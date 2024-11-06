«Ред Булл» готов заплатить десятки миллионов ради новичка Ф-1. Почему это плохая идея?

Кого только не сватали инсайдеры в напарники Максу Ферстаппену за последний год – Сайнса, Риккардо, Лоусона, и вот теперь дошла очередь до ярко дебютировавшего за «Уильямс» Колапинто. По слухам, доктор Марко готов усадить аргентинца в кокпит «Ред Булл» уже в следующем сезоне. Звучит всё это просто потрясающе, но данная идея рискует обернуться полным провалом, причём как для пилота, так и для команды – и вот почему.

Полгода назад о Колапинто никто не вспоминал, а сегодня он кандидат на место в «Ред Булл»

Осенью этого года Франко Колапинто неожиданно для всех стал одним из главных ньюсмейкеров в Формуле-1. Аргентинец мало того, что занял место боевого пилота «Уильямса», так ещё и безо всякого вката невероятно уверенно дебютировал. И ведь, что самое интересное, в отличие от того же Бермана или Лоусона, Колапинто никогда ранее не котировался на уровне будущего пилота Ф-1 – его пришествие в «Королевские гонки» в принципе никто не прогнозировал.

На юниорском уровне Франко демонстрировал в меру приличные, но и близко не выдающиеся результаты. В «молодёжках» у пилота «Уильямса» всего лишь один титул, добытый в испанской Формуле-4. Что же до более конкурентных чемпионатов, то, например, в «трёшке» аргентинец максимум становился четвёртым по итогам сезона – 0 побед в основных гонках за два года выступлений. Что же до Ф-2, где он дебютировал в этом году, то в главной «молодёжке» мира Франко также демонстрировал в меру приемлемые результаты: на момент ухода из чемпионата аргентинец занимал шестое место в личном зачёте, имея в активе победу в спринте и два вторых места в основных гонках.

Ну а затем Колапинто получил главный подарок в своей жизни. Из «Уильямса» был уволен Логан Сарджент, и вместо того, чтобы посадить на его место опытного Мика Шумахера, в Гроуве решили дать шанс новичку из академии. Дебют аргентинца в Ф-1 выпал на Гран-при Италии. Квалификацию Франко провёл относительно скромно, но зато гонку откатал весьма уверенно, чем заслужил порцию оваций в свой адрес.

Многие с осторожностью хвалили Колапинто, так как Монца – далеко не самая пилотажная трасса, и делать выводы на основе одного Гран-при, проведённого в «Храме скорости», рановато. Впрочем, уже на следующем этапе в Баку Франко предоставил истинный повод для восхищения. На сложной городской трассе аргентинец сначала переквалифицировал напарника, а затем – набрал дебютные очки в Ф-1 (и это во второй гонке). В двух последующих Гран-при Франко также был очень близок к Албону в квалификациях, а Остине снова финишировал в топ-10.

И вот где-то по ходу американского «тройника» потихоньку начал складываться культ Колапинто. Инженеры стали подмечать запредельный профессионализм молодого гонщика, «Уильямс» расширил партнёрство со спонсором Франко Gulf, а Стефано Доменикали начал рассуждать о возвращении Гран-при Аргентины в календарь Формулы-1.

Спонсоры Колапинто уже потихоньку перекрашивают «Уильямс» Фото: Clive Mason/Getty Images

И что получается в итоге? Колапинто у нас не иначе как молодой, талантливый и профессиональный гонщик, представляющий перспективный регион, да ещё и с поддержкой крупного спонсора. Такой ценный кадр заинтересует кого угодно.

По слухам, кандидатурой Франко аккуратно интересовались в «Кик-Заубере», «Альпин» и… «Ред Булл». Причём, по данным инсайдеров, австрийцы готовы выкупить Колапинто у «Уильямса» чуть ли не за $ 20 млн и сделать его напарником Ферстаппена уже в следующем году — минуя «стажировку» в «РБ».

