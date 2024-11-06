Смелый выбор «Ауди»: в Формуле-1 закрыли формально последнюю вакансию на 2025 год

Будущая заводская команда «Ауди», которой предстоит провести ещё один сезон под названием «Кик-Заубер», наконец определилась с напарником для Нико Хюлькенберга. Немцы всё же решили, что входить в сезон-2025 с ветеранским дуэтом Халка — Валттери Боттас не самая перспективная идея, и подписали многолетний контракт с чемпионом Формулы-3 и лидером нынешнего сезона Формулы-2 Габриэлом Бортолето.

По сути, единственным препятствием на пути к соглашению были связи бразильца с «Маклареном», однако команда из Уокинга согласилась освободить Габриэла от обязательств на будущее — возможно, за какую-то умеренную компенсацию от «Ауди». Если бы не это, немцы не стали бы подписывать гонщика: им неинтересно брать пилота в аренду с угрозой потом, условно в 2027 году, вернуть уже опытного Бортолето «Макларену».

Таким образом, пелотон Ф-1 продолжает омолаживаться: по окончании сезона чемпионат покинут Валттери Боттас и Кевин Магнуссен, уже отправился на заслуженный отдых Даниэль Риккардо. Кроме того, без мест остались Логан Сарджент и Гуаньюй Чжоу.

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И не исключено, что этот список ещё пополнится. Пусть даже Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл» на два сезона, сейчас никто не гарантирует мексиканцу, что он реально останется за рулём болида «быков» в 2025-м. Ни для кого не секрет, что «Ред Булл» проявил интерес к неожиданно ярко выстрелившему в «Уильямсе» Франко Колапинто.

И пусть одни слухи отправляют аргентинца в «РБ», а другие — сразу в основную команду «Ред Булл», это в любом случае плохая информация для Переса: из четырёх нынешних гонщиков австрийцев лишним при подписании Колапинто всё равно окажется именно он. Просто если Франко всё-таки отправят в младшую команду, то на повышение пойдёт кто-то из пары Лоусон — Цунода. По словам Хельмута Марко, все решения «Ред Булл» будет принимать только после Гран-при Абу-Даби, так что яркий сезон переходов продолжается.

Если же вернуться к Бортолето, то его подписание, с одной стороны, вполне логично: легко «продать» переход чемпиона Ф-3 и лидера Ф-2. С другой стороны, нельзя сказать, что Габриэл проводит два последних сезона в доминирующем стиле, да и вообще по нынешней Формуле-2 трудно делать глобальные выводы. Так что дождёмся дебюта бразильца в 2025 году. При этом, полагаем, «Кик-Заубер» обзаведётся новыми спонсорами из Южной Америки, а зарплата Габриэла вряд ли высока. Эти денежные нюансы пойдут на пользу «Ауди» на фоне проблем концерна «Фольксваген».

Формула-1. Составы команд на сезон-2025

Команда Пилоты с контрактом Кандидаты «Ред Булл» Макс Ферстаппен

Серхио Перес Лиам Лоусон

Юки Цунода

Франко Колапинто «Феррари» Шарль Леклер

Льюис Хэмилтон «Макларен» Ландо Норрис

Оскар Пиастри «Мерседес» Джордж Расселл

Андреа Кими Антонелли «Астон Мартин» Фернандо Алонсо

Лэнс Стролл «РБ» Юки Цунода

Лиам Лоусон Франко Колапинто «Хаас» Эстебан Окон

Оливер Берман «Альпин» Пьер Гасли

Джек Дуэн «Уильямс» Александер Албон

Карлос Сайнс «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг

Габриэл Бортолето

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