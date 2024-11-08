«Автомобильных энтузиастов в стране вагон, а гоночных — совсем мало. Непонятная история»

В уже традиционном интервью «Чемпионату» генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов подвёл итоги летнего соревновательного сезона, рассказав, с какой привычкой организаторов гоночных серий ему приходится бороться, а также оценив первый опыт проведения фестиваля «Мото Драйв». Конечно, вспомнили и про отношения с ФИА и «Либерти».

«Приходится вести сложные беседы с организаторами»

— Алексей, чем нынешний сезон отличался для «Игора Драйв» от предыдущего, если пока не брать в расчёт новый фестиваль «Мото Драйв»?

— Ключевое отличие — в числе мероприятий: их в этом году уже больше 150. Целый набор мероприятий проходил параллельно: в один уикенд несколько событий на разных площадках. Это очень требовательно по отношению к команде трассы, но она со всеми задачами справилась. Так что главное и очень приятное достижение — сплочённость и отличная работа коллектива «Игора Драйв».

Мне лично очень понравилась динамика развития клубных чемпионатов по картингу — как в более традиционном, так и в эндуранс-формате. Этапы Академии СМП 4Т по картингу вызвали достаточно неплохой интерес со стороны родителей, хорошие отзывы. Проект даёт возможность взойти на первую ступеньку юным автоспортсменам в России: низкий порог входа, доступная история. Напомню, победители получат поддержку SMP Karting, и дальше программа будет выстраивать их счастливое будущее в картинге и кольце.

Отмечу, что у нас прошло сразу два этапа RDS GP. Вместе с организаторами серии мы поработали над тем, чтобы этапы получились разными и оба вызвали интерес у публики. Получилось: оба этапа показали плотную заполняемость трибун, а ВИП-ложи финального этапа вообще были битком.

— Вы сказали про более чем 150 мероприятий за сезон. А каков теоретический максимум?

— Наполнять программу можно без остановки. Мы будем работать над тем, чтобы увеличивать количество проходящих параллельно мероприятий. Достаточно сложно ломать традиционный подход: организаторы привыкли, что когда они приезжают на автодром, то оказываются единственными. Такую привычку можно понять, она пошла от небольших автодромов, где трасса — основа всего. Нам же периодически приходится вести сложные беседы с организаторами соревнований. Например, нужна шоссейно-кольцевая трасса под мероприятие — пожалуйста, но у нас ещё свой чемпионат по картингу. Поэтому, ребята, вы уж извините, но объект полностью не закрывается под вас.

Такие ситуации требуют привыкания, времени. Всё-таки организаторы, которые активно занимаются собственной билетной программой, переживают, чтобы никто не проник на их мероприятие бесплатно. Резонные опасения, так что мы этот вопрос отрабатываем. Если вернуться к вопросу, то потенциал для роста ещё есть — и по количеству мероприятий, и по маржинальности.

Алексей Титов Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— Может, есть какая-то интересная история, когда пришлось решать проблемы из-за параллельных мероприятий?

— Хорошим примером станет GARAGE FEST. В прошлые годы было очень сложно организовать некую «текучесть» между площадками: чтобы те, кто желает посмотреть и одно, и другое, мог спокойно это сделать. Например, чтобы можно было полноценно насладиться и кольцом, и дрифтом. Мы приложили много усилий в работе с организаторами, чтобы каждый нашёл компромиссы в своих расписаниях. В этом году у нас ещё добавился Classic Touring, который помог украсить мероприятие прекрасными советскими гоночными экспонатами.

В прошлом году было много отзывов: «Чёрт, так хотел посмотреть то и это, но не успел». У нас хромали или информирование, или навигация, или просто расписание. В этом году мы красиво всё распределили, и на фестивале появился так называемый «флоу». Тут очень важно отметить профессионализм наших партнёров по активностям и вовлечённость их команд: Дмитрия Добровольского, Анастасии Бендиковой и Игоря Ермилина, Игоря Ташаева и Михаила Девеля, Тиграна Сеферяна и Никиты Муравина — это RDS, REC, Classic Touring, RDRC+Formula Student и проект «Автокультура» соответственно.

