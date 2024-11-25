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Оценки за Гран-при Лас-Вегаса: победа Расселла, борьба Сайнса и Леклера, титул Ферстаппена

Расселл затмил Ферстаппена, Хэмилтон — рядом с Чжоу и Строллом. Оценки за ГП Лас-Вегаса
Дмитрий Захарченко
Оценки за Гран-при Лас-Вегаса Ф-1
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Комментарии
Семикратный чемпион выдал красивый прорыв, но две подряд ошибки в квалификации всё равно непростительны.

22-й этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Джордж Расселл — 9

В Лас-Вегасе Расселл одержал более чем уверенную победу, спору нет. Но у него в этот уикенд была доминирующая машина — и, как это часто случалось с Ферстаппеном, нужно было просто довести её до финиша. Джордж справился блестяще, но это не 10 баллов.

Карлос Сайнс — 8,5

Испанец весь уикенд лучше напарника работал с резиной и выглядел первым пилотом «Феррари». Старт Карлоса получился не очень, он пропустил Леклера, но затем дважды его обогнал. Во втором случае — вопреки приказу команды, но это проблемы Шарля.

Как прошёл Гран-при Лас-Вегаса:
Четырёхкратный! Ферстаппен вновь стал чемпионом за два Гран-при до конца сезона
Четырёхкратный! Ферстаппен вновь стал чемпионом за два Гран-при до конца сезона

Нико Хюлькенберг — 8,5

В гонке Хюлькенберг стал лучшим среди пилотов команд-середняков, обогнав в концовке Цуноду. В квалификации Нико оставил пару сотых на трассе и, если бы не это, мог стартовать выше. Впрочем, финишировать в топ-7 шансов всё равно не было.

Пьер Гасли — 8

Гасли провёл мощнейшую квалификацию и принёс «Альпин» лучший результат с 2022 года. В гонке удержать третье место шансов, очевидно, не было, но, если бы не отказ силовой установки, француз наверняка набрал бы очки и финишировал в районе Халка и Цуноды.

Макс Ферстаппен — 8

Максу в этот уикенд не нужно было бороться за победу — достаточно было опередить лишь Ландо Норриса и стать четырёхкратным чемпионом мира. Именно это Ферстаппен и сделал — ни больше, ни меньше.

Возьмёт ли Макс пятый титул?
Как Ферстаппен опять стал чемпионом, ведь «Ред Булл» уже далеко не сильнейший? Как Ферстаппен опять стал чемпионом, ведь «Ред Булл» уже далеко не сильнейший?
Похоже, это последний титул «Ред Булл». В 2025-м не спасёт даже Макс. Дальше — ещё хуже Похоже, это последний титул «Ред Булл». В 2025-м не спасёт даже Макс. Дальше — ещё хуже

Ландо Норрис — 8

У «Макларена» в Лас-Вегасе возникли проблемы, но Норрис разобрался с работой резины и добился максимума возможного — в этот раз это было лишь шестое место. Впрочем, и выше головы ни в одном из эпизодов Ландо не прыгнул.

Юки Цунода — 8

Если не считать Ферстаппена, Цунода в этот уикенд был лучшим среди пилотов «Ред Булл». Юки уверенно держался и в квалификации, и в гонке, ему не помешал даже сбитый на выезде с пит-лейна знак, но в концовке у Хюлькенберга были более свежие шины.

Шарль Леклер — 7,5

Леклер практически весь уикенд был позади Сайнса и уступил ему в квалификации почти 0,4 секунды. Кроме того, Шарль раньше всех износил шины на первом отрезке и ещё до первого пит-стопа вынужден был вернуть напарнику позицию.

Борьба Леклера и Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса

Борьба Леклера и Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7,5

«Астон Мартин» продолжает испытывать проблемы, и в квалификации Алонсо показал лишь 17-е время. Однако рискованная тактика со стартом на «софте» почти сработала — испанец финишировал 11-м, шесть секунд уступив Пересу на куда более эффективной машине.

Льюис Хэмилтон — 7

В гонке Льюис продемонстрировал яркий и убедительный прорыв, но две ошибки в решающий момент квалификации, когда в твоём распоряжении лучшая машина пелотона, – это всё-таки перебор для экс-чемпиона.

Кевин Магнуссен — 7

Магнуссен провёл неплохую квалификацию, хотя и не пробился, в отличие от Халка, в Q3, а в гонке был единственным, кто прошёл дистанцию с одним пит-стопом. Эта стратегия, увы, оказалась не слишком выгодной, но это не отменяет вполне уверенного пилотажа Кевина.

Мнение Егора Оруджева:
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Неужели Норрис не взял бы титул и без ошибок? И может ли Сайнс посылать «Феррари»? Разбор

Гуаньюй Чжоу — 7

Китаец смотрелся здорово и сумел пробиться в Q2 — лишь в третий раз в сезоне. Возможно, будь Гуаньюй чуть быстрее при более раннем втором пит-стопе, был бы шанс опередить Магнуссена, но и 13-е место стало для Чжоу лучшим после гонки в Испании.

Лэнс Стролл — 7

15-е место, конечно, не выглядит хорошим результатом даже для «Астон Мартин», но вины Стролла в этом нет. В Q1 у Лэнса была лишь одна попытка — причём без шанса как следует прогреть резину, а в гонке канадец ехал без командного радио.

Оскар Пиастри — 6,5

В квалификации и гонке Пиастри по темпу был на шаг позади напарника, а перед стартом криво встал на решётку. На финишную позицию полученный на ровном месте штраф в конце концов не повлиял, а на оценку — повлиял.

Хюлькенберг и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Хюлькенберг и Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Эстебан Окон — 6,5

В Q2 Окон был на 0,3 секунды медленнее Гасли, но всё равно стартовал 11-м и мог бы набрать очки, если бы механики не забыли выйти на пит-лейн, когда Эстебан заезжал в боксы. Как итог — финиш на предпоследнем месте.

Валттери Боттас — 6,5

Боттас ещё до квалификации знал, что будет оштрафован пятью позициями, и потому не особо упирался в Q1, но и в гонке всё пошло наперекосяк. Тактика одного пит-стопа не сработала, и Валттери мог разве что помогать напарнику, сдерживая Колапинто и Стролла.

Лиам Лоусон — 6

Для новозеландца Гран-при Лас-Вегаса стал трудным испытанием. Из-за ошибки в квалификации он стартовал лишь 14-м, а в гонке не смог реализовать стратегию одного пит-стопа и вынужден был остановиться во второй раз.

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Александер Албон — 6

Албон завалил квалификацию и не улучшил в последней попытке, в общей сложности проиграв Колапинто почти 0,7 секунды. На первых кругах Алексу тоже не удалось ничего отыграть, но за счёт тактики шанс ещё оставался — если бы не вышел из строя двигатель.

Серхио Перес — 5,5

Очередной провал в квалификации (боле 0,8 секунды отставания от напарника) и прорыв из задних рядов завершился для Чеко 10-м местом. С одной стороны, могло быть и хуже, с другой — Перес на «Ред Булл» оказался позади Цуноды на «РБ».

Франко Колапинто — 5

Аргентинский новичок перестарался в квалификации и вынужден был стартовать с пит-лейна. Шансов на очки в такой ситуации не было, и относительно неплохой темп в гонке уже не имел никакого значения.

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