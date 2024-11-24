Похоже, это последний титул «Ред Булл». В 2025-м не спасёт даже Макс. Дальше — ещё хуже

В воскресенье все сотрудники «Ред Булл» заслуженно распивали шампанское, родную шипучку с водкой или что-нибудь ещё, отмечая очередной чемпионский титул Макса Ферстаппена. Нидерландец и его команда всё-таки оказались сильнее и стабильнее Ландо Норриса с «Маклареном» и всех остальных — всё по делу, молодцы. Вот только есть огромная вероятность, что для «Ред Булл» это чемпионство может оказаться последним на долгие годы…

Что помешает в 2025-м?

Вероятно, лучший шанс «Ред Булл» посмеяться над автором этого материала — просто вновь победить уже в сезоне-2025. Но уже очевидно, что поводов для оптимизма куда меньше, чем перед стартом нынешнего чемпионата.

Если после сезона 2023 года «Ред Булл» обладал бесспорно быстрейшей машиной, а соперникам надо было догонять, то теперь никакого запаса уже нет. «Макларен» в нормальных условиях быстрее, «Феррари» — скорее быстрее, чем нет, а «Мерседес» обладает серьёзным потенциалом, чьё раскрытие не в силах предугадать даже сам коллектив Тото Вольфа. Так или иначе, конкуренция огромная, на старом багаже выиграть уже точно не выйдет.

Значит, нужны новые идеи, новинки. И мы, разумеется, вспоминаем про покинувшего команду Эдриана Ньюи. Если по ходу сезона-2024 он ещё как-то помогал в развитии автомобиля, то дальше, ребята, будьте любезны, сами. Так что новый чемпионат станет первым испытанием для вынужденно обновлённого технического штаба «Ред Булл».

Нелишним будет напомнить, что Ньюи — не единственная громкая потеря команды. Уходят, к примеру, спортивный директор Джонатан Уитли и главный гоночный стратег Уилл Кортни, есть внутри команды и другие перестановки. Не сомневаемся в кадровом потенциале «быков», но перестройка — это всегда неизбежный риск.

Кроме того, если мы говорим о Кубке конструкторов, то так и не решён вопрос со вторым гонщиком. Если останется Серхио Перес, то какой окажется форма мексиканца, подойдёт ли ему новая машина или как обычно? Если же Чеко всё-таки уволят, то может ли кто-то поручиться, что результаты Лоусона, Цуноды или Колапинто окажутся выше? Если Перес в удачный день, особенно на уличной трассе, ещё мог выстрелить, то молодёжь рискует повторить бесславные выступления Гасли и Албона. Причём у «Ред Булл» был же шанс подписать Карлоса Сайнса или Фернандо Алонсо, но в итоге вакансия так как следует и не закрыта.

Так что если мы говорим о трофее «Ред Булл» в 2025-м, то, вероятно, надежда только на личный зачёт. И пусть Макс Ферстаппен велик и могуч, но если он получит в своё распоряжение ту же технику, что у него была бо́льшую часть нынешнего сезона, то затащить её на первую строчку едва ли возможно.

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Страхи 2026-го

И вот наступает сезон-2026, а с ним — смена технического регламента по шасси и моторам. Прежде мы бы сказали, что для «Ред Булл» новые правила — это шанс опять вырваться вперёд, но теперь Эдриан Ньюи будет отмечать карандашиком серые зоны регламента и рисовать на чертёжной доске уже в офисе в Сильверстоуне, а мы возвращаемся к вопросу: насколько всё-таки силен технический штаб «быков» без Эдриана? Да, возможно, роль Ньюи в последних сезонах была преувеличена, и всё-таки никто не спорил, что многие решения, которые позволяли «Ред Булл» оказываться впереди или быстрее конкурентов справляться с вызовами правил, всё ещё предлагал легендарный британец. Этого джокера больше нет.

Нет у «Ред Булл» и современной аэродинамической трубы. Новая в работе, но продувать в ней модели станет возможно только в 2027 году, то есть в первые два сезона придётся обходиться тем, что есть. А мы видим на примере «Макларена» и его новой трубы, насколько результативным может оказаться использование действительно современной инфраструктуры.

Впрочем, шасси — ещё полбеды. Возможно, мы зря наговариваем на технического директора Пьера Ваше и он выдаст технику чемпионского уровня. Но окажется ли у этой техники чемпионский мотор? Если в плане шасси и аэродинамики «Ред Булл» всё равно сможет использовать проверенные годами опыт и инфраструктуру, то про первый в истории собственный двигатель того же самого не скажешь.

Да, австрийцы создали современнейший завод и переманили к себе множество специалистов из «Мерседеса» и не только. Да, они участвуют в обслуживании нынешних силовых установок «Хонды» (но не имеют доступа ко всем их секретам). Да, помогает «Форд»… Но всё равно — опыта по сравнению с «Феррари» или «Мерседесом» объективно мало. Трудно поверить, что именно «Ред Булл» с ходу выдаст самый эффективный двигатель, и пока мотористы будут разбираться, поезд уйдёт.

Опять же, посмотрим, как в ExxonMobil справятся с созданием синтетического топлива — при новом регламенте его влияние окажется гораздо сильнее, чем сейчас. Спору нет, концерн с мощной экспертизой, но всё равно это ещё один фактор неопределённости, риска.

Не последний ли это праздник на улице «Ред Булл»? Фото: Mark Thompson/Getty Images

А что же сам Макс?

На всё написанное вы можете ответить — ну ладно, даже если «Ред Булл» завалит ближайшие пару сезонов, то потом сумеет выйти на прежний уровень. В конце концов, пережила же команда уход Феттеля и бедовые моторы «Рено» перед новой «золотой» эрой с Ферстаппеном и «Хондой».

Всё так, но вот может статься, что потребуется искать нового Ферстаппена. Про возможный уход Макса из-за внутрикомандных проблем говорили половину нынешнего сезона, но, похоже, теперь эта тема заглохнет хотя бы до конца сезона-2026 — для нидерландца было бы логично посмотреть на расклад сил при новых правилах, прежде чем куда-то переходить.

И вот если «Ред Булл» завалит 2026-й, то кто поручится, что Ферстаппен не активирует какой-нибудь пункт контракта, позволяющий ему не отрабатывать остающиеся два сезона? И так ослабленный «Ред Булл» получит ещё одну проблему, с которой ему предстоит разбираться.

Такая вот мрачная картина на фоне праздника в Вегасе. Будет очень любопытно перечитать собственный материал через сезон или два…