Переходом в «Ред Булл» Колапинто рискует сломать собственную карьеру

Со стороны история Колапинто очень походит на голливудский фильм. Человек, который пару месяцев назад и близко не считался потенциальным пилотом Ф-1, следующий год может начать уже в топ-команде – и всё благодаря своему таланту. Признаться честно, посмотреть на Франко в «Ред Булл» было бы жутко любопытно, да и в целом хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Карьера аргентинца развивается достаточно нетривиально для современной Ф-1, и тем интереснее наблюдать за её неожиданными поворотами, но стоит ли ему прямо сейчас подписывать контракт с «Ред Булл» – большой вопрос.

Конечно, если Франко приглашают в младшую команду, то переходить точно стоит. Всё-таки лучше получать соревновательную практику здесь и сейчас, чем прозябать на скамейке запасных в «Уильямсе». А вот если Колапинто действительно зовут прямиком в главную команду, то этот трансфер вызывает массу вопросов и опасений и вообще рискует обернуться провалом для обеих сторон.

У Колапинто всё больше болельщиков Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Для начала зададимся вопросом: насколько разумно подписывать молодого и неопытного пилота в топ-команду на основе всего лишь нескольких удачных этапов. Колапинто, безусловно, талантлив, но, может, стоит понаблюдать за ним на дистанции? Посмотреть, как он ведёт себя в нестандартных и стрессовых ситуациях, как он преодолевает неудачные периоды, да и в, конце концов, проявляет себя на разных типах трасс и в разных условиях.

К тому же нужно учитывать, что в «Ред Булл» Франко столкнётся с совершенно иным уровнем давления. Это в «Уильямсе» он выступает на правах неопытного дебютанта, которого резко выдернули из «молодёжек» и заставили выступать с мужиками в Ф-1. При таком раскладе и ошибки допустимы (в разумных пределах), и уровень давления пониже.

А вот в «Ред Булл» уже никаких поблажек не будет и быть не может в принципе. Это мало того, что топ-команда, которая ставит перед собой задачу сражаться за титулы в двух зачётах, так ещё и славятся «быки» импульсивной кадровой политикой. Доктор Марко абсолютно не церемонится с проваливающимися пилотами. Существует множество прецедентов, когда неугодного гонщика высаживали посреди сезона, причём как в основной, так и в младшей команде.

Взять, к примеру, напарника аргентинца Алекса Албона. В 2019 году представитель Таиланда неплохо дебютировал за «Торо Россо», а в середине сезона выступал уже за «Ред Булл», заменив Гасли. Вторую часть чемпионата Албон провёл относительно неплохо, но вот следующий сезон он в пух и прах провалил. Всего лишь за один год Алекс потерял место не только в главной команде «Ред Булл», но и в системе «быков» в целом – даже в «Альфа Таури» для него места не нашлось. В Ф-1 таиландец вернётся только в 2022 году, да и то в составе «Уильямса».

О чём говорит вся эта история? Ровно об одном. Имея в активе молодого и талантливого пилота, в «Ред Булл» вместо того, чтобы развивать его и планомерно подводить к главной команде, сразу же кинули неокрепшего новичка в пекло – в условия, к которым он был не готов как с профессиональной, так и с ментальной точки зрения. В какой-то степени можно сказать, что в «Ред Булл» сломали карьеру Албону излишне ранним переводом в главную команду. Быть может, при более планомерной подготовке к переходу в «Ред Булл» Алекс сейчас бы делил гараж с Максом Ферстаппеном, а не гонялся за «Уильямс».

В общем, что Колапинто, что «Ред Булл» нужно аккуратно подходить к вопросу сотрудничества. Франко следует здраво оценивать собственные возможности, а «быкам» – не допустить ошибок прошлого при работе с молодыми пилотами. В противном случае у разбитого корыта рискуют остаться обе стороны.