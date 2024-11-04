«Все бы говорили — что за идиоты работают в «Мерседесе». Разбор Гран-при Бразилии

Можно ли сказать, что Макс провёл великую гонку? Или слишком громкий эпитет?

Макс провёл великолепную гонку. Без ошибок, и, когда надо, очень повезло. Тем не менее он был лучше всех на голову. Только он не боялся обгонять и рисковал ровно настолько, насколько было можно. И, как только остался на трассе один, уехал в точку.

Норрис сказал, что победа Ферстаппена — не талант, а везение. Насколько Ландо прав?

Скорее всего, это было сказано на эмоциях. Понятно, что везение было. Но Норрис ошибался и не мог обгонять. К Максу какие вопросы? Я вот не уверен, что он бы оказался позади Ландо по итогу даже без красного флага.

Обогнал бы Ферстаппен Окона без финального сейфти-кара?

Да, безусловно: скорость точно позволяла. Вопрос только, стал бы он рисковать, и так везя Норрису приличное количество очков.

Насколько трудно пилотам в таких условиях принять верное решение по пит-стопу? Расселл вот был против пит-стопа, лишившего его лидерства…

Здравый смысл стоял за тем, чтобы сделать пит-стоп. Но так как эти машины крайне сложны в управлении под дождём, понятное дело, можно было ставить и на выезд сейфти-кара. С другой стороны, если бы Расселл не заехал и не дали красный флаг, то все бы крутили у виска и говорили — что за идиоты работают в «Мерседесе».

Были ли судьи правы, когда выпустили сейфти-кар перед тем, как Колапинто улетел в стену?

Да, конечно. Такое количество воды — тот же Расселл уже просто не мог на газ нажимать. Так что здесь уже всё просто: кто меньше боится аквапланирования.

От себя добавлю: пора бы уже им задуматься запретить менять резину под красным флагом. Особенно если в дождь эти машины неспособны ездить. Ведь обратите внимание: только три-четыре машины переобулись на сильнодождевые шины, а остальные остались на промежуточной. И гонку нейтрализовали и остановили.

Чья ошибка по ходу гонки показалась вам самой жёсткой и необъяснимой?

Лэнс был на высоте! Ладно, улетел на торможении, но возвращаться через гравий, когда есть место и время для разворота на асфальте… Хотя, может, он играл наперёд: столько «уборов» было, не факт, что доехал бы сам, а так сэкономил бюджет команды!

И Чеко — опять феерично. Пожалуй, до выступления на прошлых выходных он не дотянул, но видно было, что делает максимум. Лоусон опять оказался непреодолимой стеной. Если честно, когда видишь такие выступления на таком высоком уровне, возникает некоторое негодование: ну вот как так он косячит каждый раз, а на диване сидишь ты? Жаль, что миром правят деньги, иначе мир знал бы гораздо больше крутых гонщиков.

Как оцените решение судей не наказывать Норриса и Расселла за нарушение процедуры старта?

Я не читал, какое должно быть наказание согласно правилам. Надеюсь, судьи руководствовались ими. В молодёжках, конечно, за такое ты в очках не приедешь. Довольно серьёзное нарушение. Но у Ф-1 свои правила, которые меняются от этапа к этапу.

Гоночную дирекцию критиковали за то, что далеко не сразу включали VSC или останавливали заезды — здесь может быть какой-то заговор?

Если вопрос относительно Макса и Q2, то я пересмотрел эпизод несколько раз. Через пять секунд, как появился жёлтый флаг, Макс уже переместился на 11-ю строчку. Так что тут его разговоры, что именно из-за 40 секунд ожидания красного флага всё так сложилось — ни о чём. Тем более что Лэнс даже попытался доехать до боксов.

С Хюлькенбергом в спринте я не понял, зачем вообще надо было всю трассу нейтрализовывать. Машина стоит в неопасном месте — дайте двойные жёлтые, можете даже не убирать его. Там всё равно обгонов нет и ехать три круга до финиша. Зачем всю трассу нейтрализовать на два круга, я не понимаю.

Ходят слухи, что Колапинто могут взять в «РБ» или даже сразу в «Ред Булл». Заслужил ли он?

Два раза разобрав машину — конечно, заслужил! Честно, я уже плохо понимаю этот мир: один едет в топ-команде, ошибаясь, как пилот Ф-4 в первый год. Его не меняют, хотя есть целая программа подготовки пилотов, в которой три-четыре реально хороших гонщика. И тут же идут разговоры о его замене на другого молодого пилота не из программы… Тут же нет логики. Но логикой там не руководствуются. А вот если спонсоры хорошие, то — конечно, почему нет!

Станет ли Макс чемпионом уже в Вегасе? Ему надо проиграть Норрису не более двух очков

Вряд ли в Вегасе. Не думаю, что «Ред Булл» там будет на высоте. Всё-таки дождь мы там не загадываем, а посуху «Ред Булл» явно медленнее.