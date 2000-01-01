Фанаты нашли хитрый способ смотреть Ф-1 в Вегасе бесплатно. Им помог эскалатор в ТЦ

Хитрая задумка

Зрителям в Лас-Вегасе запретили останавливаться и смотреть гонки в пешеходной зоне без билетов. За такое некоторым даже выписали штрафы. Но фанаты нашли выход: они катались на эскалаторе в ТЦ рядом с трассой. Вид там был довольно неплохим, а охранники ничего не могли сделать!