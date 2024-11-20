Какая команда станет чемпионом, когда коронуют Макса и ещё 5 интриг финала сезона Ф-1

Последний перед паузой в календаре Ф-1 Гран-при Бразилии прояснил ситуацию в борьбе за титул, практически решив вопрос о чемпионстве. Впрочем, финальная часть сезона всё ещё таит в себе кучу интриг. Каких именно – в нашем материале перед этапом в Вегасе.

Кто возьмёт Кубок конструкторов?

В начале сезона казалось, что «Ред Булл» снова остался без конкурентов, после летней паузы фаворитом виделся уже «Макларен», а по ходу американского «тройника» в борьбу за Кубок конструкторов неожиданно вклинилась «Феррари».

В преддверии трёх финальных этапов сезона командный зачёт возглавляет «Макларен» (593 очка), 36 баллов уступает «оранжевым» Феррари, 49 очков – проигрывает «Ред Булл». Фаворита чемпионской гонки выделить достаточно сложно – в пользу каждой из команд можно придумать свои аргументы.

«Макларен», к примеру, обладает быстрейшей машиной во второй половине чемпионата, да ещё и набирает очки усилиями двух пилотов (привет, Перес). За «Ред Булл» может сыграть, вероятно, не лучшее моральное состояние лидера «оранжевых» Ландо Норриса после окончательно упущенного чемпионского титула. Ну а «Феррари» осенью демонстрирует впечатляющую форму – три победы в шести последних гонках.

Отдельная интрига заключается в том, завершит ли «Ред Булл» чемпионат на третьем месте командного зачёта. На данный момент «быки» уступают «Феррари» 13 очков. Учитывая неоднозначную форму Переса, «тауриновые» вполне могут оказаться позади «Скудерии» на финише сезона. В таком случае мы получим уникальную ситуацию: чемпионский титул возьмёт представитель лишь третьей по силе команды пелотона. В последний раз подобный статистический феномен фиксировался в 1983 году – тогда чемпионат выиграл пилот «Брэбема» Нельсон Пике – потенциальный тесть Макса Ферстаппена, кстати.

В какой гонке Ферстаппен станет чемпионом?

После феноменального перформанса Макса в Бразилии, по итогам которого он разом отыграл у Норриса 18 очков, думаю, ни у кого не осталось сомнений, что нидерландец уже не упустит четвёртый чемпионский титул. На данный момент Ферстаппен опережает Норриса на 62 балла, при том что за оставшиеся три этапа Ландо максимум сможет отыграть 86 очков – это при условии, что лидер «Макларена» выиграет все три гонки (обязательно с лучшим кругом) и катарский спринт, а Ферстаппен – не наберёт ни одного очка.

С подобными математическими раскладами единственная интрига в чемпионском сражении заключается в том, в какой именно гонке нидерландец оформит четвёртый титул. Чтобы гарантировать себе чемпионскую корону уже в Лас-Вегасе, от Ферстаппена требуется проиграть Норрису не более двух очков. В противном случае чемпионские гуляния перенесутся на следующий этап (ну или на финальный). Кстати, существует вероятность повторения прошлогоднего сценария: тогда Макс оформил титул по итогам спринта в Катаре, став первым в истории пилотом, кто гарантировал себе чемпионскую корону подобным образом.

Станет ли Леклер вице-чемпионом?

На вице-чемпионов всем почти плевать, их помнят только гики. Впрочем, конкретно в этот раз потенциальная борьба за серебро несёт в себе определённый интерес, так как возможен сценарий, при котором пилот, в определённый момент сезона считавшийся едва ли не главным фаворитом, по итогам чемпионата может откатиться на третью строчку.

Леклер стремительно догоняет Норриса – перед финальным «тройником» гонщиков разделяют 24 очка. С учётом нестабильных выступлений Ландо в последних гонках (да ещё и эмоциональное состояние не лучшее), а также впечатляющих результатов «Феррари» в осенней части чемпионата, шансы Леклера на вице-чемпионство видятся вполне осязаемыми.

«Альпин», «Хаас» или «РБ» — кто займёт шестое место в командном зачёте?

Пожалуй, самый сложный и запутанный вопрос. Так уж вышло, что самая плотная борьба развернулась за звание лучшей команды второй половины пелотона. Как и в случае с погоней за Кубок конструкторов, положение дел здесь менялось несколько раз по ходу сезона. В начале чемпионата очевидным фаворитом на шестую строчку командного зачёта виделся «РБ» с неудержимым Юки Цунодой. Во второй половине сезона к «телятам» начал подбираться «Хаас», а после сумасшедшей гонки в Бразилии в борьбу за шестое место неожиданно вклинилась «Альпин» благодаря сенсационному двойному подиуму в дождевой гонке.

