Как Ферстаппен опять стал чемпионом, ведь «Ред Булл» уже далеко не сильнейший?

Финишировав пятым на Гран-при Лас-Вегаса, Макс Ферстаппен досрочно обеспечил себе четвёртый подряд чемпионский титул. До него лишь четырём пилотам в истории удавалось держаться на вершине так долго: Хуану Мануэлю Фанхио, Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю и Льюису Хэмилтону. Но как нидерландцу это удалось, если в середине сезона «Ред Булл», добившийся годом ранее беспрецедентного доминирования, потерял былую форму?

Разбираем главные факторы, которые привели Ферстаппена к очередному чемпионству.

Мощный старт

Сезон-2024 начался так же, как закончился предыдущий: абсолютным доминированием «Ред Булл». Первые две гонки австрийцы завершили дублем, затем был сход Ферстаппена в Мельбурне из-за проблем с тормозами и ещё три победы — в Японии, Китае и Имоле.

В Майами Макс уступил Норрису и был лишь вторым, хотя тогда «Макларену» помог автомобиль безопасности, а в Имоле Ферстаппену пришлось на последних кругах отбиваться от постоянных атак Ландо. Если бы гонка длилась на один круг дольше, британец, вероятно, оказался бы впереди. Так что доминирование «Ред Булл» закончилось уже после четверти сезона.

Однако к этому моменту у Ферстаппена уже был мощный задел. Леклера, который так и не смог включиться в борьбу за титул, Макс опережал на 48 очков, а Норриса — на все 60. Этот отрыв в итоге позволил нидерландцу до конца сезона сохранять статус фаворита и контролировать ситуацию в чемпионате — Норрис после этого ни разу не приближался к лидеру чемпионата ближе, чем на 47 очков.

Ошибки Норриса и «Макларена»

Вместе с этим и «Макларену» зачастую не удавалось реализовать преимущество в скорости. Стратеги регулярно допускали ошибки: в каких-то гонках Норриса поздно зазывали на пит-стоп, в других — ставили не те шины. Например, в концовке Гран-при Великобритании Ландо вслед за Хэмилтоном получил «софт», а надо было ставить «хард» — и тогда победа была бы у Норриса.

Норрис и Ферстаппен после Гран-при Великобритании Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, и сам Ландо раз за разом ошибался. Норрис регулярно терял позиции на первых кругах гонки: так было в спринте в Китае, а также в основных гонках в Испании, Венгрии, Бельгии и Бразилии. Причём в последнем случае Ландо и на последующих кругах выезжал с трассы, из-за чего в итоге оказался позади Джорджа Расселла.

Все эти ошибки в совокупности стоили Норрису десятков очков. Если Норрис и «Макларен» провели бы идеальный сезон, Ферстаппен совершенно точно не стал бы чемпионом в Лас-Вегасе, и более того — лидером общего зачёта на последних этапах вполне мог бы быть Ландо. Но ни гонщик, ни команда к борьбе за титул оказались не готовы.

Неудачи «Феррари» и «Мерседеса»

Не смогли помешать Ферстаппену и другие команды, хотя ожидания были очень высокие. Например, в «Мерседесе» в этом сезоне впервые построили шасси с изначально нормальными понтонами, но это не помогло. Как признался недавно Джордж Расселл, нынешнее шасси оказалось самым непредсказуемым после возвращения граунд-эффекта.

«Феррари» же поначалу смотрелась неплохо. После победы на Гран-при Монако Шарль Леклер занимал второе место в чемпионате, уступая Ферстаппену 31 очко (Норрис к этому моменту был уже в 56 баллах позади). Однако неудачные обновления, из-за которых машина стала раскачиваться на прямых, отбросили «Скудерию» назад. Исправить проблему удалось лишь к последним гонкам, когда шансов на титул уже не было.

В итоге «Феррари» и «Мерседес» стали невольно помогать Ферстаппену, отбирая очки у Норриса. Так было в Сильверстоуне, Монце, Баку, Остине и Мехико. Почти во всех этих гонках Ландо финишировал впереди Макса, но отыгрывал лишь по нескольку очков, что позволяло Ферстаппену сохранять уверенный отрыв в чемпионате.

«Мерседес» и «Феррари» помогли Ферстаппену Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Хладнокровие и уверенность

Однако несправедливо было бы утверждать, что Ферстаппен стал чемпионом лишь благодаря хорошей машине в начале сезона и проблемам соперников затем. Макс практически весь сезон провёл безошибочно и разве что в Шпильберге не смог точно рассчитать манёвр — хотя и там речь шла о считаных сантиметрах.

Кроме того, Ферстаппен чётко понимал, когда нужно рисковать, а когда можно спокойно доехать до финиша. В том же Остине грубая борьба Макса привела к тому, что Норрис получил штраф и оказался позади, а в Мехико нарушение в седьмом повороте позволило запереть «Макларен» позади «Феррари» и не дать выиграть. Правда, Макс и сам из-за штрафов недосчитался в том случае нескольких очков.

Тем не менее с точки зрения чистой скорости Ферстаппен весь сезон выступал блестяще и во всех ситуациях — кроме того самого Гран-при Мексики — выжимал из ситуации максимум. Хладнокровный, местами даже жестокий, безошибочный и всегда непременно быстрый — именно таким и должен быть чемпион Формулы-1.

Ждём повторения в сезоне-2025?

А вот это уже не факт, потому что следующий сезон будет сильно отличаться от нынешнего. У «Ред Булл», скорее всего, уже не будет такого преимущества в первых гонках, Ландо Норрис и «Макларен» на фоне неудачного опыта в этом году в следующем наверняка будут действовать увереннее и решительнее. «Феррари», как и «Мерседес», будем надеяться, окончательно разберутся с машиной. А уж если Эдриан Ньюи поможет «Астон Мартин» понять, что не так с машиной и исправить проблемы, бороться за победы сможет буквально половина пелотона.

Нынешний сезон, который, к слову, ещё не закончился — и борьба за Кубок конструкторов между «Маклареном» и «Феррари» лишь обострилась — и без того получился ярким, насыщенным и запоминающимся. Но следующий должен быть на порядок круче!