Расселл затмил Ферстаппена, Хэмилтон — рядом с Чжоу и Строллом. Оценки за ГП Лас-Вегаса

22-й этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 9

В Лас-Вегасе Расселл одержал более чем уверенную победу, спору нет. Но у него в этот уикенд была доминирующая машина — и, как это часто случалось с Ферстаппеном, нужно было просто довести её до финиша. Джордж справился блестяще, но это не 10 баллов.

Карлос Сайнс — 8,5

Испанец весь уикенд лучше напарника работал с резиной и выглядел первым пилотом «Феррари». Старт Карлоса получился не очень, он пропустил Леклера, но затем дважды его обогнал. Во втором случае — вопреки приказу команды, но это проблемы Шарля.

Нико Хюлькенберг — 8,5

В гонке Хюлькенберг стал лучшим среди пилотов команд-середняков, обогнав в концовке Цуноду. В квалификации Нико оставил пару сотых на трассе и, если бы не это, мог стартовать выше. Впрочем, финишировать в топ-7 шансов всё равно не было.

Пьер Гасли — 8

Гасли провёл мощнейшую квалификацию и принёс «Альпин» лучший результат с 2022 года. В гонке удержать третье место шансов, очевидно, не было, но, если бы не отказ силовой установки, француз наверняка набрал бы очки и финишировал в районе Халка и Цуноды.

Макс Ферстаппен — 8

Максу в этот уикенд не нужно было бороться за победу — достаточно было опередить лишь Ландо Норриса и стать четырёхкратным чемпионом мира. Именно это Ферстаппен и сделал — ни больше, ни меньше.

Ландо Норрис — 8

У «Макларена» в Лас-Вегасе возникли проблемы, но Норрис разобрался с работой резины и добился максимума возможного — в этот раз это было лишь шестое место. Впрочем, и выше головы ни в одном из эпизодов Ландо не прыгнул.

Юки Цунода — 8

Если не считать Ферстаппена, Цунода в этот уикенд был лучшим среди пилотов «Ред Булл». Юки уверенно держался и в квалификации, и в гонке, ему не помешал даже сбитый на выезде с пит-лейна знак, но в концовке у Хюлькенберга были более свежие шины.

Шарль Леклер — 7,5

Леклер практически весь уикенд был позади Сайнса и уступил ему в квалификации почти 0,4 секунды. Кроме того, Шарль раньше всех износил шины на первом отрезке и ещё до первого пит-стопа вынужден был вернуть напарнику позицию.

Борьба Леклера и Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса Фото: Chris Graythen/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7,5

«Астон Мартин» продолжает испытывать проблемы, и в квалификации Алонсо показал лишь 17-е время. Однако рискованная тактика со стартом на «софте» почти сработала — испанец финишировал 11-м, шесть секунд уступив Пересу на куда более эффективной машине.

Льюис Хэмилтон — 7

В гонке Льюис продемонстрировал яркий и убедительный прорыв, но две ошибки в решающий момент квалификации, когда в твоём распоряжении лучшая машина пелотона, – это всё-таки перебор для экс-чемпиона.

Кевин Магнуссен — 7

Магнуссен провёл неплохую квалификацию, хотя и не пробился, в отличие от Халка, в Q3, а в гонке был единственным, кто прошёл дистанцию с одним пит-стопом. Эта стратегия, увы, оказалась не слишком выгодной, но это не отменяет вполне уверенного пилотажа Кевина.

Гуаньюй Чжоу — 7

Китаец смотрелся здорово и сумел пробиться в Q2 — лишь в третий раз в сезоне. Возможно, будь Гуаньюй чуть быстрее при более раннем втором пит-стопе, был бы шанс опередить Магнуссена, но и 13-е место стало для Чжоу лучшим после гонки в Испании.

Лэнс Стролл — 7

15-е место, конечно, не выглядит хорошим результатом даже для «Астон Мартин», но вины Стролла в этом нет. В Q1 у Лэнса была лишь одна попытка — причём без шанса как следует прогреть резину, а в гонке канадец ехал без командного радио.

Оскар Пиастри — 6,5

В квалификации и гонке Пиастри по темпу был на шаг позади напарника, а перед стартом криво встал на решётку. На финишную позицию полученный на ровном месте штраф в конце концов не повлиял, а на оценку — повлиял.

Хюлькенберг и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса Фото: Chris Graythen/Getty Images

Эстебан Окон — 6,5

В Q2 Окон был на 0,3 секунды медленнее Гасли, но всё равно стартовал 11-м и мог бы набрать очки, если бы механики не забыли выйти на пит-лейн, когда Эстебан заезжал в боксы. Как итог — финиш на предпоследнем месте.

Валттери Боттас — 6,5

Боттас ещё до квалификации знал, что будет оштрафован пятью позициями, и потому не особо упирался в Q1, но и в гонке всё пошло наперекосяк. Тактика одного пит-стопа не сработала, и Валттери мог разве что помогать напарнику, сдерживая Колапинто и Стролла.

Лиам Лоусон — 6

Для новозеландца Гран-при Лас-Вегаса стал трудным испытанием. Из-за ошибки в квалификации он стартовал лишь 14-м, а в гонке не смог реализовать стратегию одного пит-стопа и вынужден был остановиться во второй раз.

Александер Албон — 6

Албон завалил квалификацию и не улучшил в последней попытке, в общей сложности проиграв Колапинто почти 0,7 секунды. На первых кругах Алексу тоже не удалось ничего отыграть, но за счёт тактики шанс ещё оставался — если бы не вышел из строя двигатель.

Серхио Перес — 5,5

Очередной провал в квалификации (боле 0,8 секунды отставания от напарника) и прорыв из задних рядов завершился для Чеко 10-м местом. С одной стороны, могло быть и хуже, с другой — Перес на «Ред Булл» оказался позади Цуноды на «РБ».

Франко Колапинто — 5

Аргентинский новичок перестарался в квалификации и вынужден был стартовать с пит-лейна. Шансов на очки в такой ситуации не было, и относительно неплохой темп в гонке уже не имел никакого значения.