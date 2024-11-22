В Формулу-1 всё-таки пустят новую команду! Почему владельцы вдруг передумали?

В первый день Гран-при Лас-Вегаса из паддока пришли сенсационные новости — в Формуле-1 всё-таки одобрили появление новой команды, о чём будет официально объявлено на следующей неделе. Речь, разумеется, о проекте «Андретти», правда, пока не ясно, под каким названием команда придёт в чемпионат.

«Андретти» против всех

«Андретти» пытается попасть в Формулу-1 уже три года — первые разговоры о появлении второй американской команды появились ещё осенью 2021-го. В паддоке потенциальных новичков сразу восприняли в штыки, но в январе 2023 года Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила заявку «Андретти». Правда, через несколько месяцев — в октябре — «Андретти» отказали уже сами промоутеры Ф-1.

Формально причина была в том, что появление частной команды без заводской поддержки не принесёт ценности Формуле-1. На деле же проблема была в деньгах: с приходом «Андретти» призовой фонд придётся делить на 11 команд, а не на 10, как сейчас. Кроме того, в мае 2024 года исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей, по словам Марио Андретти, заявил, что «сделает всё, чтобы Майкла никогда не было в Формуле-1». Что же изменилось?

Майкл Андретти на Гран-при Майами Фото: Chris Graythen/Getty Images

Во-первых, Майкл Андретти ушёл с поста главы команды, которую он сам же и основал. Во-вторых, со своей должности в Liberty Media ушёл Грег Маффей. А в-третьих, делом заинтересовалось Министерство юстиции США, которое намерено разобраться, не нарушает ли отказ промоутеров антимонопольное законодательство страны. В рамках этих разбирательств на Гран-при Лас-Вегаса в этот уикенд пришли в том числе агенты ФБР.

Теперь команду возглавляет Дэн Таурисс, и похоже, что она всё-таки появится в Формуле-1 в 2026 году. Правда, по слухам, называться она будет уже не «Андретти», а в честь одного из брендов General Motors — какого именно, пока неясно. Причём в GM обязуются к 2028 году построить собственный двигатель, то есть речь идёт о заводской команде. В то же время в отклонённой промоутерами заявке «Андретти» речь также шла о создании собственного двигателя к тому же самому 2028 году — и тогда Liberty это не устроило.

Чего ждать от новой команды?

Всё это время в «Андретти» не сидели сложа руки. Команда создала модель болида и продувала её в аэродинамической трубе в Германии, вложив немалые средства. Эта модель теперь, увы, бесполезна: в 2026 году в Формуле-1 вступит в силу радикально новый технический регламент, по которому всем придётся проектировать машины с нуля.

Вместе с этим совсем не факт, что заводская поддержка GM и собственные моторы станут преимуществом. Можно вспомнить, как долго с турбогибридными двигателями мучилась «Хонда», а ведь японцы работали с «Маклареном» — не новичками, а постоянным участником чемпионата. В «Альпин» и вовсе сочли проектирование и строительство собственных двигателей нерациональным — база в Вири-Шатийоне меняет профиль, а французские болиды с 2026 года будут приводиться в движение моторами «Мерседес».

Новая команда будет выступать под одним из брендов General Motors Фото: Mario Tama/Getty Images

Одним из пилотов новой команды наверняка будет американец, и им, скорее всего, станет Колтон Херта. Ему, однако, придётся очень многому учиться, что потребует времени. Причём в 2026-м Херте будет 26 лет — немалый возраст для дебютанта по меркам современной Формуле-1. В пару ему потребуется кто-то более опытный, но кто рискнёт переходить в новую команду в преддверии реформы технического регламента?

Дебют в Формуле-1 — огромный вызов для General Motors. Будет чудом, если дебютанты с ходу смогут хотя бы иногда бороться за очки. В то же время заводская поддержка должна обеспечить команде надёжный финансовый базис, который позволит проекту развиваться. На первых порах проблемы неизбежны, но у проекта «Андретти» вместе с GM есть потенциал, и здорово, что команда всё-таки добилась шанса его продемонстрировать.