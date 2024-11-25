Неужели Норрис не взял бы титул и без ошибок? И может ли Сайнс посылать «Феррари»? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, который выиграл Джордж Расселл.

Чего больше в нынешнем титуле Макса Ферстаппена — его заслуг или проблем конкурентов?

Я бы сказал, что его заслуг. Пусть были и неприятные моменты, как в Мексике или Остине. Тем не менее бо́льшую часть года машина была не лучшей, а он даже сумел свой отрыв не упустить. Класс, заслужил.

Норрис сказал, что не стал бы чемпионом даже при идеальном сезоне. Согласны с Ландо?

Мне странно слышать от Ландо такую неуверенность. Потому что именно в середине сезона всё выглядело так: вот, держи машину побыстрее, приезжай перед Максом, и будет титул. Так что шанс был, просто им не воспользовались.

Сколько ещё титулов будет у Макса и «Ред Булл»?

Это как на кофейной гуще гадать. Получится машина — может быть, и будет титул. Не получится — не будет. Пока выглядит, что не получится. Хотя кто знает, кроме них самих, какой болид выходит на следующий год.

Удивлены ли такому сильному выступлению «Мерседеса»?

«Мерседес» уже научил нас разовым успехам. Явно машина лучше других попала под трассу и условия. Не думаю, что в тёплых Катаре и Абу-Даби у них всё останется так же ярко.

Леклер был недоволен, что Сайнс не прислушался к просьбе команды не атаковать Шарля. Кто тут прав?

О таком сложно судить со стороны. Только внутри команды знают все договоренности и кто их не исполнял.

Как должен вести себя пилот, если скоро покидает команду? Насколько стоит исполнять командную тактику?

Зависит от того, в каких отношениях ты с командой и что прописано в контракте. Всё равно хлопать дверью не принято. Это маленький мир, и все друг друга внутри знают. Поэтому и репутация стоит дорого.

Появились ли у Цуноды шансы попасть в «Ред Булл» после сильного выступления в Вегасе?

Это к делу, как мы уже убедились, не относится. Вот если бы у Цуноды после Вегаса появились миллионы, которые бы он мог занести в «Ред Булл» вместо Переса, тогда другое дело!

Есть ли ещё у «Феррари» шансы обогнать «Макларен» в Кубке конструкторов?

Итальянцы могут, конечно. Я тут даже не знаю, на кого ставить! Если «Феррари» сможет оформить один дубль, то они отнимут у «Макларена» минимум 16 очков. Так почему бы нет, если одна из трасс им подойдёт?

Кто всё-таки займёт шестое место в Кубке конструкторов — «Хаас», «Альпин» или «РБ»?

Я бы поставил на «Хаас». «Альпин» вошла в эту борьбу только благодаря прорыву в Бразилии. В «РБ», по сути, едут одной машиной: то Юки, то Лоусон стабильно запарывает гонку. А «Хаас» едет довольно стабильно на разных трассах, привозят свои девятые-десятые места.