Швейцарцы спасли гоночную карьеру чемпиона мира из России. Он ответил серией побед

Чехи теперь совсем не против видеть Кирилла Куцкова у себя в гостях. А вот сербские власти ведут себя ну очень странно.

Буквально в апреле 2024 года карьера российского чемпиона мира по картингу Кирилла Куцкова висела на волоске — мы подробно рассказывали об этой истории. Поддержки из России не было, а зарубежные спонсоры и гоночные программы отказывались от сотрудничества по понятным причинам. Каким-то чудом Куцков всё-таки провёл первый полноценный сезон в «формулах» и теперь готовится перейти в престижную итальянскую Формулу-4 или даже резко перепрыгнуть в более взрослую серию ФРЕК. Как прошёл сезон, что сейчас со спонсорами и какие перспективы — всё это мы обсудили с отцом Кирилла Ильёй Куцковым.

«Все говорили, что на финальном этапе итальянской Ф-4 Кирилла затрут — не затёрли!»

— Когда мы говорили с вами весной, то лейтмотив был такой — карьера российского чемпиона мира на грани краха...

— Это были не пустые слова. Но когда мы общались в прошлый раз, в тот же уикенд Кирилл принёс швейцарской команде «Маффи Рейсинг» победу в третьей гонке центральноевропейской Ф-4 (F4 CEZ). В команде были в восторге и после этого сами нашли финансирование. Так что для меня самого гонки стоили примерно столько же, сколько до этого в картинге. Комплект шин стоил примерно € 1 тыс., на уикенд нужно шесть-семь комплектов — вот где-то € 6-7 тыс. на этап и получалось. С августа нам начала помогать компания «Инди Лайт» — фактически благодаря их поддержке мы завершили сезон и теперь надеемся на продолжение сотрудничества.

В целом сезон в F4 CEZ получился неплохим. Хороший накат, Кирилл показывал сильный гоночный темп, на последнем этапе и вовсе всех разгромил, взяв поул и выиграв все три гонки. В итоге стал вице-чемпионом. Да, конкуренция получилась слабой, по сути, боролись только три человека, но зато в гонках было мало сейфти-каров и много-много борьбы в боевом режиме. И разная погода — сухо, дождь. А что по конкуренции… Все говорили, что вот сейчас на финальном этапе итальянской Ф-4 его затрут — не затёрли! После первой гонки можно было сказать — случайность, после второй — совпадение, после третьей — уже закономерность. Везде поднялся, отыграл позиции, обошёлся без инцидентов.

Кирилл Куцков с трофеями за финальный этап в Зальцбурге Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— Какие в целом ощущения от дебютного этапа в Монце?

— На первой тренировке у Кирилла ломается коробка передач — он не выезжает. Хотя он в Монце первый раз в жизни. Вторая тренировка — тоже устраняли какую-то неполадку, после чего Кирилл не успел проехать ни одного быстрого круга на сликах. Первая гонка — было четыре круга под зелёными флагами, во второй — пять, в третьей — три. Да, очки удалось набрать, но как оценить потенциал команды в такой ситуации? Просто 0 информации. И вот теперь вопрос — можно ли конкурировать с «Ван Амерсфортом», с «Премой»… Для этого необходимы чистые заезды, которых в Монце мы не получили.

— Тем не менее уже было объявлено о контракте с «Маффи» на сезон-2025 в итальянской Ф-4.

— Если честно, мы ничего не подписывали. Я понимаю, почему команда сделала такой пиар-ход. Да, на видео от команды Кирилл подписывает какие-то бумаги, но не нужно быть прославленным юристом, чтобы понимать, что 16-летний ребёнок не может ничего подписать, что имело бы юридическую силу.

Намерения выступать за них есть — это факт. По рукам мы хлопнули, но Пётр Алёшин ещё ведёт с ними тяжёлые переговоры. Мы не хотим оказаться заложниками контракта на случай, если к нам придёт какая-то топ-команда с разумным для меня бюджетом.

