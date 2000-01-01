Капитан Америка — в Ф-1! Необычный шлем пилота
Пилот Формулы-1 Эстебан Окон удивил болельщиков необычным видом шлема на Гран-при Лас-Вегаса. На головном уборе француз разместил героя комиксов!
Крутой дизайн
Шлем Окона посвящён Капитану Америка. На головном уборе есть легендарные звёзды супергероя.
Стильная презентация
Презентовал шлем Окон тоже необычно, сделав фотосессию в образе Капитана Америка, который противостоит Железному человеку.
Капитан Америка — в Ф-1! Необычный шлем гонщика на Гран-при в Вегасе
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