В NASCAR массовое жульничество? Сразу трёх пилотов наказали за помощь товарищам

Решающая гонка предпоследнего раунда плей-офф NASCAR Cup Series завершилась получасовым разбирательством судей, которые в итоге и определили состав финалистов. Однако на этом дело не ограничилось: спустя пару дней Национальная ассоциация гонок сток-каров (NASCAR) объявила ещё о трёх штрафах — за манипуляции результатами заезда.

Сражение за победу

Чтобы пробиться в финал NASCAR Cup Series, нужно выиграть одну из гонок предпоследнего раунда или опередить соперников по числу очков. В Лас-Вегасе и Хомстеде победили Джоуи Логано и Тайлер Реддик, другим шести пилотам в Мартинсвилле предстояло сразиться за две оставшиеся путёвки.

За 100 кругов до финиша Алекс Боуман развернул Карсона Хосевара, что привело к появлению жёлтых флагов. Лидировавший в этот момент Чейз Эллиотт вместе со многими другими пилотами поехал за свежими шинами, а на первое и второе места вышли его партнёры по «Хендрику» Уильям Байрон и Кайл Ларсон — топлива до финиша у всех хватало, но финальный отрезок предстояло пройти на уже изношенной резине.

Байрон и Эллиотт на этапе плей-офф в Мартинсвилле Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

На рестарте вперёд вырвался Ларсон, а Байрон держался вторым, но наверх стремительно прорывались пилоты на свежих шинах. На 422-м круге Эллиотт прошёл Байрона и вышел на второе место, к погоне за лидером вскоре присоединился Райан Блейни из «Пенске». На 477-м Эллиотт вернулся на первое место, но вскоре вынужден был уступить Блейни — действующий чемпион вырвался вперёд, одержал победу и забронировал за собой третью путёвку в финал.

Тем временем Эллиотт и Ларсон из борьбы за титул выбыли — их шансы спасти могла только победа. За финальный же слот в четвёрке сильнейших разгорелась заочное сражение Байрона и Кристофера Белла из «Джо Гиббс», причём в их дуэли участвовали пилоты и других команд…

«Шевроле» против «Тойоты»

За 50 кругов до финиша ситуация складывалась в пользу Байрона — он шёл третьим, тогда как Белл, столкнувшийся с проблемами в начале гонки, занимал только 19-е место. В NASCAR простая очковая система: каждая позиция даёт одно очко. Белл опережал Байрона на 12 очков и при разнице в 16 позиций уступал гонщику «Хендрик» место в финале. При этом прорываться вперёд у Кристофера не получалось.

Однако затем Байрон, не ставший менять шины за 100 кругов до финиша, начал терять темп. Он пропустил Блейни и Хэмлина и откатился на шестую строчку — что по-прежнему позволяло пройти Уильяму в финал. При этом позади него расположились Остин Диллон и Росс Честейн — они выступают за «Чилдресс» и «Трекхаус» соответственно, которые вместе с «Хендриком» представляют марку «Шевроле». Диллон с Честейном не просто не обгоняли Байрона, но и оберегали его от атак Брэда Кезеловски на «Форде» команды РФК.

Гонка плей-офф NASCAR Cup Series в Мартинсвилле Фото: David Jensen/Getty Images

В «Тойоте» тоже не сидели сложа руки: Беллу нужно было отыграть хотя бы одну позицию, и тогда он прошёл бы в финал по дополнительным показателям. В этот момент Бубба Уоллас из команды 23XI, принадлежащей Майклу Джордану и имеющей тесные связи с «Джо Гиббс», сообщил, что у него пробита шина. Уоллас, шедший аккурат перед Беллом, стал терять темп и на последнем круге пропустил его «Тойоту».

Белл в этот момент поторопился и допустил ошибку — машина соскользнула наружу прямо в отбойник. Гонщик, однако, не стал отпускать газ и поехал дальше прямо по стене, повторяя запрещённый «манёвр Честейна». И позже именно за это NASCAR оштрафовала Кристофера — за нарушение правил безопасности пилоту был показан чёрный флаг, в классификации он занял 22-е место и проиграл Байрону четыре очка.