Наша следующая задача — звук. У всех свои системы — и комментаторские, и для объявлений. Сложная режиссура, нам ещё есть над чем тут поработать. Например, ты хочешь позвать всех на лекторий «Автокультуры». Тебе нужно сделать публичное объявление, но параллельно свистит дрифт, на котором работает свой комментатор. Аналогичная история с кольцом — и с REC, и с Classic Touring. Всё начинает накладываться друг на друга. При этом все достаточно рядом друг с другом, так что звуковая история непростая. Мы улучшаем ситуацию из года в год, но работы ещё предстоит много.

«Быстро понимаешь, дело человек говорит или у него просто был плохой день»

— Как вы вообще отслеживаете, что понравилось публике, а что — нет?

— По соцсетям, а также по опросам, которые мы сами проводим среди посетителей автодрома. По комментариям в соцсетях можно очень быстро понять общее настроение — с точки зрения позитива, негатива и общей эмоции. Если ты выложил пост, но на него почти нет реакций и тишина в комментариях, то это тоже сигнал: всё прошло нормально, но не вызвало никаких эмоций. Значит, нужно что-то другое.

Если начинают поливать, то ты уже читаешь, что именно поливают: процесс, организацию, неэффективную работу команды? Ну а точечные вещи уже анализируются через опросы. При таких глубинных опросах на 15-20 минут тоже быстро понимаешь, дело человек говорит или у него просто был плохой день.

У нас очень хорошая статистика по GARAGE FEST с точки зрения аудитории: более 36% клиентов приезжают к нам во второй или третий раз, а 95% клиентов хотели бы вернуться. То есть мы понимаем, что с одной стороны делаем правильные вещи для привлечения новой публики, а с другой — интересное тем, кто нас уже видели. Ну и очень важная составляющая — это обратная связь от наших партнёров и спонсоров: она есть, она положительная. Мы благодарны банку ВТБ и компании «Газпромнефть» за продолжающуюся поддержку нашего мероприятия.

Публика на GARAGE FEST — 2024 Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— Вспомните какую-то самую странную жалобу или пожелание?

— Кажется, я уже когда-то рассказывал про эту историю на первом GARAGE FEST. С юридической точки зрения организатор фестиваля — «РОСГОНКИ», и на первом GARAGE FEST мы информировали о фестивале всех клиентов «РОСГОНОК», в том числе и тех, кто приезжал на Формулу-1 в Сочи. И вот один человек во всём опроснике написал единственный комментарий: «Получил рассылку, очень обрадовался, что вы продолжаете свою деятельность. Купил два билета на фестиваль, взял жену. Прилетел в Сочи — каково же было моё удивление, когда я узнал, что фестиваль в другом месте!»

Человек писал, что мы должны были лучше информировать, где всё происходит. Мы пересмотрели все информационные материалы — там везде было чётко написано про «Игора Драйв» и Санкт-Петербург. Но человек, видимо, отреагировал только на «РОСГОНКИ» и их ассоциацию с Сочи. Мы сделали для себя выводы и ещё бо́льшими буквами везде пишем — «Игора Драйв».

— Не знаете, этот человек после такого случая остался поклонником гонок? Может, доехал до «Игора Драйв»?

— Я думаю, с гонками он не порвал. Наши ребята с ним связывались, как-то позитивно эту историю отработали. Собственно, так мы делаем со всеми обращениями.

«Это непонятная история, которую мы разгадываем»

— Вы провели первый «Мото Драйв». Насколько мотоциклетный фестиваль оправдал ожидания?

— Считаю, это событие заслуживает быть в нашем общем мотоспортивном календаре. Важное тому подтверждение: на него обратила внимание Мотоциклетная федерация России. После фестиваля они сообщили, что готовы к партнёрству. Мы уже понимаем, как дальше двигаться вместе.

