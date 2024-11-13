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Нильс Виттих уволен с поста гоночного директора Формулы-1, его заменит Руи Маркес

Одного из главных людей в Ф-1 уволили перед развязкой сезона. Ещё и публично соврали
Дмитрий Захарченко
Нильс Виттих
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Организаторам чемпионата придётся объясниться.

Во вторник, 12 ноября, Формула-1 сделала громкое заявление: впервые в истории все команды представят свои ливреи к новому сезону в рамках одной презентации! Вероятно, по задумке промоутеров анонс должен был замазать выпущенное получасом ранее заявление ФИА о замене гоночного директора Формулы-1 за три гонки до конца сезона. Замазать не получилось…

«Я не подавал в отставку»

«Международная автомобильная федерация подтверждает, что Нильс Виттих снят с должности гоночного директора Формулы-1, чтобы воспользоваться новыми возможностями, — сказано в заявлении ФИА. Нильс выполнял свои многочисленные обязанности с профессионализмом и самоотдачей. Мы благодарим его за работу и желаем всего наилучшего в будущем».

Тут же было объявлено, что в трёх оставшихся до конца сезона гонках гоночным директором на этапах Формулы-1 будет Руи Маркес. Отмечается, что португалец обладает большим опытом, работал трековым маршалом и был судьёй на национальных и международных соревнованиях, а в последнее время в качестве гоночного директора руководил заездами Формулы-2 и Формулы-3.

Нильс Виттих

Нильс Виттих

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Вскоре с Нильсом Виттихом связались журналисты немецкого Motorsport-Magazin, и тот заявил им, что узнал о решении ФИА в день объявления. «Я не подавал в отставку», — цитирует Виттиха издание, что подчёркивает, что инициатива исходила из ФИА.

Авторитетный автоспортивный журналист Джо Сейвуд добавил, что знал о грядущей отставке ещё две недели назад, то есть сразу после Гран-при Мексики. Кроме того, по данным британской BBC, контракт Виттиха истекал в конце года и он в любом случае должен был покинуть пост. Но что же спровоцировало такую спешку?

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В чём виноват Виттих?

Нильс Виттих пришёл в Формулу-1 в 2022 году, после того как по итогам расследования обстоятельств Гран-при Абу-Даби 2021-го был уволен Майкл Маси. Поначалу Виттих исполнял обязанности попеременно с Эдуарду Фрейташем, но последнего перестали привлекать после этапа на «Сузуке», когда Пьер Гасли под дождём чуть не влетел в трактор.

Что же привело к отставке Виттиха? Об этом теперь гадает весь паддок. Маси и Фрейташ были уволены после явных провалов, но у Виттиха таких не было. Гран-при Бразилии? Даже если в тот уикенд и были заминки с VSC или красными флагами, на борьбу они не повлияли и опасных ситуаций на трассе не провоцировали. Кроме того, Сейвуд знал об отставке гоночного директора ещё до этапа в Сан-Паулу.

Виттиха решили уволить ещё до Гран-при Бразилии

Виттиха решили уволить ещё до Гран-при Бразилии

Фото: Clive Mason/Getty Images

В последние недели в паддоке было немало вопросов к судейству, но гоночный директор не имеет отношения к стюардам. Он может обратить внимание на тот или иной эпизод, но все решения судьи принимают самостоятельно, оглядываясь лишь на нормы регламента, а не на гоночного директора. Это тоже не может быть причиной.

Пока что лучшее объяснение, которое могут предложить инсайдеры, это разногласия Виттиха с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом. Однако какие именно разногласия могут быть у двух должностных лиц, если они оба связаны регламентом? Возможно, бен Сулайем был недоволен тем, что Виттих недостаточно активно продвигал его инициативы — такие, как запрет ругательств или украшений в кокпите. Но достаточный ли это повод для увольнения гоночного директора за три этапа до финиша?

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ФИА должна объясниться

За пять лет, прошедших со смерти Чарли Уайтинга, ФИА уволила трёх гоночных директоров. Сам Уайтинг занимал эту должность более 20 лет — до последнего дня своей жизни — и пользовался в паддоке огромным уважением, хотя порой в пылу борьбы пилоты и говорили о нём лишнее. Гоночный директор — это не просто функционер, в дни Гран-при это главный человек на трассе, принимающий ключевые решения.

Без объяснения причин менять гоночного директора за три этапа до конца сезона — это скандал. Более того, ФИА почему-то выставила всё под таким углом, будто Виттих сам ушёл. И пока автоспортивный мир пытался разобраться, что к чему, промоутеры рассказывают о единой презентации всех команд в феврале следующего года… Вопросов из-за этого оказывается ещё больше.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем и исполнительный директор Ф-1 Стефано Доменикали

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем и исполнительный директор Ф-1 Стефано Доменикали

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Если Виттих и без того собирался уходить, то к чему это увольнение за три гонки до конца сезона? Если такое решение было принято в интересах спорта, ФИА обязана объяснить причины. Или просто президент федерации так решил? А это нормально, что один человек может вот так просто менять гоночных директоров, как ему вздумается? Какова вообще процедура?

Ситуация выглядит очень странно, и на Гран-при Лас-Вегаса представителям ФИА придётся объясниться с прессой. Возможно, тогда происходящее станет более понятным. Тем не менее то, как было обставлено увольнение Виттиха, наносит престижу Формулы-1 намного больше вреда, чем ругательства гонщиков на пресс-конференции.

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