Манипуляции результатами

После гонки многие тут же обратили внимание на записи радиопереговоров команд. Так, Честейна на последних кругах оперативно информировали об отрыве Байрона в общем зачёте и сколько позиций у него ещё в запасе. В какой-то момент, когда к группе подъехал Диллон, Честейн спрашивает у крю-чифа: «А он в курсе уговора?». «Я постараюсь ему передать», — ответил тот.

Команды «Тойоты» тоже работали вместе. Так, по распоряжению крю-чифа Уолласа Бути Баркера споттер сообщал пилоту о положении Белла на трассе. «Думаю, у меня колесо спустило», — передал Уоллас крю-чифу за пять кругов до финиша. Бубба стал терять по секунде с круга, но в боксы не поехал и гонку закончил.

Уоллас и Честейн на этапе плей-офф в Мартинсвилле Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

В целом, для NASCAR Cup Series совместная работа пилотов даже разных команд, но выступающих на машинах одного производителя, это не что-то противоестественное. Джефф Гордон, экс-чемпион и глава команды «Хендрик», заявил, что это в принципе нормально: «Как пилот, как крю-чиф, ты обязан знать, что на кону, кто борется за титул, у кого какие шансы пройти дальше. Это твоя работа». Денни Хэмлин, выступающий за «Джо Гиббс», но вместе с Джорданом управляющий 23XI, подчеркнул, что в «Тойоте» никогда не заставляли 23XI делать что-либо в интересах «Джо Гиббс».

Тем не менее в NASCAR сочли, что команды Честейна, Диллона и Уолласа нарушили пункт секции 4.4 книги правил, запрещающий «попытки манипулирования результатами гонки или чемпионата». В качестве наказания все трое пилотов лишились по 50 очков в общем зачёте, их команды должны выплатить по $ 100 тыс. штрафа, а крю-чифы и споттеры всех троих отстранены от участия в предстоящем в воскресенье финале сезона. Впрочем, ни Честейн, ни Диллон, ни Уоллас в этом году вообще в плей-офф не участвовали, так что итоговый штраф на финалистах не скажется вообще никак.

А кто в финале?

Обладатель чемпионского титула NASCAR Cup Series определяется в финальной гонке сезона — тот из четырёх финалистов, кто первым доедет до финишной черты, и становится обладателем титула, независимо от результатов предыдущих этапов.

Один из главных фаворитов финала сезона-2024 — двукратный чемпион Джоуи Логано. Интересно, что Логано не должно было быть в финале — он и в полуфинал попал чудом, после того как в Шарлотте за недовес был дисквалифицирован Алекс Боуман из «Хендрика». Однако Джоуи победил в первой же из трёх гонок предпоследнего раунда и первым пробился в финал.

Блейни выигрывает гонку плей-офф в Мартинсвилле Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Вместе с Логано «Пенске» будет представлять действующий чемпион Райан Блейни. Он, к слову, тоже не попал бы в финал, если бы не победил Эллиотта — финишируй Райан хотя бы вторым, и его путёвка ушла бы Чейзу, а опередить Байрона очков бы не хватило. Для самого Уильяма, который единственным из пилотов «Хендрик» пробился в четвёрку сильнейших, это будет второй финал: в прошлом году он был третьим, проиграв Блейни и Калу Ларсону.

Главный андердог гонки в Финиксе — Тайлер Реддик из 23XI. Он уже четвёртый раз проходит в плей-офф, но до финала ещё не добирался. Однако в этом году Реддик смотрится намного увереннее: Тайлер стал победителем регулярного сезона, а по среднему финишу в четвёрке финалистов уступает лишь Байрону — и то совсем чуть-чуть (13,2 и 13,4). Так что сенсацией победа Реддика в чемпионате ни для кого не станет.