Мы рады, что на этом фестивале было много семейных пар: много работаем над тем, чтобы мероприятия на «Игора Драйв» становились семейными. Так что если судить по двум категориям — счастье зрителей и удовлетворение самой команды организаторов — то всё прошло успешно. Количество зрителей не было таким, как на GARAGE FEST, но крупные фестивали становятся такими не сразу, и мы трудимся уже сейчас, чтобы расширить программу и повысить посещаемость. В следующем году фестиваль точно состоится.

— Есть ли некая планка, которой должен достигнуть «Мото Драйв», чтобы он продолжил существовать и дальше, скажем, после 2026 года?

— Оцифрованных и зафиксированных целей у мотофестиваля сейчас нет. Наша задача — максимально расширять аудиторию автоспортивного комплекса, вовлекать жителей нашей страны и туристов в мир авто- и мотоспорта, показывая им, что такое «Игора Драйв». Этот фестиваль — возможность работать с новой аудиторией. Делать это проверенными и востребованными инструментами и продуктами.

Первый год прошёл в тестовом режиме, мы убедились, что двигаемся в правильном направлении, так что эту историю будем развивать. Конечно, важна и мотокультурная составляющая — в следующем году сделаем больше мероприятий для тех, кто не является мотоспортсменами, но любит двухколесную технику в её гражданском исполнении.

«Игора Драйв» планирует расти за счёт мотолюбителей Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— Если дальше говорить о фестивалях, то насколько легко сейчас верстать музыкальную программу? Многие артисты уехали и/или стали иноагентами…

— Работать сложно, но так было и до 2022 года. Это всегда сложная задача, потому что всегда стоит вопрос популяризации российских музыкантов, а среди них не так много тех, кто умеет грамотно зажечь на открытой площадке. У любого артиста, который выступает на «Игора Драйв», должна быть очень сильная энергетика. Ну, мы справляемся с этими трудностями.

Работа над фестивалями 2025 года уже ведётся, в том числе конкретно по музыке, потому что все крупные артисты планируют свои гастроли сильно заранее. Да и вообще процесс бюджетирования уже идёт, поэтому крупными мазками закладываем определённые вещи уже сейчас.

Кроме того, сейчас на автодроме можно позаниматься подготовкой к зиме: выкатываем последние трек-дни, а дальше ждём, как пойдёт первый снег, чтобы пошёл ледовый дрифт, картинг на шипе, на липучке… Ещё строим в этом году небольшую трассу для, скажем так, раллийного спринта: грунт вперемешку со льдом и снегом. Будем раскачивать эту историю. В прошлом году запустили в тестовом режиме автотриатлон — всем очень понравилось, по 40 машин на старт приезжает.

Автотриатлон на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— Что такое автотриатлон?

— Любой желающий на своем исправном автомобиле заявляется как участник, приезжает на «Игора Драйв» и выполняет набор упражнений. Сначала регулярность движения на основной трассе — нужно проехать три круга со временем как можно ближе к заданному. Чем меньше дельта между кругами, тем выше участник в зачётной сетке. Дальше — я тут сильно упрощаю — змейка и площадка, где нужно выполнить определённые пируэты. Конечно, техника играет роль, но всё-таки важнее всего качество твоей рулёжки. Не надо никакого специального оборудования и экипировки. И вот важно, что эта история помогает расширять кругозор у автомобилистов, вовлекать их в автоспорт.

Наш автодром сделан с фокусом на спорт, но необходимо работать не только с профессиональными спортсменами и крупными организаторами. Важная задача — вовлечение людей в автоспорт, работа с автомобильными энтузиастами. Их у нас в стране вагон и маленькая телега, а вот энтузиастов автоспорта совсем мало. Это непонятная история, которую мы и разгадываем.

— Что ещё можно сделать, чтобы море автомобильных энтузиастов превращалось в море энтузиастов гоночных?

— Не знаю, но, наверное, в том числе это вопрос к работе СМИ. Обычно про российские гонки пишут только узконаправленные медиа, а федеральные СМИ на нас особо не смотрят.

