Ферстаппен — уже среди шести величайших гонщиков Ф-1

Ферстаппен — шестой самый титулованный пилот Ф-1

Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира на Гран-при Лас-Вегаса. Для нидерландского пилота это уже четвёртый титул. Теперь Ферстаппен — шестой гонщик по числу трофеев Формулы-1.