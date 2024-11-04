«Бенефис» Стролла затмил даже ошибки новичков! Оценки за Гран-при Бразилии

Ферстаппен действительно был лучшим, но и у него не максимальный балл.

21-й этап Формулы-1 сезона-2024 — в предельно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Гран-при Бразилии стал одной из лучших гонок в карьере Макса. С появлением красных флагов повезло, однако и сам Ферстаппен пилотировал блестяще и безошибочно. Но всё же про глупую ошибку под VSC, стоившую ему позиции в спринте, забывать тоже не будем.

Джордж Расселл — 9

Если бы не красные флаги, в Сан-Паулу, скорее всего, победил бы Расселл. Джордж, правда, в какой-то момент пропустил контратаку и опередить Норриса смог лишь после после его ошибки. Но это не отменяет блестящего старта Расселла и отсутствия собственных ошибок.

Шарль Леклер — 8,5

Отличный этап провёл и Леклер. Монегаск блистал не так ярко, как Ферстаппен или Расселл, но неплохо поборолся в спринте и уверенно держался в гонке. Шарль даже устоял в топ-5, несмотря на поспешный пит-стоп, стоивший ему даже больше, чем Норрису.

Эстебан Окон — 8

Окону, очевидно, повезло с красными флагами, но и до него Эстебан держался четвёртым, не пуская Леклера. Француз заслужил свою удачу, умудрялся избегать ошибок и был вознаграждён. А вот в спринте Окон лишил себя каких-либо шансов из-за слабого шатаута.

Гасли и Окон принесли «Альпин» первый двойной подиум Фото: Clive Mason/Getty Images

Пьер Гасли — 8

Самым везучим в воскресенье оказался Гасли. На первом отрезке Пьеру не удавалось подняться выше девятого места, и без красных флагов он мог вообще остаться без очков. Впрочем, даже в таком случае француз мог бы предъявить отличный спринт.

Юки Цунода — 7,5

В сложной бразильской гонке Цунода в основном держался уверенно, но немного замешкался на рестарте после красных флагов и потерял сразу две позиции. Кроме того, в квалификации к спринту Юки оказался на полсекунды медленнее Лоусона.

Лиам Лоусон — 7,5

В спринте до очков Лиам не дотянулся, хотя был очень хорош в шатауте, а в воскресенье квалифицировался пятым и до удара от Пиастри держался в топ-7. Но даже столкновение не испортило новозеландцу гонку — он финишировал девятым и забрал два балла.

Оскар Пиастри — 7

Пиастри в Бразилии сделал максимум возможного и дважды пропускал напарника. Впечатление от уикенда портит разве что столкновение с Лоусоном, из-за которого Оскар потерял седьмое место на финише и лишил «Макларен» двух очков.

Пиастри разворачивает Лоусона Фото: MARK THOMPSON/GETTY IMAGES

Валттери Боттас — 6

Опытнейший финн здорово смотрелся в обеих квалификациях, а воскресную гонку начал фактически с девятой позиции. Увы, плохой старт сразу же отбросил Валттери на более привычную 15-ю позицию, а к 12-му кругу он откатился уже на 17-е место.

Ландо Норрис — 5

Для пилота «Макларена» это был провал, для претендента на титул — катастрофа. Да, красные флаги сыграли против Норриса, но и он сам слишком часто ошибался: проиграл напарнику шатаут, дважды пропускал Расселла, а затем уступил ещё и Леклеру.

Льюис Хэмилтон — 5

Льюис тоже регулярно ошибался и терял из-за этого позиции. В то время как Расселл боролся с «Маклареном» и «Феррари», Хэмилтон оказался позади пилотов «РБ» и набрал лишь одно очко.

Фернандо Алонсо — 4,5

Откровенно неудачным Гран-при Бразилии получился и для Алонсо. В пятницу и субботу у машины не было скорости, а в воскресенье испанец разбил машину в квалификации и ошибся в «Джунсао» на 43-м круге гонки, потеряв шансы на очки.

Серхио Перес — 4

В спринте Чеко за 24 круга прорвался с 13-го места на восьмое — темп у него был. Но толку от темпа, если тебя разворачивает на первом же круге? Серхио всю гонку пытался отыграться, но до топ-10 так и не дотянулся, оставшись с одним-единственным субботним баллом.

Разворот Переса на первом круге Фото: кадр из трансляции

Гуаньюй Чжоу — 4

В обеих квалификациях Чжоу оказался самым медленным, а в гонке вместе с Берманом вылетел на газон перед рестартом. В конце концов, Гуаньюй был последним и в воскресенье, уступив в том числе испытывавшему боли в спине Фернандо Алонсо.

Нико Хюлькенберг — 4

Халк тоже выступил в квалификациях неудачно и дважды оказывался позади Бермана, никогда прежде в Сан-Паулу не гонявшегося. Завершился же уикенд немца вылетом и снятием с гонки за постороннюю помощь при возвращении на трассу.

Александер Албон — 4

Албон, наоборот — на одном круге смотрелся неплохо. До поры. В спринте Алекс стартовал 10-м, а утром воскресенья показал седьмое время. Увы, мощная авария в первом повороте перечеркнула все усилия и не позволила даже выйти на старт.

Карлос Сайнс — 3,5

Сайнс набрал четыре очка в спринте, но в воскресенье дважды разбивал машину. Сначала испанец вылетел во втором повороте в Q2, а в гонке убрался в восьмом. Для Карлоса это был худший этап в сезоне.

Карлос Сайнс на Гран-при Бразилии Фото: Clive Mason/Getty Images

Оливер Берман — 3

По словам Комацу, в срезке в финале шатаута Берман не виноват, но в гонке Оливер ошибался четыре раза. Сначала британец врезался в Колапинто, затем выехал на газон перед рестартом, а в финальной части вылетал дважды. Крайне неаккуратно.

Франко Колапинто — 2

Что может быть унизительнее для пилота, чем ошибка во время автомобиля безопасности? Несмотря на вылет в квалификации, Колапинто поначалу держался в гонке неплохо — 12-м, но вторая за день авария была уже непростительна.

Лэнс Стролл — 1

Унизительнее вылета во время сейфти-кара может быть лишь вылет на прогревочном круге. Стролл мог бы продолжить гонку, но зачем-то сразу поехал в гравий, где и застрял ещё до фактического старта заезда. Кажется, что самому Лэнсу вся эта Ф-1 уже надоела.