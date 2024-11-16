Из Формулы-1 уходят пять пилотов. Что их ждёт в будущем и есть ли шансы на возвращение?

В конце сезона-2024 чемпионат Формулы-1 покинут как минимум пять гонщиков: Боттас, Сарджент, Риккардо, Магнуссен и Чжоу. Где они продолжат карьеру после ухода из «Королевских гонок» и ждать ли возвращения в Ф-1? Собрали все слухи о будущем данных пилотов, чтобы ответить на этот вопрос.

Логан Сарджент

Подписание Сарджента на второй сезон изначально виделось туманной авантюрой, а в конце лета в «Уильямсе» закончилось терпение, и американца выставили за дверь. Продолжить карьеру в Ф-1 Логану нереально, ведь, кроме «Уильямса», который воспитал и довёл его до «Королевских гонок», он никогда никого не интересовал.

Практически сразу после увольнения из Гроува поползли слухи, что Сарджент вернётся на родину, где попробует себя в IndyCar. Позже стало известно, что Логан примет участие в тестах в составе команды Meyer Shank Racing во второй половине ноября. Вряд ли, конечно, экс-пилот «Уильямса» подпишет контракт с этой командой на следующий сезон, так как состав укомплектован, но через год – вполне возможно. Также есть вариант с приходом в другие команды IndyCar, но здесь уже всё зависит от бюджета Сарджента.

Логан Сарджент пока в раздумьях Фото: Clive Rose/Getty Images

Кстати, что интересно, несмотря на паспорт, «американская формула» – абсолютно чуждый для Логана чемпионат. На ранней стадии карьеры Сарджент двигался по лестнице европейских и мировых «формул», поэтому система IndyCar для него – таинственная среда. Впрочем, земляки Сарджента Александер Росси или Сантино Ферруччи точно так же возвращались из Европы в Америку и с ходу заявлялись в IndyCar, где демонстрировали вполне приемлемые результаты.

Есть у Логана и ещё один вариант. По слухам, кандидатурой Сарджента интересуется «Хёндэ», запускающий программу по разработке гиперкара для WEC. Подтверждает теорию об интересе корейского концерна к Логану и его участие в недавних тестах прототипов LMP2.

Гуаньюй Чжоу

Ещё один гонщик, у которого не было шансов задержаться в Формуле-1 – даже китайские спонсоры оказались бессильны. Что интересно, в отличие от того же Сарджента, который куда хуже выступал в Ф-1, касательно дальнейшей карьеры Чжоу вообще не возникает никаких слухов.

В начале ноября Гуаньюй сообщил, что находится в стадии переговоров о сохранении места в «Королевских гонках». С учётом отсутствия вакантных мест в пелотоне, можно предположить, что речь идёт исключительно о позиции резервного пилота. Скорее всего, Чжоу пытается договориться или с «Кик-Заубером», где он провёл последние три сезона и хорошо знаком с персоналом, или с «Альпин», который после повышения Джека Дуэна остаётся без внятного резервиста.

Также стоит отметить, что кандидатурой Чжоу интересовались в Формуле-Е, причём сразу генеральный директор серии:

«Когда в дело вовлечены крупные рынки вроде США или Китая, присутствие в чемпионате гонщиков из этих стран увеличивает фан-базу – у людей появляются те, за кого можно болеть. Поэтому будь то Чжоу или Цунода, или Сарджент, или кто-то ещё из Китая, Японии или США, думаю, их появление принесло бы пользу Формуле-Е», – заявил генеральный директор Формулы-Е Джефф Доддс.

Валттери Боттас

Самый настойчивый слух, касающийся дальнейшей карьеры Боттаса, связан с возвращением финна в «Мерседес» – на позицию резервного пилота. Данный трансферный манёвр выглядит логичным для обеих сторон. Валттери останется в Формуле-1, пусть и не в качестве боевого гонщика, но всё же из обоймы потенциальных кандидатов на место в командах нижней части таблицы не выпадет, так как не будет распыляться на другие чемпионаты. Что же до «Мерседеса», то немцы получат неплохую такую страховку в лице опытного и, что важно, хорошо знакомого команде пилота на случай провала совсем уж юного Антонелли.

Интересно, что на днях появилась другая версия сотрудничества Валттери с немцами — мол, Боттас станет не резервистом, а замом Тото Вольфа. Таким образом финн закрыл бы вакансию, освободившуюся после ухода в «Феррари» Жерома д’Амброзио.

Вернётся ли Боттас к Вольфу? Фото: Charles Coates/Getty Images

Из альтернативных вариантов развития карьеры финского пилота можно выделить IndyCar. Боттас неоднократно говорил об интересе к американской серии, а в сентябре этого года он заявил следующее: «Моё будущее в «Королевских гонках» пока не определено, поэтому мне придётся рассмотреть все возможные варианты. Но я точно не собираюсь вешать шлем на гвоздь. Если бы мне нужно было выбирать сейчас, то я пошёл бы в IndyCar», – поделился Валттери.

AutoHebdo летом тоже делился слухами об интересе нескольких команд IndyCar к Боттасу. В принципе, вакантные места в пелотоне «американской формулы» ещё остались – тут уж всё зависит от желания конкретных команд и лично Валттери.

Кевин Магнуссен

С Магнуссеном дела обстоят куда интереснее, ведь датчанин уже уходил из Формулы-1. Лишившись места в «Хаасе» в 2021 году, Кевин отправился за океан, где откатал сезон на полном расписании в чемпионате IMSA (американский аналог WEC) за команду «Чип Ганасси». Также Магнуссен дебютировал в IndyCar, подменив в «Макларене» на одном этапе выбывшего из строя Феликса Розенквиста.

Сезон-2022 Кевин должен был провести в WEC в составе «Пежо», но контракт с французским концерном пришлось расторгнуть из-за внезапно возникшей возможности вернуться в «Хаас» на место уволенного Мазепина.

С учётом того, что каких-то серьёзных слухов касательно дальнейшей карьеры датчанина нет, трудно прогнозировать, где окажется Кевин в следующем году. С одной стороны, он знаком со спецификой IMSA, да и в целом гонок на выносливость. С другой – Магнуссен не раз лестно отзывался об IndyCar, восхищаясь уровнем дозволенности в «американской формуле» – мол, там-то гонки настоящие, не то, что в Ф-1.

Также не стоит отметать вариант с местом резервиста в Формуле-1. Тот же Аяо Комацу говорил, что хотел бы продолжить сотрудничество в одном из форматов. Да и «Феррари» осталась без внятного запасного пилота. В общем, Магнуссену будет над чем подумать.

Даниэль Риккардо

Казалось бы, столь медийно привлекательный пилот должен без проблем найти себе вариант продолжения карьеры. Однако вообще не факт, что Риккардо будет где-либо гоняться – по крайней мере в следующем году. Австралиец не раз признавался в любви к NASCAR. По идее, раз уж у Квята и Кобаяси получилось дебютировать в американской серии (без обид, Даниил и Камуи), то у Дэна и подавно не должно возникнуть с этим проблем. Впрочем, по словам Риккардо, он побаивается гоняться на овалах – ну, по крайней мере пока.

Наиболее вероятным вариантом на сегодняшний день видится сохранение за Даниэлем места резервного пилота в «Ред Булл», а также роли амбассадора бренда – последнее у него так и вовсе получается идеально.