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Сан-Паулу редакция отобрала семерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Ландо Норрис
Британец допустил ошибку ещё до старта, когда ошибочно отправился на второй прогревочный круг, который никто не объявлял. Дальше на самом старте Ландо пропустил Расселла, потом зря требовал от команды поехать в боксы, из-за чего в итоге пропустил группу пилотов, включая Ферстаппена. Дальше — ошибка на рестарте с пропуском Расселла и более серьёзная ошибка на ещё одном рестарте, когда в первом повороте британец уехал на обочину. Это точно претендент на титул?
Лэнс Стролл
Очень странный сход канадца ещё до старта гонки. Сам вылет с трассы перед четвёртым поворотом вопросов не вызвал — в том месте многие пилоты теряли контроль над болидом, плюс Стролл жаловался на странную работу тормозов. Но что сделал Лэнс уже после вылета? Зачем он принял это «мудрое» решение не искать асфальт в объезд, а попробовать выехать на него через мокрый песок? Конец немного предсказуем, и это номинация на звание самого нелепого схода сезона.
Серхио Перес
Мексиканец задал тон гонке на первом же круге, когда его просто развернуло. Таким образом, Перес моментально откатился в конец пелотона и как следует отыграться не сумел. Да, в распоряжении Чеко может не быть всех новинок, как у Ферстаппена, но вряд ли это оправдывает итоговый 11-й результат. А ведь у «Ред Булл» был сегодня шанс обратно опередить «Феррари» в Кубке конструкторов.
Карлос Сайнс
После старта с пит-лейна испанец не сумел организовать прорыва в очковую зону. Карлос добрался только до 13-го места (с учётом ошибок и сходов соперников было не так сложно), по пути допустив один вылет. Ну и всё закончилось аварией вскоре после возобновления гонки. Да, место аварии Сайнс сумел покинуть, но не более того. Это вам не Мехико.
Нико Хюлькенберг
Немец неплохо проводил гонку, но всё испортил сразу после пит-стопа. Хюлькенберг потерял машину на торможении и вылетел — да так вышло, что его болид «завис» на перегибе обочины. Помощь со стороны маршалов предсказуемо обернулась дисквалификацией. А ведь до пит-стопа Нико ехал впереди Хэмилтона — был шанс на очки.
Франко Колапинто
Аргентинец вёл неплохую, боевую гонку. Правда, потерял несколько мест после небольшого вылета, но только из-за этого в нашу рубрику точно не попал бы. Однако всё изменила серьёзная ошибка Колапинто в режиме сейфти-кара. Просто пытаясь прогреть шины, Франко потерял контроль над болидом и улетел в стену в финальном повороте — ошибка новичка как она есть. «Ред Булл» может задуматься, а точно ли нужно платить «Уильямсу» миллионы за выкуп контракта.
Оливер Берман
Новичок «Хааса» допустил очень много ошибок. Сначала уткнулся крылом в Колапинто (разворот плюс штраф), потом уехал в отбойник в неоправданной попытке обогнать по внешнему радиусу Сайнса. Если бы не всё это, вполне вероятно, у Олли был бы шанс затащить «Хаас» в очковую зону. После финиша Берман принёс извинения команде.