Новичок Ф-1 устроил три аварии за два этапа. Колапинто точно достоин «Ред Булл»?!

Франко, возможно, лишил себя шанса на переход в топ-команду, но не факт, что это плохо.

Во время квалификации Гран-при Лас-Вегаса в серьёзную аварию угодил Франко Колапинто, причём это уже третий инцидент с участием аргентинского дебютанта за последние два этапа. В итоге «Уильямсу» теперь отчаянно не хватает запчастей, а сам Колапинто рискует упустить главный шанс своей жизни.

Дебютант перестарался

Авария в Лас-Вегасе произошла на последних секундах второго сегмента. Колапинто ошибся с траекторией в 16-м повороте, зацепил передним левым колесом внутренний отбойник и на большой скорости влетел в заграждения с противоположной стороны. В итоге от машины мало что осталось — она повреждена буквально со всех сторон.

Ошибка произошла из-за того, что Колапинто слишком сильно хотел отыграться и перестарался. В своей первой попытке во втором сегменте Франко немного потерял на втором и третьем секторах и уступил собственному времени в Q1 0,003 секунды. Вторую попытку в Q2 Франко начал ещё хуже — на первом секторе он уступил сам себе 0,23 секунды.

Авария Франко Колапинто в Лас-Вегасе Фото: x.com/f1

Второй сектор получился неплохим — аргентинец начал опережать собственный график, но лишь на 0,071 секунды. Этого не хватало, чтобы опередить Чжоу (Q3 был уже вне досягаемости), и Колапинто продолжил атаковать. Если бы на третьем секторе он нашёл ещё десятую с небольшим — то есть проехал бы его хотя бы так же, как в первом сегменте, то был бы впереди Гуаньюя.

Закончился же круг аварией и ударом с перегрузкой в 50G. Даже если «Уильямс» на фоне нехватки деталей сумеет восстановить машину, не факт, что Колапинто сможет выйти на старт: гонщика ждёт медкомиссия, которая должна подтвердить, что он здоров и не получил никаких повреждений. Франко, впрочем, самостоятельно покинул кокпит, с ним, судя по всему, всё в порядке.

Что скажет «Ред Булл»?

Это уже третья авария Колапинто за два последних этапа, но слишком строго судить новичка не стоит. Он прежде никогда не выступал ни в Сан-Паулу, ни в Лас-Вегасе, условия в обоих случаях были непростые: в Бразилии лил дождь, здесь — скользкий асфальт и минимум прижимной силы из-за разгруженных антикрыльев. Но устроят ли такие оправдания «Ред Булл»?

В паддоке всё активнее циркулируют слухи, что австрийцы всерьёз намерены выкупить контракт Колапинто у «Уильямса», и стоить это будет € 20 млн. Причём, по данным инсайдера Джо Сейвуда, речь идёт не о «РБ», а о старшей команде — «Ред Булл», в которой аргентинец должен будет заменить Серхио Переса. Насколько разумным такой вариант выглядит теперь?

Франко Колапинто Фото: Mark Thompson/Getty Images

Колапинто быстр — это он доказал, набрав очки уже во второй гонке. Причём даже в этой квалификации Франко оказался быстрее Алекса Албона. Да, у тайца были проблемы во второй тренировке, но в третьей сессии свободных заездов у Албона было всё в порядке, и Колапинто он в ней опередил. Кроме того, Франко оказался быстрее Лиама Лоусона, который тоже не слишком здорово смотрелся в Q2, а последнюю попытку и вовсе бросил.

Но одной скорости для топ-команды, сражающейся за чемпионство, мало. Нужны ещё стабильность и хладнокровие. Если болид «Ред Булл» настолько коварен, что справиться с ним может лишь Ферстаппен, то как в нём будет смотреться Колапинто? Франко при этом окажется под гигантским прессингом, все его ошибки — даже совсем небольшие — будут на виду. Возможно, аргентинцу пока рано идти в топ-команду.

Юки Цунода и Лиам Лоусон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Более логичным выглядит переход Колапинто в «РБ», где он мог бы спокойно освоиться и поработать на симуляторе «Ред Булл» с прицелом на будущий переход в топ-команду. Если же австрийцам не терпится заменить Переса, имеет смысл дать шанс Лиаму Лоусону — он ведь тоже впервые гонялся в Сан-Паулу и Лас-Вегасе, но машин не разбивал.

Есть, наконец, Юки Цунода. У него куда больше опыта, чем у Лоусона и Колапинто, вместе взятых, и потому Юки — в теории — должен быть более устойчив психологически. К тому же, если Цунода не оправдает ожиданий, его можно будет заменить прямо по ходу сезона — на того, кто будет лучше смотреться в «РБ». В общем, найти Ферстаппену нового напарника оказалось сложнее, чем многие думали.