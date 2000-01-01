Фанаты смотрели Ф-1 в Вегасе с эскалатора
Болельщики Формулы-1 на Гран-при в Лас-Вегасе придумали необычный способ смотреть заезды бесплатно. Чтобы увидеть гонки, фанаты катались на эскалаторе в ближайшем торговом центре!
Хитрая задумка
Зрителям в Лас-Вегасе запретили останавливаться и смотреть гонки в пешеходной зоне без билетов. За такое некоторым даже выписали штрафы. Но фанаты нашли выход: они катались на эскалаторе в ТЦ рядом с трассой. Вид там был довольно неплохим, а охранники ничего не могли сделать!
Фанаты нашли хитрый способ смотреть Ф-1 в Вегасе бесплатно. Им помог эскалатор в ТЦ
Читайте также
Ферстаппен — шестой самый титулованный пилот Ф-1
Капитан Америка — в Ф-1! Необычный шлем пилота
Трампа вынудили не управлять пейс-каром «Инди-500»
Проклятие чемпиона Ф-1 в юбилейных Гран-при
Дебют Киану Ривза в профессиональных автогонках!
Шумахер мог появиться на свадьбе дочери Джины
«Гарольд, скрывающий боль» побывал на Ф-1. Фото
Гонщик Формулы-1 протестировал спорткар из Lego
Впечатляющие достижения Эдриана Ньюи в Формуле-1
Гонщик «Феррари» Леклер угодил в нелепое ДТП
За что дисквалифицировали гонщика Ф-1?
20 лет последнему титулу Михаэля Шумахера
Милейшие кадры с питомцем гонщика Формулы-1
Экстрим-катание на мотоцикле от первого лица
Ливрея «Альпин» в честь фильма «Дэдпул и Росомаха»
Гитарист Queen и Брандл не поладили на гонке Ф-1