Bump Trump! Будущего президента вынудили отказаться от знаменитой «Инди-500»

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Трампа заставили отказаться от «Инди-500»
Трампа заставили отказаться от «Инди-500»
Возможно, сейчас Дональд наплевал бы на мнение недовольных.
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В 2011 году Трампу доверили управлять пейс-каром перед стартом знаменитой «Инди-500». В его распоряжении должен был оказаться Chevrolet Camaro Convertible в цветах пейс-кара 1969 года.
В 2011 году Трампу доверили управлять пейс-каром перед стартом знаменитой «Инди-500». В его распоряжении должен был оказаться Chevrolet Camaro Convertible в цветах пейс-кара 1969 года.
Уже тогда отношение к будущему президенту США было неоднозначным. В соцсетях запустили движение Bump Trump, которое быстро собрало 18 тысяч подписчиков — они требовали отменить участие Трампа.
Уже тогда отношение к будущему президенту США было неоднозначным. В соцсетях запустили движение Bump Trump, которое быстро собрало 18 тысяч подписчиков — они требовали отменить участие Трампа.
Организаторы «Инди-500» не собирались уступать. Но в итоге сам Трамп отказался от участия менее чем за месяц до гонки. Якобы из-за плотного графика и вероятного выдвижения в кандидаты на выборы президента 2012 года.
Организаторы «Инди-500» не собирались уступать. Но в итоге сам Трамп отказался от участия менее чем за месяц до гонки. Якобы из-за плотного графика и вероятного выдвижения в кандидаты на выборы президента 2012 года.
Не доехав до «Инди-500», Трамп не теряет связи с гонками: <a href="https://www.championat.com/auto/news-5643240-donald-tramp-privyol-gonschikov-nascar-v-primer-amerikanskim-voennym.html">хвалит NASCAR</a>, в 2024-м <a href="https://www.championat.com/auto/article-5541768-tramp-shiran-zidan-bredi-mahoums-hilfiger-dzhenner-kabello-lori-zvyozdy-posetili-gran-pri-majami-formuly-1-foto.html">посетил</a> Гран-при Майами Ф-1, а на этом фото — награждает легендарного Роджера Пенске президентской Медалью свободы.
Не доехав до «Инди-500», Трамп не теряет связи с гонками: хвалит NASCAR, в 2024-м посетил Гран-при Майами Ф-1, а на этом фото — награждает легендарного Роджера Пенске президентской Медалью свободы.
Bump Trump! Будущего президента вынудили отказаться от знаменитой «Инди-500»
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