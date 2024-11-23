Огненная Ф-1 в Вегасе: новичок опять разбил машину вдребезги, «Мерседес» — на поуле

Q1: Ферстаппен прибавил, Перес — нет

Если Максу Ферстаппену в субботу удалось добиться существенного прогресса, оставить мини-кризис «Ред Булл» позади и войти в группу лидеров, то про его напарника этого не скажешь. Серхио Перес продолжил жаловаться на отсутствующее сцепление с трассой — ситуация в квалификации так и не стала лучше. Итог — новый провал в виде 16-го результата. До попадания в Q2 Пересу не хватило 68 тысячных, причём по иронии судьбы на 15-м месте расположился конкурент Чеко за место в «Ред Булл» Лиам Лоусон.

Помимо Переса, дальше в полном составе не прошли гонщики «Астон Мартин». Результат Лэнса Стролла не удивляет: его еле-еле успели выпустить на трассу после проблем на третьей практике. Но ведь не пробился дальше и Фернандо Алонсо, что лишний раз демонстрирует нынешнее так себе положение коллектива Лоуренса Стролла.

Только 18-м оказался Алекс Албон, проигравший квалификационную дуэль Франко Колапинто, а на 19-й строчке расположился Валттери Боттас. Для финна это не слишком принципиально, ведь он потеряет пять мест на стартовой решётке за замену коробки передач. С другой стороны, Гуаньюй Чжоу сенсационно прошёл во второй сегмент, так что, возможно, у Валттери и был шанс даже с учётом штрафа не начинать гонку с последнего ряда.

Q2: новый кошмар для «Уильямса»

Ничего хорошего не принесла вторая часть квалификации легендарной команде из Гроува. А ведь до поры до времени всё шло неплохо: на финальной попытке Колапинто собрал два неплохих сектора и просто летел на третьем, но в последней важной связке поворотов перепилотировал и сломал переднюю подвеску об отбойник. Подбитая машина на большой скорости отлетела в противоположную стену и рассыпала по трассе море обломков.

Разбитый болид Франко Колапинто в боксах Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Теперь большой вопрос, есть ли у «Уильямса» достаточное число запчастей, чтобы выпустить Колапинто на гонку. А если и есть, то не растратит ли команда все резервы, если пилоты продолжат регулярно бить болиды, ведь пауз в календаре до Катара и Абу-Даби не будет. Да и «Ред Булл» сейчас наверняка задумается, точно ли стоит платить «Уильямсу» миллионы за права на аргентинца.

Если перейти к спортивным итогам Q2, то авария Колапинто обезопасила место Хюлькенберга в топ-10, в то время как Магнуссен стал 12-м. В отличие от напарников, не прошли дальше Окон и Лоусон (Лиам по какой-то причине бросил финальный круг и остался 15-м). У Чжоу достойное 13-е место, Колапинто в случае выхода на старт и отсутствия штрафов займёт 14-ю клетку на решётке.

Q3: Расселл и Гасли блистают!

Первые попытки в споре за поул остались за Джорджем Расселлом: британец подтвердил форму «Мерседеса» в Лас-Вегасе, опередив Карлоса Сайнса на пару десятых. Столько же самому пилоту «Феррари» уступал Ферстаппен, но для Макса важнее, что он слегка опережал Норриса. Пиастри шёл пятым, Леклер после откровенно неудачного круга — восьмым, а Хэмилтон и вовсе ошибся, уехал на обочину и пока остался без времени.

Состояние трассы продолжило улучшаться, и вторые попытки пилотов получились огненными. На промежуточном поуле последовательно побывали оба гонщика «Феррари» — Сайнс на три десятые быстрее Леклера — после чего решающее слово сказал всё тот же Расселл: Джордж опередил Карлоса на 98 тысячных и стал лучшим! Вполне заслуженно и не сенсационно.

А вот где сенсация, так это на третьем месте: на него взобрался Пьер Гасли! Француз словно так вдохновился двойным подиумом «Альпин» в Сан-Пауле, что вышел на какой-то новый уровень, опередив в квалификации Леклера, Ферстаппена и Норриса.

Что ж, для «Макларена» квалификация оказалась провальной: Ландо стал шестым, после ошибки проиграв времени поул-позишен аж семь десятых. При этом Норрис все равно опередил Пиастри, у которого восьмой результат — их разделил Цунода. Совсем рядом и Хюлькенберг: если бы немец проехал круг всего на 55 тысячных быстрее, то стартовал бы не девятым, а шестым впереди обоих «Макларенов» и Цуноды.

Ну и хуже всех провёл Q3 Хэмилтон. На втором круге Льюис снова ошибся, уехал на обочину и таким образом остался вообще без времени, 10-м. На фоне поула напарника смотрится откровенно так себе. Не факт, что машина «Мерседеса» даст ещё один шанс красиво попрощаться с немцами.

Воскресная гонка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 стартует в 9:00 мск. Не пропустите, ведь она запросто может подарить нам четырёхкратного чемпиона мира!