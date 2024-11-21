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Критика ребрендинга Jaguar: Илон Маск подколол компанию, которая переходит на электромобили

«А машины вы продаёте?» Ребрендинг Jaguar грозит катастрофой
Дмитрий Захарченко
Ребрендинг Jaguar грозит катастрофой
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Легендарная марка за один день превратилась в объект для насмешек.

Масштабный ребрендинг, о котором на этой неделе объявила компания Jaguar, выглядит катастрофой. Над прославленной британской маркой сейчас смеётся едва ли не весь интернет — включая Илона Маска, при этом производственные линии стоят, а продажи закрыты. Что происходит с Jaguar и что вообще это было?

Показ мод вместо машин

О ребрендинге в Jaguar объявили 19 ноября, и новое написание имени компании сразу вызвало насмешки: буква G в середине слова прописная, и теперь компанию называют JaGuar. Сам по себе логотип тоже вызвал много споров: «Он скорее подходит для крышки от парфюма, чем для Jaguar», — пишет автор портала AutoEvolution Кристиан Агати.

Помимо нового логотипа, был представлен видеоролик с абстрактным видеорядом — в нём модели необычной внешности в ярких экстравагантных одеждах позировали на камеру, и именно он вызвал больше вопросов. Ни в одном из кадров нет никаких автомобилей — словно это реклама показа мод или проморолик глянцевого журнала. И многих это сильно удивило.

Новый логотип Jaguar

Новый логотип Jaguar

Фото: Jaguar

Новый вариант написания названия марки Jaguar

Новый вариант написания названия марки Jaguar

Фото: Jaguar

«Эм, а где машины в этой рекламе? Или это показ мод?» — задаётся вопросом один из пользователей социальных сетей. «Вы, ребята, автомобильная компания или что-то другое?» — спрашивает другой. «Дайте нам турбированные V8 и новый XJ, который выглядел бы как классический, а не это дерьмо», — добавляет ещё один. Кажется, одному лишь Мартину Брандлу ребрендинг Jaguar пришёлся по душе.

Компанию Jaguar подколол даже Илон Маск, который в ответ на пост с промовидео задал вопрос: «А машины вы продаёте?» — «Да, и будем рады показать их вам. Заглянете к нам на чашку чая в Майами 2 декабря?» — ответил главе Tesla официальный аккаунт Jaguar.

В Ф-1 у «Ягуара» тоже всё было не слава богу:
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Что будет 2 декабря?

На самом деле пост Маска — это не просто шутка. В данный момент Jaguar действительно не производит и не продаёт автомобилей. Ещё в 2021 году компания заявила, что к 2025-му намерена полностью перейти на электромобили. В июне этого года в Jaguar построили последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания — Jaguar F-Type, а в ноябре компания официально прекратила продажи новых машин.

Новую модель — уже электрическую — Jaguar представит 2 декабря в Майами. Это будет первый концепт в рамках новой линейки, построенной на базе новой платформы марки — JEA (Jaguar Electrified Architecture). Прототип этой машины находится в фазе тестирования, а серийная версия на его основе ожидается в 2025 году.

Прототип нового электромобиля Jaguar

Прототип нового электромобиля Jaguar

Фото: Jaguar

Вероятно, поэтому в ролике, посвящённом ребрендингу Jaguar, нет машин. С другой стороны, что мешало Jaguar добавить в него какой-то тизер электромобиля? В таком случае видео вызвало бы больше интереса, а в Сети обсуждали бы не для кого сделан ролик, а элементы машины. Тизер, к слову, всё-таки опубликовали, но лишь на следующий день, причём такой, что из него сложно что-либо понять.

В целом говорить о провале маркетологов пока рано: в конце концов, теперь даже Илон Маск знает, когда представят новый Jaguar. А вот если и новинка публику не впечатлит, это будет полный провал.

Даже с кучей денег не факт, что вам продадут машину:
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