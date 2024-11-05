В IndyCar снова поедет россиянин! Ну или израильтянин. Чего ждать в дебютном сезоне?

Команда «Према» официально объявила о переходе Роберта Шварцмана в серию IndyCar в следующем сезоне. Для «Премы», как и для самого Шварцмана, американские гонки в новинку — и для итальянцев, и для Роберта сезон-2026 станет в IndyCar первым.

Рассказываем, чего ждать от дебютанта и чем эти гонки отличаются от Формулы-1.

Новичок для дебютантов

В последние месяцы Шварцмана называли кандидатом на место в «Кик-Заубере» в Формуле-1 в 2026 году — Роберт даже провёл за эту команду две сессии свободных заездов. Увы, контракт гонщику так и не предложили, а главным кандидатом на вакансию напарника Нико Хюлькенберга считается Габриэл Бортолето из Формулы-2 — в «Макларене», по слухам, не будут мешать переходу бразильца.

Впервые о переходе Шварцмана в IndyCar всерьёз заговорили в январе прошлого года, когда Роберт неплохо провёл тесты с командой «Ганасси». Шварцман же предпочёл остаться резервистом «Феррари» и гоняться за «Скудерию» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), где недавно выиграл гонку на «Трассе Америк». Вероятно, расчёт был на то, чтобы остаться в поле зрения команд Формулы-1 и за счёт выступлений в WEC пробиться на стартовую решётку. План не сработал.

Экипаж Шварцмана на гонке «24 часа Ле-Мана» Фото: Ker Robertson/Getty Images

Тем не менее нельзя считать переход в IndyCar поражением. После Формулы-1 это самые престижные «формульные» гонки мира. Помимо местных звёзд, здесь выступают Ромен Грожан и Маркус Эрикссон, причём оба — не на главных ролях. В IndyCar очень сильный состав участников — от опытнейших чемпионов Диксона, Пауэра и Ньюгардена до восходящих звёзд нового поколения — Херты, О’Уорда и Кирквуда. Не говоря уже об Алексе Палоу, который за четыре года завоевал три чемпионства. Кроме того, у всех команд одно и то же шасси, благодаря чему у середняков и аутсайдеров нет непреодолимого отставания от топов, а победу в каждой отдельной гонке действительно может одержать любой пилот.

Впрочем, рассчитывать на победы Шварцмана в следующем году — излишний оптимизм. Роберту предстоит изучить много новых трасс, освоиться на овалах и привыкнуть к иному — более дикому — характеру борьбы, отличающемуся от европейского стиля. В такой ситуации успехом можно будет считать регулярные финиши в топ-10, а попадания в топ-5 — сродни подиуму. Например, Каллум Айлотт, будущий напарник и ориентир для Шварцмана, провёл в IndyCar два полных сезона и за это время лишь дважды пробился в топ-5 и ещё три раза финишировал в десятке.

IndyCar vs Ф-1

Машины IndyCar, хотя и остаются «формульными» болидами с открытыми колёсами, сильно отличаются от техники Формулы-1. У этих машин намного меньше прижимной силы, что компенсируется высоким механическим сцеплением. Кроме того, в IndyCar нет усилителя руля, а потому физическая подготовка пилотам требуется немного иная.

Также у машины IndyCar намного меньше настроек, которые можно менять на руле. Из кокпита регулируются разве что положение стабилизатора поперечной устойчивости и механический баланс. Впрочем, с учётом опыта работы с машинами Формулы-1 и гиперкарами WEC, Шварцману не должно составить труда освоиться в новом кокпите.

Гонка IndyCar на «Нэшвилл Суперспидвей» Фото: indycar.com

В 2024 году в гонках IndyCar появились гибридные двигатели. Силовая установка состоит из 2,2-литрового твин-турбо V6, генератора MGU и батареи. Теперь у пилотов есть возможность беречь или тратить дополнительную энергию по своему усмотрению, что усиливает тактический элемент. С этим, впрочем, Роберт тоже наверняка разберётся быстро — он с гибридами работал куда больше других пилотов IndyCar.

Сезон-2025 стартует в IndyCar 2 марта гонкой в Сент-Питерсберге. В общей сложности участников ждут 17 этапов, шесть из которых пройдут на овалах, четыре — на уличных трассах, а семь — на традиционных стационарных автодромах. Завершится же первенство в конце августа — гонками на овалах в Милуоки и Нэшвилле.