Я понимаю, почему «Маффи» сделали такое объявление про контракт. Никто сейчас в Европе не даст денег именно на Кирилла. По, как это сейчас модно говорить, геополитическим причинам. Но если они скажут, что деньги нужны команде на развитие и при этом и у них есть актив в виде контракта с хорошим гонщиком, то такое может сработать. Мол, смотрите, мы не будем подписывать кого попало, у нас уже есть чемпион мира.

Кирилл Куцков Фото: Из личного архива Ильи Куцкова

— Собственно, Кирилл принёс «Маффи» единственные очки за весь итальянский сезон. Дело всё-таки в команде или в уровне пилотов?

— Пилоты действительно были невысокого уровня. Если же говорить о команде, то вспомним финальный этап центральноевропейской Ф-4: там на последнем этапе Кирилл выиграл все три гонки, хотя выступал на старых колёсах и боролся с опытной и небедной командой «Йенцер» и пилотами-второгодниками вроде Вурца. Получается, если команда получает хорошего профессионального пилота, то они вместе понимают, что нужно сделать с машиной.

Конечно, я не хочу никаких громких сравнений, но вы помните, где была «Феррари», пока туда не пришёл Михаэль Шумахер? Если Кирилл начнёт с «Маффи» более-менее стабильно забираться в десятку, то, мне кажется, к «Маффи» отношение в пелотоне будет совершенно другое.

— В общем, вы в раздумьях по потенциалу этой команды.

— «Маффи» — надёжный рабочий вариант. Если что, лучше проехать с ними, чем вообще не ехать. Коллектив — прекрасный. Да, у них не такой большой опыт, но они вкладываются, развиваются. Взяли очень хорошего гоночного инженера — если не ошибаюсь, он аэродинамик в «Феррари». Там его основная работа, а здесь — факультативная, чтобы, помимо теории, получать практику. Судя по прогрессу машины и Кирилла по ходу сезона, связка работает. И ещё они очень довольны тренером по пилотажу Матевосом Исаакяном, с которым начали работать с нашей подачи.

К слову, о Матевосе. Прошлой зимой мы выступали в Ф-4 Саудовской Аравии и с тех пор тесно общаемся с её хозяином Питером Томпсоном. Он спрашивал, есть ли у меня какие-то пожелания, отзывы. Я сказал, что недостаточно сильный инженерный состав: об этом я могу судить после того, как увидел, как работают команды Формулы-4. Также порекомендовал что-то поменять с тренерским составом. Вроде люди там были именитые, но когда Кирилл уже начал ездить не в моносерии, где у всех инженеры и механики от организаторов, а за команды со своими сотрудниками, то с ним работать начал Матевос. И Кирилл мне сказал: «Я даже не думал, что настолько «валенок» в Формуле-4! Оказывается, очень многое надо было делать по-другому». Начиная с элементарной работы на торможениях. Никто ему не объяснил особенности шасси. Теперь вот я не исключаю, что Ф-4 Саудовская Аравия даже пригласит Исаакяна на должность главного тренера.

«В топовую команду Ф-4 не сядешь дешевле, чем за € 1,5 млн»

— Когда ждать какой-то определённости по выступлениям Кирилла в 2025 году?

— Точных сроков не назову. Пока вот «Инди Лайт» обещали поддержать нас на ближневосточной Ф-4. Это Кувейт, Дубай, Абу-Даби, Саудовская Аравия. Год назад она называлась Ф-4 ОАЭ — в неё приезжают практически те же команды, что выступают в Италии и Испании. Хороший календарь, захватывает две трассы Формулы-1.

Но наш менеджер Пётр Алёшин считает, что лучше поехать в зимней испанской Формуле-4. Там будут такие же шины «Пирелли», что и в итальянской Ф-4. В то же время у спонсоров представительство как раз в Дубае, они начинают туда завозить свою продукцию, интересен местный рынок. И вот как-то надо тут со всеми договориться.

