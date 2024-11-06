Смелый выбор «Ауди»: в Формуле-1 закрыли формально последнюю вакансию на 2025 год

Будущая заводская команда «Ауди», которой предстоит провести ещё один сезон под названием «Кик-Заубер», наконец определилась с напарником для Нико Хюлькенберга. Немцы всё же решили, что входить в сезон-2025 с ветеранским дуэтом Халка — Валттери Боттас не самая перспективная идея, и подписали многолетний контракт с чемпионом Формулы-3 и лидером нынешнего сезона Формулы-2 Габриэлом Бортолето.
По сути, единственным препятствием на пути к соглашению были связи бразильца с «Маклареном», однако команда из Уокинга согласилась освободить Габриэла от обязательств на будущее — возможно, за какую-то умеренную компенсацию от «Ауди». Если бы не это, немцы не стали бы подписывать гонщика: им неинтересно брать пилота в аренду с угрозой потом, условно в 2027 году, вернуть уже опытного Бортолето «Макларену».
Таким образом, пелотон Ф-1 продолжает омолаживаться: по окончании сезона чемпионат покинут Валттери Боттас и Кевин Магнуссен, уже отправился на заслуженный отдых Даниэль Риккардо. Кроме того, без мест остались Логан Сарджент и Гуаньюй Чжоу.
И не исключено, что этот список ещё пополнится. Пусть даже Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл» на два сезона, сейчас никто не гарантирует мексиканцу, что он реально останется за рулём болида «быков» в 2025-м. Ни для кого не секрет, что «Ред Булл» проявил интерес к неожиданно ярко выстрелившему в «Уильямсе» Франко Колапинто.
И пусть одни слухи отправляют аргентинца в «РБ», а другие — сразу в основную команду «Ред Булл», это в любом случае плохая информация для Переса: из четырёх нынешних гонщиков австрийцев лишним при подписании Колапинто всё равно окажется именно он. Просто если Франко всё-таки отправят в младшую команду, то на повышение пойдёт кто-то из пары Лоусон — Цунода. По словам Хельмута Марко, все решения «Ред Булл» будет принимать только после Гран-при Абу-Даби, так что яркий сезон переходов продолжается.
Если же вернуться к Бортолето, то его подписание, с одной стороны, вполне логично: легко «продать» переход чемпиона Ф-3 и лидера Ф-2. С другой стороны, нельзя сказать, что Габриэл проводит два последних сезона в доминирующем стиле, да и вообще по нынешней Формуле-2 трудно делать глобальные выводы. Так что дождёмся дебюта бразильца в 2025 году. При этом, полагаем, «Кик-Заубер» обзаведётся новыми спонсорами из Южной Америки, а зарплата Габриэла вряд ли высока. Эти денежные нюансы пойдут на пользу «Ауди» на фоне проблем концерна «Фольксваген».
Формула-1. Составы команд на сезон-2025
|Команда
|Пилоты с контрактом
|Кандидаты
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен
Серхио Перес
|Лиам Лоусон
Юки Цунода
Франко Колапинто
|«Феррари»
|Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
|«Макларен»
|Ландо Норрис
Оскар Пиастри
|«Мерседес»
|Джордж Расселл
Андреа Кими Антонелли
|«Астон Мартин»
|Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
|«РБ»
|Юки Цунода
Лиам Лоусон
|Франко Колапинто
|«Хаас»
|Эстебан Окон
Оливер Берман
|«Альпин»
|Пьер Гасли
Джек Дуэн
|«Уильямс»
|Александер Албон
Карлос Сайнс
|«Кик-Заубер»
|Нико Хюлькенберг
Габриэл Бортолето
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