Бибер испортил Ferrari, Том Круз «опозорил» Bugatti. Как звёзды попадают в чёрные списки

Даже если вы мировая знаменитость с кучей денег, не факт, что вам продадут желаемую машину.

Производители люксовых автомобилей тщательно следят за тем, кому они их продают. О выходе редких моделей публика порой узнаёт уже после того, как все запланированные к выпуску экземпляры уже распроданы проверенным и ценным клиентам. И порой даже, если у вас очень много денег, желаемую Bugatti или Ferrari вам не продадут.

Сегодня расскажем о том, кого из звёзд и за что внесли в чёрные списки автопроизводителей.

Как испортить Ferrari

Самый простой способ попасть в чёрный список — перепродать автомобиль раньше оговорённого в договоре срока. Производители не любят, когда кто-то перепродаёт их продукт, да ещё и с выгодой. Так в чёрные списки Bugatti и Ferrari попал американский боксёр Флойд Мейвезер.

По слухам, покупать Ferrari запрещено Николасу Кейджу. Когда актёр оказался в долгах, ему пришлось продать Ferrari Enzo существенно ниже её изначальной стоимости, и в Маранелло это якобы не оценили. Однако представители Кейджа это опровергают.

Кроме того, лишиться права покупать Ferrari можно и за слишком вольное обращение с её машинами. Известный музыкант Deadmau5 раскрасил свою 458 Spider в небесно-голубой цвет и украсил мемом — машина получила название Purrari. Больше Ferrari Deadmau5 не продают.

Тюнингованная Ferrari Джастина Бибера Фото: barrett-jackson.com

Похожие истории произошли с Джастином Бибером и Ким Кардашьян. Первый тюнинговал Ferrari 458 Italia в ателье West Coast Customs, существенно переделав кузов, покрасил машину в синий, а затем продал на аукционе за $ 434 тыс.

Следует, однако, уточнить, что Ferrari опровергает наличие таких чёрных списков, но подтверждает, что при покупке владелец обязуется в течение года не продавать автомобиль и не вносить в него существенных изменений. И тем, кто эти правила нарушает, может быть отказано в покупке особых или эксклюзивных моделей. При этом ограничений на приобретение массовых моделей нет в принципе.

Итан Хант против Bugatti

А вот у Bugatti чёрный список, судя по всему, есть. И, пожалуй, самый известный его представитель — Том Круз. В 2006 году на премьеру фильма «Миссия невыполнима 3» актёр приехал на Bugatti Veyron. Вышел из автомобиля, обошёл его, чтобы открыть дверь супруге — Кэти Холмс, но не смог этого сделать! Круз несколько раз дёрнул ручку, но она не поддавалась. Дверь в итоге открылась, но такого конфуза на красной дорожке в Bugatti не стерпели.

Том Круз пытается открыть дверь Bugatti Фото: Kevin Winter/Getty Images

Считается, что в чёрном списке Bugatti также находится Дженсон Баттон. Экс-чемпион Формулы-1 проехал на своей Bugatti порядка 2500 км, после чего выставил на продажу — причём за сумму на $ 1 млн меньше, чем стоимость машины. В Bugatti сочли это публичным проявлением неуважения к своим автомобилям.

Рэперу Flo Rida запрещено покупать Bugatti, поскольку в 2011 году полиция остановила его в нетрезвом виде за рулём машины французской марки. Это, по мнению Bugatti, наносит ущерб имиджу компании, а потому больше автомобилей марки исполнитель не получит.

Подобная практика отбора покупателей существует у всех крупных автопроизводителей, включая Lamborghini, Porsche, McLaren и многих других. Редкие и эксклюзивные модели все эти марки продают лишь проверенным клиентам — тем, кто поспособствует укреплению имиджа компании.