Четырёхкратный! Ферстаппен вновь стал чемпионом за два Гран-при до конца сезона

Лучший старт у Леклера, худший — у Пиастри

Судя по дальнейшему развитию событий, главной задачей Джорджа Расселла на всю гонку в Лас-Вегасе было не отдать лидерство на старте — британец с этим уверенно справился. Ну а автором лучшего старта оказался Шарль Леклер, который запрыгнул с четвёртого места на второе, опередив не только Гасли, но и Сайнса.

В то же время в номинации «худший старт» уверенно победил Оскар Пиастри: при постановке машины проехал слишком далеко вперёд и автоматом заработал пять секунд за фальстарт, хотя по сути это был не он. Позади лидеров яркую борьбу вне очковой зоны повели Лоусон и Магнуссен — Лиам в традиционном боевом стиле отбился, а датчанин жаловался по радио на смещения соперника. Судьи поводов для вмешательства не увидели.

Шины, шины, шины…

После старта довольно быстро стали понятны расклады: Расселл на первых кругах не без проблем отбился от Леклера и потом уехал от монегаска. Шарль, похоже, использовал шины слишком интенсивно и после этого сам пропустил Сайнса.

Вообще, шины были главной темой для разговора на первом отрезке гонки: практически все пилоты выбрали «медиум», но он начал уходить кругов через 10, а у кого-то — даже раньше! Так что если кто-то рассчитывал провести гонку с одной остановкой, то очень быстро стало понятно, что такая стратегия не работает. Ну а Алонсо, рискнувший от безысходности принять старт на «софте», и вовсе поехал в боксы очень рано — мягкие шины отказались работать уже через несколько кругов.

После первой волны пит-стопов Расселл имел запас в 10 секунд, а на вторую позицию благодаря андеркату выбрался Ферстаппен, опережавший Сайнса с Леклером. Хэмилтон после провальной квалификации прорвался уже на пятое место, опередив Норриса, который проводил не слишком выразительную гонку — впрочем, это можно было сказать про весь «Макларен» в целом. Лас-Вегас им просто не подошёл.

«Феррари» как всегда

Когда подошла пора вторых остановок в боксах, какую-то дичь начали творить в «Феррари». У Сайнса шины ушли чуть раньше, и в команде не могли разобраться, что делать — то ли звать Карлоса, то ли делать отрезок длиннее, то ли требовать от испанца пропустить Шарля, то ли нет… В общем, Карлос всё-таки пустил напарника, а потом при заезде на пит-лейн то ли сам ошибся, то ли в последний момент получил сигнал, что команда к пит-стопу ещё не готова.

Короче говоря, когда пит-стопы остались позади, то Хэмилтон оказался уже впереди обоих гонщиков «Феррари». Впрочем, это мало на что повлияло: «Мерседес» сегодня был объективно быстрее, что и доказал такой прорыв Льюиса с 10-й позиции. Более того, британец выбрался даже на второе место: когда Хэмилтон оказался прямо за Ферстаппеном, Макс не стал слишком уж серьёзно сопротивляться и пропустил «Мерседес». То же самое Ферстаппен сделал, когда на него накатил Сайнс: сегодня для нидерландца было важнее оформить четвёртое звание чемпиона мира, а не биться до поломанных антикрыльев и штрафов.

Дубль «Мерседеса» и титул Макса!

Итак, к концу гонки лидировали два «Мерседеса», причём Хэмилтон, уступавший Расселлу девять секунд, в какой-то момент предпринял попытку погони, сократил отставание до пяти секунд, но дальше дело не пошло, а потом Льюис и вовсе допустил небольшую ошибку, срезав трассу. Она уже ни на что не повлияла — есть победный дубль «Мерседеса»!

Сайнс поднялся на третью ступеньку подиума, Леклер за пару кругов до финиша всё-таки подобрал ключ к обороне Ферстаппена и стал четвёртым. Макса вполне устроило и пятое место: финиш впереди Норриса гарантировал Ферстаппену очередной чемпионский титул за два Гран-при до финиша сезона!

Ландо после унылой гонки, сдобренной быстрейшим кругом после бесплатного пит-стопа, финишировал шестым впереди Пиастри. Для «Макларена» такой слабый результат — сильный удар в борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов.

Нико Хюлькенберг стал лучшим из середняков. Чёткая стратегия «Хааса» со слегка оттянутыми пит-стопами обеспечила немца свежими шинами, которые всё-таки позволили опередить Цуноду. Сам Юки сдержал Переса и финишировал девятым. А что же герой субботы Пьер Гасли? У француза, вероятно, был шанс побороться с тем же Халком, но уже на 17-м круге сломался мотор — видимо, отомстил за грядущий переход на «Мерседес».

Таким образом, в личном зачёте у нас всё решилось, ну а в командном только начинается. А значит, с нетерпением ждём двух оставшихся Гран-при. Этап в Катаре — со спринтерской гонкой — пройдёт уже в следующие выходные, с 30 ноября по 1 декабря.