Ферстаппен — шестой самый титулованный пилот Ф-1
Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира на Гран-при Лас-Вегаса. Для нидерландского пилота это уже четвёртый титул. Теперь Ферстаппен — шестой гонщик по числу трофеев Формулы-1.
4-6-е место — Макс Ферстаппен
Пилот «Ред Булл» взял четыре титула подряд с 2021 года.
4-6-е место — Себастьян Феттель
В составе «Ред Булл» немец завоевал четыре трофея с 2010 по 2013 годы.
4-6-е место — Ален Прост
На счету французского пилота четыре титула за разные команды. Чемпионом мира он становился в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах.
3-е место — Хуан Мануэль Фанхио
Маэстро взял пять титулов с четырьмя командами в 1951 и 1954-1957 годах.
1-2-е место — Льюис Хэмилтон
Британский пилот завоевал семь титулов чемпиона мира: один с «Маклареном» (2008) и шесть — с «Мерседесом» (2014, 2015, 2017-2020).
1-2-е место — Михаэль Шумахер
На счету легенды Формулы-1 семь титулов: два с «Бенеттоном» (1994-1995) и пять — с «Феррари» (2000-2004).
Ферстаппен — уже среди шести величайших гонщиков Ф-1
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