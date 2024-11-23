Станет ли Макс Ферстаппен чемпионом уже в воскресенье? Гран-при Лас-Вегаса — LIVE!

Не проспите: старт в девять утра по Москве! Кто выиграет гонку Ф-1, решительно непонятно.

По итогам квалификации 22-го этапа Формулы-1 сезона-2024 Макс Ферстаппен стал ещё ближе к очередному чемпионскому титулу. Нидерландцу необходимо не проиграть Ландо Норрису более двух очков, и в квалификации Макс сделал первый шаг к выполнению этой задачи, опередив Ландо. Претенденты на титул стартуют пятым и шестым — как сложится старт и кто окажется быстрее в гоночном режиме? Да и вообще мало кто понимает, чего ждать от гонки, которая будет проходить в нетипичных для Ф-1 холодных условиях. Ждём экшена и плотной борьбы за победу!

Все подробности Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 сезона-2024 на холодной уличной трассе — в нашей онлайн-трансляции!

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