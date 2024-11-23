Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса 2024 года 24 ноября — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Станет ли Макс Ферстаппен чемпионом уже в воскресенье? Гран-при Лас-Вегаса — LIVE!
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
Комментарии
Не проспите: старт в девять утра по Москве! Кто выиграет гонку Ф-1, решительно непонятно.

По итогам квалификации 22-го этапа Формулы-1 сезона-2024 Макс Ферстаппен стал ещё ближе к очередному чемпионскому титулу. Нидерландцу необходимо не проиграть Ландо Норрису более двух очков, и в квалификации Макс сделал первый шаг к выполнению этой задачи, опередив Ландо. Претенденты на титул стартуют пятым и шестым — как сложится старт и кто окажется быстрее в гоночном режиме? Да и вообще мало кто понимает, чего ждать от гонки, которая будет проходить в нетипичных для Ф-1 холодных условиях. Ждём экшена и плотной борьбы за победу!

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось

Все подробности Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 сезона-2024 на холодной уличной трассе — в нашей онлайн-трансляции!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Условия для досрочного чемпионства Макса Ферстаппена
Live Евгений Кустов

Условия для досрочного чемпионства Макса Ферстаппена

Вот как Ферстаппен может стать чемпионом уже в Лас-Вегасе:

1) финиширует впереди Норриса на любой позиции;
2) Норрис финиширует вторым (18 очков), а Ферстаппен – третьим с самым быстрым кругом (16 очков);
3) Норрис финиширует третьим (15 очков), а Ферстаппен – четвёртым с самым быстрым кругом (13 очков);
4) Норрис финиширует четвёртым без самого быстрого круга (12 очков), а Ферстаппен – пятым (10 очков);
5) Норрис финиширует пятым без самого быстрого круга (10 очков), а Ферстаппен – шестым (восемь очков);
6) Норрис финиширует шестым без самого быстрого круга (восемь очков), а Ферстаппен – седьмым (шесть очков);
7) Норрис финиширует седьмым без самого быстрого круга (шесть очков), а Ферстаппен – восьмым (четыре очка);
8) Норрис финиширует восьмым без самого быстрого круга (четыре очка), а Ферстаппен – девятым (два очка);
9) Норрис финиширует девятым без самого быстрого круга или ниже (два очка или меньше).

23:08 Евгений Кустов

Доброй ночи! Не забудьте поставить будильник и вовремя проснуться с утра, чтобы под кофеёк следить вместе с нами за Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Старт уже в 9 утра по московскому времени, а до него мы сообщим свежие формульные новости из Вегаса и покажем фотографии из паддока и со стартовой решётки. Активный лайв начнётся уже примерно в 8:00, залетайте на огонёк!

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android