— Вероятно, Алёшин-старший со мной поспорит, но всё-таки не самый принципиальный момент, в какой зимней серии вы поедете.

— Соглашусь. Куда важнее проехать тесты с той командой, за которую мы будем выступать в итальянской Формуле-4, если окажемся именно там. Это ещё не точно, потому что я сейчас веду переговоры с одним стратегическим спонсором. Там могут и спортивную лицензию дать, и даже до Формулы-1 «зарядить».

Вероятность, что там всё сложится, невелика, но если получится, то мы, возможно, поехали бы сразу во ФРЕКе. Но только если получится получить 30-50 дней тестов. Честно, я не вижу большого смысла ещё на год оставаться в Формуле-4, тем более что бюджеты там стали какие-то сумасшедшие: в топовую команду Ф-4 не сядешь дешевле чем за € 1,5 млн. И это Формула-4! Получается, там могут выступать лишь те, за кого платит программа команды Ф-1 или чьи родители могут потащить такие супербюджеты.

В России продвигаться через автоспорт тяжело. Всегда вопрос — а покажут, а расскажут? Так что каждому спонсору, который решился, по сути надо давать Орден Трудового Красного Знамени. В тех же трансляциях Формулы-1 комментаторы практически не упоминают российских молодых гонщиков. К счастью, есть неравнодушные люди, которые помогают и в том числе пытаются проработать вопрос о глобальном спонсорстве.

Кирилл Куцков на подиуме этапа Ф-4 CEZ в Брно Фото: maffiracing.ch

— Не маловато ли одного сезона в не слишком конкурентной серии, чтобы потом сразу перепрыгивать во ФРЕКу?

— Вот Пётр Алёшин на 100% считает, что надо ехать ещё один сезон в Ф-4. Но, учитывая обучаемость Кирилла и его аналитические способности, я бы рискнул. Мы так делали несколько раз в картинге, пересаживая его в следующий класс на год раньше, и везде он справлялся. Поэтому и тут я не вижу проблемы. Физически он не уступает никому, и если будут хорошая команда, инженеры и тренеры, то всё будет в порядке. Так что тут во многом зависит от экономики, от предложений команд.

А ещё проблема, что мы путешествуем по туристическим визам: уже пришлось в телефон загрузить приложение, чтобы подсчитывать число дней, ведь по такой визе ты не можешь находиться больше 90 дней за полгода. Когда придёт пора менять эти визы, то надо учитывать, что текущая виза заканчивается в середине июня — важно сделать так, чтобы не получилось: впереди гонка, а у нас паспортов на руках нет.

— Предположим, вы всё-таки едете в Ф-4 с «Маффи». Оценят ли эксперты и спонсоры выступления Кирилла по достоинству, если из-за уровня команды он не будет бороться за подиумы?

— Скауты всегда оценивают не абсолютный результат, а относительный. Например, в «Преме» были Слейтер, Накамура-Берта и Пауэлл. И вот Слейтер в одну калитку выиграл итальянскую Формулу-4, а тот же Пауэлл при поддержке «Мерседеса» и Накамура-Берта при поддержке «Альпин» выглядели заметно хуже относительно однокомандника. Я считаю, что если мы будем находиться в топ-15 из 40 болидов, то это будет круто.

«На чемпионате мира сломалось просто всё, что могло сломаться»

— Кирилл в этом году ненадолго вернулся в картинг и выступил на чемпионате мира в классе KZ2...

— Просто у нас была договорённость с командой «Бирель» благодаря хорошим отношениям с ними. Причём я сразу им сказал, что смогу оплатить только в октябре — хозяин «Биреля» ответил, что не вопрос, доверие к нам есть.