Безусловно, есть и предрассудок, что автоспорт — это дорого. В каком-то смысле это так, но мы должны искать способы приобщать людей. Сейчас, в текущих реалиях, есть достаточно способов, чтобы заниматься автоспортом за относительно вменяемые деньги. Картинговые заезды, тайм-аттак, автотриатлон… У нас, например, прошёл эндуранс-чемпионат по картингу — три этапа с гонками по 10, 12 и 24 часа. Приняли участие уже 16 команд, и мы сейчас ломаем голову, где нам покупать новые карты, а то их не хватает! Желающих-то было команд на 25…

— Даже с санкциями достать эти карты реально?

— Всё решается. Медленнее, чем хотелось бы, и чуть-чуть дороже, но решается. Санкции не работают.

Картинговая трасса на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

«Конечно, мы все очень рады за Никиту и Дмитрия Мазепиных»

— Вы упоминали цель повысить маржинальность. Каковы главные резервы?

— С мира по нитке: новые услуги, увеличение объёма услуг, повышение их качества. Важно, чтобы приходящие к нам организаторы верили, что мы сможем выполнить то, что на себя берём. Вот так потихонечку объём выручки и растёт.

— То, что «Игора Драйв» не принимает никаких международных мероприятий, не мешает быть в курсе каких-то свежих идей, подходов?

— Не мешает. Любой организатор, который по счастливому стечению обстоятельств будет читать это интервью, прекрасно знает, о чём я: когда ты начинаешь смотреть трансляцию любого автоспортивного соревнования, то смотришь её совершенно по-другому и замечаешь те вещи, которых обычный зритель не видит. Формат работы маршальских постов, способы их расстановки, формат работы сейфти-каров и иных служб при решении гоночных инцидентов, расположение спецтехники на сервисных дорогах, все церемонии…

Ну а коллеги, у которых есть большое желание, продолжают ездить на разные соревнования. Например, наших маршалов, работающих за рубежом, стало меньше, но они всё ещё есть и привозят много полезной информации. Коллеги-организаторы тоже ездят на гонки — европейские и не только. Вот сейчас поедут на Гран-при Абу-Даби, походят, позаписывают. Политика западных стран не мешает нам делать нашу работу качественно. К слову, позаимствовать друг у друга идеи по организации можно и внутри России.

Что в театре отличает хорошую постановку от плохой? Когда в хорошей постановке что-то идёт не так, зритель об этом ничего не узнает. У нас – то же самое. Мы можем внедрить какие-то изменения, которые абсолютно незаметны для участников соревнований и зрителей, но повышают общее качество мероприятий. Взять то же грамотное разнесение расписания на GARAGE FEST. Это кажется настолько простым и очевидным, что назвать такое изменение ярким в голову не придёт. А качество существенно улучшилось.

Очередная гонка на «Игора Драйв» Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

— Какой-то контакт с ФИА сейчас поддерживается? Например, в футболе РФС всё равно получает свежие инструкции для судей.

— У нас примерно так же. Идут базовые контакты — можно сказать, для самоуспокоения. Обмениваемся данными. Всё, что связано со спортивной безопасностью, политикой не окутано, так что на эту тему мы всегда получаем ответы. Может, не быстро, но они и прежде особой скоростью не отличались.

— «Уралкалий» решительно отсудил деньги у «Хааса». Это может стать примером для давнего спора «Росгонок» с «Либерти» насчёт аванса за Гран-при России 2022 года?

— Это очень интересный прецедент. Конечно, мы все очень рады за Никиту и Дмитрия Мазепиных, потому что это серьёзная юридическая победа. Изучаем их опыт, но нам не удаётся найти эффективное применение для нашего случая.

— Не можете взять и арестовать телевизионное оборудование Ф-1?

— Боюсь, даже если мы целиком его арестуем, этого не хватит, чтобы покрыть те суммы, о которых мы говорим. Но прецедент, безусловно, интересный. В «Либерти» на вопросы про аванс уже ничего не отвечают, пожимают плечами.

— А ответила ли что-то «Либерти» на просьбу разблокировать сайт Ф-1 для российских IP?

— Ну, вы же сами всё понимаете… Сказать, что погорячились? Это не в их стиле! Было бы хорошо, чтобы у них была какая-то совесть, но её нет.