Ф-1 взяла новую команду, которую сама же отфутболила 10 месяцев назад. Что за лицемерие?

Формула-1 официально объявила о приходе новой команды в 2026 году — ей станет «Кадиллак». Чуть раньше — в январе 2024-го — промоутеры официально отказали в дебюте проекту «Андретти-Кадиллак», который не имеет совершенно никакого отношения к новой команде, говорят они…

Найдите 10 отличий

Все в паддоке обратили внимание, что в заявлении Формулы-1 сочетание «Андретти» не используется ни разу. Речь в нём идёт о заводской команде концерна General Motors, которая, правда, первые два года будет использовать чужие моторы и лишь к сезону-2028 подготовит свой собственный.

Приходит General Motors не просто так, а с партнёром — TWS Global. Исходя из текста Формулы-1, можно прийти к выводу, что непосредственно управлять базой команды и гоночной командой будет именно TWS Global. Это нормальная ситуация для Формулы-1 — командами управляют не менеджеры автокомпаний, а именно спортивные коллективы.

«Мы всегда считали, что приход такого впечатляющего американского бренда, как GM/«Кадиллак», на стартовую решётку, а также GM в качестве будущего поставщика силовых установок, добавит ценности и интереса спорту», — слова Грега Маффея, главы Liberty Media, владеющей коммерческими правами на Формулу-1, из пресс-релиза.

Формула-1 невзлюбила Майкла Андретти Фото: Chris Graythen/Getty Images

Именно по этой причине — отсутствие ценности для Формулы-1 — в январе было отказано «Андретти-Кадиллак». Дело в том, что в «Андретти» намеревались сами — при поддержке GM и с брендингом «Кадиллак» — управлять командой и построить двигатель лишь к сезону-2028. Тогда команде сказали, что «готовы иначе взглянуть на заявку в 2028 году». Это же была совершенно другая команда, отличия принципиальны.

А знаете, что такое TWS Global? Это и есть «Андретти». TWS Global руководит Дэн Таурисс — тот самый человек, которому отошедший от дел Майкл Андретти передал свою команду. В пресс-релизе Формулы-1 о приходе «Кадиллака» дана именно его — Таурисса — цитата. А знаете, кто будет в совете директоров команды «Кадиллак»? Марио Андретти.

А знаете, где будет базироваться «Кадиллак»? В созданной «Андретти» штаб-квартире в Сильверстоуне. Операционным директором команды станет экс-моторист «Рено» Роб Уайт. Знаете, как он объявил об этом в социальных сетях? «Счастлив поделиться тем, что начал работу в «Андретти-Кадиллак» в рамках «Андретти Глобал». Вообще никаких пересечений между «Кадиллаком» и «Андретти-Кадиллак» – совершенно разные команды.

Вы не понимаете – это другое

Одно принципиальное изменение действительно есть — и это отсутствие слова «Андретти». Ни команда, созданная Майклом, ни сам он никак в тексте не упоминаются, хотя вообще-то всё это началось именно с него. Промоутеры утверждают, что у «Кадиллака» больше маркетинговой ценности, чем у «Андретти-Кадиллак». Получается, само слово «Андретти» способно снизить маркетинговую ценность?

Важно не забывать, что заявка «Андретти-Кадиллак» получила одобрение Международной автомобильной федерации (ФИА) — спортивного организатора чемпионата. А отклонена она была промоутерами — продавцами билетов. Как вообще так вышло, что промоутеры вправе указывать ФИА и накладывать вето на её решения?

Предполагается, что заводская команда «Кадиллак» — это престижнее, чем «Андретти-Кадиллак». Только, по сути, «Андретти-Кадиллак» и была точно такой же заводской командой GM, которая два года будет пользоваться клиентскими двигателями. Чем заводская «Андретти-Кадиллак» отличалась бы от заводской «БМВ-Заубер»? Почему наклейки «Форд» на моторах «Ред Булл» считаются возвращением американской марки в Формулу-1, а «Андретти-Кадиллак» — нет?

Название «БМВ-Заубер» Формулу-1 почему-то не смущало Фото: Paul Gilham/Getty Images

Зимой, когда обсуждалась заявка «Андретти-Кадиллак», многие говорили, что Формуле-1 не нужна команда, которая будет обретаться в конце пелотона, вспоминали «Манор», «Кэтерхэм» и «Хиспанию». А что, под именем «Кадиллак» у TWS Global больше шансов, чем под именем «Андретти-Кадиллак»?

В западной автоспортивной прессе пишут, мол, проблема «Андретти-Кадиллак» была в том, что Майкл Андретти разругался со всем паддоком. То есть мы находимся в той точке, когда личное отношение (чьё? Маффея? Соперников?) оказывается важнее вердикта Международной автомобильной федерации? А это точно в интересах спорта? Что если бы в GM пошли на принцип и отказались приходить без Майкла? Формула-1 лишилась бы команды исключительно из-за чьего-то каприза.

В данный момент ситуация обстоит так, что промоутеры — продавцы билетов — решают, кто попадёт в паддок, а кто — нет. ФИА достаётся роль декоративной фигуры. А куда ещё полезет Liberty? В решения гоночных судей и технических комиссаров? Кажется, кто-то забыл, что Формула-1 это всё ещё в первую очередь спорт — как бы противно для некоторых это ни звучало.