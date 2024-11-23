Станет ли Макс Ферстаппен чемпионом уже в воскресенье? Гран-при Лас-Вегаса — LIVE!

По итогам квалификации 22-го этапа Формулы-1 сезона-2024 Макс Ферстаппен стал ещё ближе к очередному чемпионскому титулу. Нидерландцу необходимо не проиграть Ландо Норрису более двух очков, и в квалификации Макс сделал первый шаг к выполнению этой задачи, опередив Ландо. Претенденты на титул стартуют пятым и шестым — как сложится старт и кто окажется быстрее в гоночном режиме? Да и вообще мало кто понимает, чего ждать от гонки, которая будет проходить в нетипичных для Ф-1 холодных условиях. Ждём экшена и плотной борьбы за победу!
Все подробности Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 сезона-2024 на холодной уличной трассе — в нашей онлайн-трансляции!
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Условия для досрочного чемпионства Макса Ферстаппена
Вот как Ферстаппен может стать чемпионом уже в Лас-Вегасе:
1) финиширует впереди Норриса на любой позиции;
2) Норрис финиширует вторым (18 очков), а Ферстаппен – третьим с самым быстрым кругом (16 очков);
3) Норрис финиширует третьим (15 очков), а Ферстаппен – четвёртым с самым быстрым кругом (13 очков);
4) Норрис финиширует четвёртым без самого быстрого круга (12 очков), а Ферстаппен – пятым (10 очков);
5) Норрис финиширует пятым без самого быстрого круга (10 очков), а Ферстаппен – шестым (восемь очков);
6) Норрис финиширует шестым без самого быстрого круга (восемь очков), а Ферстаппен – седьмым (шесть очков);
7) Норрис финиширует седьмым без самого быстрого круга (шесть очков), а Ферстаппен – восьмым (четыре очка);
8) Норрис финиширует восьмым без самого быстрого круга (четыре очка), а Ферстаппен – девятым (два очка);
9) Норрис финиширует девятым без самого быстрого круга или ниже (два очка или меньше).
Доброй ночи! Не забудьте поставить будильник и вовремя проснуться с утра, чтобы под кофеёк следить вместе с нами за Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Старт уже в 9 утра по московскому времени, а до него мы сообщим свежие формульные новости из Вегаса и покажем фотографии из паддока и со стартовой решётки. Активный лайв начнётся уже примерно в 8:00, залетайте на огонёк!