Но, увы, на чемпионате мира сломалось просто всё, что могло сломаться. Даже моторист приходил и говорил: «Такого просто не может быть! Это же лучший мотор, который у меня есть». Но чтобы развалились клапана, слетела цепь, лопнула ось — и это всё за один уикенд… Единственный раз, когда Кирилл доехал до финиша, он отыграл 14 позиций в одном из отборов. Когда лопнула ось, то команда сказала Кириллу, что лет 10 не видела подобных поломок. Её как будто лазером срезало по кругу! Ну, такое бывает. Кирилл после третьего хита уже шёл и просто смеялся. Я ему говорю в конце: «Ты чтобы 91-м оказался из 100, это новый рекорд!» Ну, что поделать.

Кирилл Куцков Фото: maffiracing.ch

— Почему вы продолжаете выступать под киргизской лицензией, хотя базируетесь, как я знаю, в Белграде?

— Во-первых, с Кыргызстаном всё удобно: предоставляем все документы, и они чётко выдают лицензию, которую везде принимают. Как я понимаю, киргизской гоночной лицензией пользуются многие российские пилоты.

А вот с сербами вопрос так и не решился. Объясняю схему. Каждый год пилот должен брать открепление у своей родной федерации, то есть в нашем случае РАФ. С этим откреплением мы идём в ту или иную федерацию и там получаем лицензию, предоставляя дополнительные документы. А вот с Сербией всё это не работает в нарушение всех правил ФИА. Их федерация называется АМСС — Авто-Мото Союз Сербии. Если в России лицензию выдают непосредственно пилоту, то в Сербии ты якобы подписываешь контракт с какой-то местной командой, после чего эта команда делает для тебя лицензию в АМСС.

Формально Кирилл и его младший брат Даниил — члены автоспортивной команды «Црвена Звезда». Её нам посоветовали, когда мы пришли оформляться в АМСС. Но руководитель этой команды Александр Тошич за свои услуги по оформлению лицензий почему-то попросил € 6 тыс. вместо € 3 тыс.! Так, конечно, не делается. Тошич ответил, что без него мы эту проблему не решим. Ну и ладно. Зачем тратить столько денег на непонятные услуги по оформлению лицензии в Сербии, если без каких-либо проблем можно пользоваться киргизской.

— А с сербским вариантом на этом всё?

— Несмотря на то что на личной встрече министр спорта Сербии Зоран Гаич лично обещал мне в этой ситуации разобраться, он так ни в чём и не разобрался. Я ему потом написал открытое письмо, в котором указал, что если они не поменяют принципы работы этого союза, то Сербии в профессиональном автоспорте ни в каком виде не будет ещё лет 10. К своему письму я приложил протоколы с указанием, сколько сейчас в международном картинге выступает венгров, словаков, хорватов и так далее. А вот сербов — 0!

— Немного профанский вопрос. А зачем вообще получать лицензию Кыргызстана или любой другой страны? Нельзя просто выступать с российской, раз всё равно нейтральный статус?

— Нет-нет, ФИА сейчас просто не принимает российские лицензии. Нейтральный флаг — да, потому что ты гражданин России. Но при этом должна быть лицензия от федерации, которая не под санкциями.

Моё субъективное мнение — все истерики насчёт российских спортсменов давно закончились. Если вы помните, Чехия прежде не пускала российских пилотов на чемпионат Европы по картингу, а в этом году Кирилл уже спокойно выступал в Формуле-4, которую по сути можно называть чешской. Нам прислали приглашение в Прагу на награждение, всё совершенно спокойно. У всех уже накопилась усталость от происходящего, да и возникло понимание, что маленькие люди не могут ни на что повлиять. Да и будем честны: европейский автоспорт получает неплохие деньги, и глупо от них отказываться.

— Но всё ещё нереально, чтобы какая-то команда Ф-1 взяла Кирилла в свою программу?

— Пока — нереально. Гоночная программа, к примеру, «Мерседеса» скорее возьмёт пилота, в чьей стране они будут продавать свои автомобили. Подозреваю, что и они, и «Ауди» после ухода из России думают, не вернуться ли, ведь они про бизнес, а не про политику. Ну пусть чешут голову.