Кто худший гонщик Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1?

Продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления гонщиков именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Лас-Вегасе редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Серхио Перес
Не скажем, что это самая провальная гонка в нынешнем сезоне Чеко, но и сильной её не назовёшь. С 16-й стартовой позиции Серхио прорвался только на 10-ю, не успев опередить двух середняков — Нико Хюлькенберга и Юки Цуноду. Этим и заслужил попадание в наш рейтинг.
Оскар Пиастри
Австралиец продолжает проводить крайне противоречивый сезон, по ходу которого он то на уровне Норриса, то сильно ему уступает. Сегодня вот Оскар ехал плохо, отстав от Ландо на целый «бесплатный» пит-стоп — при том что и гонку самого Норриса прямо впечатляющей не назовёшь. Отдельно отметим, что на стартовом отрезке Пиастри пришлось повозиться с Хюлькенбергом, которого он сначала пропустил.
Валттери Боттас
Вялая гонка финна, который вообще не смог отыграться после слабой квалификации, хотя темп «Кик-Заубера» не был таким безнадёжным, как прежде. Боттас с командой поставил на тактику с одним пит-стопом и прогадал. Стартовый отрезок на «харде» мало что дал, и в итоге Валттери сосредоточился на том, чтобы попробовать помешать соперникам Чжоу. Финн финишировал последним и стал одним из всего двух гонщиков, кто проиграл Расселлу круг.
Лиам Лоусон
В ситуации, когда новозеландец сражается за место в «Ред Булл», требовалось более впечатляющее выступление, чем то, что продемонстрировал Лиам. При старте с 14-го места Лоусон ничего не смог поделать, отметившись только как всегда жёсткой борьбой с соперниками. В итоге пока Цунода приносит «РБ» два очка, Лиам далёк от очковой зоны, уступив напарнику 28 секунд.
Шарль Леклер
Монегаск бодро начал, отыграв на старте на две позиции, но вот вся остальная гонка получилась куда менее впечатляющей. Атаки на Расселла привели к тому, что Шарль очень быстро износил «медиум» и сам пропустил Сайнса. А после второго пит-стопа Леклер напрасно доверился команде и не стал жёстко крыться от напарника, потеряв на этом подиум. Да и Ферстаппена он обгонял куда дольше, чем Карлос.