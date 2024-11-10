4 редких случая, когда сын-гонщик превзошёл отца: от Росбергов до Ферстаппенов

Мы привыкли, что дети гонщиков и близко не дотягивают до уровня своих отцов, представляя интерес лишь звучной фамилией. Примеров – масса: Мик Шумахер, Нельсиньо Пике, Себастьян Монтойя и прочие. Впрочем, нам удалось найти несколько сыновей экс-пилотов Формулы-1, карьеры которых сложились куда более удачно, нежели у своих отцов.

Макс Ферстаппен

Начнём с самого явного из всех существующих вариантов. Что интересно, на юниорском уровне Йос Ферстаппен тоже очень высоко котировался. Путь от картинга до Формулы-1 нидерландец преодолел всего лишь за два года. Титул в немецкой Ф-3, а также результаты частных тестов с «Футуорком» в конце 1993 года сделали Йоса самой желанной целью команд Ф-1. В конечном итоге Ферстаппен-старший подписал контракт с «Бенеттоном», в составе которого дебютирует в «Королевских гонках» (приходил он, кстати, на позицию тест-пилота).

Макс и Йос Ферстаппены после первой победы пилота «Ред Булл» в Ф-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

За 10 этапов, проведённых в команде Флавио Бриаторе, нидерландец лишь дважды финишировал в топ-3 и по всем фронтам проиграл напарнику. В принципе, уступить Шумахеру не так уж и зазорно, особенно для дебютанта, но неудачи в «Бенеттоне» серьёзно понизили акции Йоса. В последующие восемь лет он сменит шесть не самых боеспособных команд и лишь четырежды наберёт очки. Такая вот печальная развязка, казалось бы, перспективной карьеры нидерландца.

Возможно, именно под впечатлением от неудачно сложившейся карьеры в Ф-1 и сформировалась авторская методика воспитания Йоса Ферстаппена. С раннего детства он растил сына как будущего чемпиона со всеми вытекающими. Закончилась эта история тем, что Макс действительно вырос в гоночного киборга. Достижения своего отца он перебил уже на второй год выступлений в Ф-1, одержав дебютную победу. В будущем Ферстаппен-младший выиграет ещё 61 раз и трижды станет чемпионом (скоро напишем — четырежды).

Кевин Магнуссен

Вообще, Ян Магнуссен тоже подавал достаточно большие надежды на ранней стадии карьеры. В 1994-м он выиграл чемпионат британской Формулы-3, попутно побив рекорд Айртона Сенны по количеству побед (14 побед в 18 гонках). В следующем году Магнуссен получил место тест-пилота в «Макларене» и даже принял участие в одном Гран-при, подменив выбывшего Хаккинена. На этом карьера датчанина в Уокинге, по сути, заканчивается.

Ян и Кевин Магнуссены в 1997 году Фото: Mike Cooper /Allsporе

Пропустив сезон, датчанин всё же получит место боевого пилота в Ф-1 в составе «Стюарта». Итогом этого сотрудничества стало увольнение Магнуссена посреди сезона-1998. За полтора года, проведённых в команде Джеки и Пола, Ян проиграл по всем статьям напарнику Баррикелло и всего лишь один раз финишировал в очковой зоне – что иронично, в последней гонке.

Кевин, конечно, тоже не стал большой звездой Формулы-1, но карьера у него выдалась куда более содержательной, нежели у отца. В «Королевских гонках» Магнуссен-младший провёл девять сезонов, зарекомендовав себя как пусть и не слишком звёздный, но весьма крепкий и неуступчивый пилот. Кевин не был рента-драйвером и все свои контракты заслуживал исключительно скоростью на трассе, а это дорогого стоит, особенно для сына экс-пилота Ф-1.

Нико Росберг

Трудно сравнивать карьеры Кеке и Нико Росбергов. Оба становились чемпионами, но при этом их нельзя отнести к главным талантам поколения. Впрочем, достижения Росберга-младшего смотрятся чуть внушительнее. В активе Кеке числятся всего шесть побед в Ф-1, в то время как у Нико – 23. Да и к тому же свой единственный титул финский гонщик взял благодаря определённому стечению обстоятельств: там и с уходом Ройтеманна повезло, и «Феррари» подкосила череда трагических событий (Вильнёв погиб, а Пирони не смог завершить сезон из-за тяжёлой травмы), и «Рено» страдали от низкой надёжности.

Да, можно сказать, что Нико свой титул выиграл в эпоху доминирования «Мерседеса», однако не стоит забывать, что в чемпионской дуэли был повергнут ни кто-нибудь, а Льюис Хэмилтон, который, кстати, обладал точно такой же машиной.

Луи Делетраз

Единственный представитель данной подборки, кто никогда не выступал в Ф-1. Впрочем, Луи всё равно удалось превзойти гоночные достижения своего отца, хотя сделать это было не так и сложно. Жан-Дени Делетраз запомнился как один из самых несуразных рента-драйверов 1990-х, а может, и всей истории «Королевских гонок». На технике Формулы-1 он умудрялся показывать времена хуже, чем пилоты Ф-3000, чем неслабо поражал гоночную общественность. Всего же в Ф-1 Делетраз-старший провёл три Гран-при, запомнившись лишь тем, что был на две головы слабее самого медленного представителя пелотона.

Жан-Дени Делетраз в Формуле-1 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

А вот его сын Луи, хоть и не добрался до Формулы-1, но смог построить куда более удачную карьеру. В «молодёжках» швейцарец демонстрировал достаточно средние результаты, однако побывал в юниорской программе «Рено», а также какое-то время занимал место «резервиста» в «Хаасе». После того как американцы предпочли Пьетро Фиттипальди в качестве пилота, который заменит пострадавшего в пожаре Грожана, Делетраз не без скандала покинул «Хаас».

На этом, собственно, и заканчивается карьера Луи в открытых колёсах. В дальнейшем швейцарец сделает себе имя в гонках на выносливость. В классе LMP2 он трижды становился чемпионом первенства Европейской серии Ле-Ман и ещё один раз брал титул в WEC. Вполне вероятно, в будущем Делетраз-младший дорастёт и до класса гиперкаров – все предпосылки к этому есть.

Бонус. Не дотянули до отцов, но были близки

Деймон Хилл

Несмотря на то что оба Хилла являются чемпионами Ф-1, какое-либо сравнение между ними неуместно. Всё-таки Грэм – один из главных пилотов поколения, чуть ли не единственный гонщик, кто мог бросить вызов великому Джиму Кларку. Впрочем, Деймон тоже достаточно достойно смотрелся в Ф-1, являясь одним из топ-пилотов своего времени. На протяжении четырёх лет Хилл-младший штамповал победы за «Уильямс» (всего 21 + ещё одна – за «Джордан), а самое главное – взял титул в 1996 году. В общем, отцу за Деймона краснеть не пришлось бы.

Жак Вильнёв

С Вильнёвами всё максимально сложно. Жак невероятно эффектно дебютировал в Ф-1 и уже на второй год стал чемпионом, но всё же Жиль в своё время считался более талантливым пилотом (ещё более талантливым) и котировался чуть ли не на уровне главной звезды поколения. К сожалению, Вильнёв-старший и близко не реализовал свой колоссальный потенциал из-за повышенной аварийности и раннего ухода из жизни. И ведь именно в 1982-м – в год гибели – Жиль обладал наивысшими шансами на чемпионство, но у судьбы был свой коварный план.

Что же до Жака, то, несмотря на наличие титула, до величия отца он немного не дотянул – в том числе из-за нескольких невыразительных сезонов в конце формульной карьеры и её смазанного финала.