Удержится «Альпин» впереди «Хааса»? Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

На данный момент именно французская команда возглавляет «вторую группу пелотона», имея в своём активе 49 очков. В трёх баллах позади расположился «Хаас», который, в свою очередь, на два очка опережает «РБ». Стало быть, шестое и восьмое место разделяет всего пять очков.

Делать какие-либо предположения здесь просто нереально – судьбу сражения может решить один Гран-при. Просто внимательно поглядывайте на середину пелотона, где тоже обещает быть достаточно жарко.

Уйдет ли Боттас из Ф-1 в статусе худшего гонщика сезона?

Грядущие три Гран-при с большой долей вероятности станут последними в формульной карьере Боттаса. Финский пилот прошёл достойный путь в «Королевских гонках» – откатал 12 сезонов и выиграл 10 гонок. И тем обиднее, что Валттери рискует попрощаться с Формулой-1 в статусе худшего гонщика сезона.

На данный момент Боттас занимает 23-ю строчку в личном зачёте при том, что на стартовую решётку выходят 20 пилотов. То есть Валттери уступает как уже покинувшим чемпионат Риккардо и Сардженту, так и пополнившим пелотон под занавес сезона Лоусону и Колапинто. Да даже фрагментарно заглядывающий на стартовую решётку Берман обогнал заслуженного финна.

Понятно, что столь плачевное положение Боттаса – исключительно следствие ужасающей формы «Кик-Заубера», но статистика есть статистика. Заслуженный ветеран расположился на последней строчке личного зачёта, и ничего с этим не поделаешь. Или поделаешь? Валттери ведь может откреститься от статуса худшего гонщика сезона – для этого ему необходимо в одной из трёх оставшихся гонок финишировать на 11-й строчке и выше.

Задача, прямо скажем, не из простых, но по-другому никак. Чжоу и Сарджент в этом сезоне по разу останавливались в шаге от очковой зоны, поэтому Валттери нужно финишировать хотя бы 11-м, чтобы опередить других бедолаг с нулём в графе «набранные очки».

Как Хэмилтон проведёт прощальную гонку за «Мерседес»?

8 декабря 2024 года в Абу-Даби завершается великое сотрудничество Хэмилтона и «Мерседеса». Шесть чемпионских титулов, 84 победы и куча рекордов – Льюис оставил эпохальный след в истории немецкой команды. Во время Гран-при Абу-Даби к Хэмилтону будет приковано пристальное внимание – всё-таки последняя гонка великого пилота за команду, в которой он провёл самый продуктивный отрезок в карьере.

Как Вольф попрощается с Хэмилтоном? Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Отдельная интрига – насколько помпезно «Мерседес» попрощается с Льюисом. Если бы он завершал карьеру, практически нет сомнений, что в команде Тото Вольфа устроили бы трёхдневное чествование заслуженного гонщика, но, учитывая, что Хэмилтон уходит в стан прямого конкурента «Серебряных стрел»…. А, впрочем, поглядим.

Также стоит отметить, что не только Льюису предстоит пережить проводы в Абу-Даби. К примеру, Окон прощается с «Альпин» – командой, с которой он одержал единственную победу. Сайнс проведёт последнюю гонку за «Феррари», а Боттас, Чжоу и Магнуссен и вовсе прощаются с «Королевскими гонками» – скорее всего, навсегда. В общем, в Абу-Даби нас ожидает своеобразный выпускной.

Бонус. Кто станет чемпионом Формулы-2: новичок «Кик-Заубер» или «академик» «Ред Булл»?

Да, этот вопрос не имеет никакого отношения к Формуле-1, хотя…. Как это не имеет? В Формуле-2 за чемпионский титул, на секундочку, сразятся новичок «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето и «академик» «Ред Булл», всё ещё кандидат на повышение в Ф-1 Исак Хаджар.

Ситуация в личном зачёте накалена до предела. В преддверии двух финальных этапов в Катаре и Абу-Даби лидеров чемпионата разделяют всего 4,5 очка (впереди Бортолето) – мизерный отрыв для Формулы-2. Выделять фаворита – занятие бесполезное, так как исход титула в «молодёжках» может решить любая мелочь – от одного неудачного круга в квалификации до выноса в исполнении соперника на старте.

В общем, концовка сезона в Формуле-2 обещает быть огненной. И раз уж Норрис не смог угнаться за Ферстаппеном и лишил болельщиков чемпионского сражения на финише чемпионата, можно компенсировать недополученные эмоции просмотром заездов главной юниорской серии мира – там точно будет жарко.