Ф-1 в Катаре: «Макларен» нанёс удар по «Феррари», Перес — по «Ред Булл»

SQ1: Перес — опять мимо

Хоть что-то в Формуле-1 должно быть стабильно, и такой стабильностью стало неудачное выступление в спринт-квалификации Гран-при Катара Серхио Переса. Конечно, мексиканец может себя утешать тем, что до топ-15 ему не хватило всего 13 тысячных секунды, но точно ли Чеко станет от этого легче? Схожее разочарование и у Юки Цуноды, который оказался на четыре тысячные медленнее второго номера «Ред Булл» и не прошёл дальше — в отличие от Лоусона. Причём Лиам-то — как и Пьер Гасли — опередил Цуноду всего на 17 тысячных, но этого хватило. Очень плотная борьба!

На 18-м месте расположился Эстебан Окон — у него в последнее время квалификации как-то не складываются. На 19-й строчке Гуаньюй Чжоу, и на сей раз он не может оправдываться плохой формой болида — Валттери Боттас на такой же машине показал седьмой результат. Наконец, 20-е и последнее место у Франко Колапинто, в оправдание которого скажем, что аргентинец использует не все последние новинки «Уильямса» — в частности у него старая более тяжёлая подвеска. Ну, меньше надо было бить машины.

SQ2: Алонсо и Боттас не сумели запрыгнуть в топ-10

Во втором сегменте никого из лидеров мы не потеряли, так что можно сказать, что разыгрывались три позиции в топ-10. Их заняли Хюлькенберг, Гасли и внезапно Лоусон — к хорошей квалификационной форме немца и француза мы привыкли.

До какого-то момента казалось, что мы сможем увидеть в SQ3 Фернандо Алонсо, но испанец допустил небольшую помарку и не затащил «Астон Мартин» в десятку. Однако надо сказать, что будущая команда Ньюи выглядит в Катаре не такой мёртвой, как в последнее время. Лэнс Стролл, к слову, стал 13-м.

На 12-й позиции расположился Алекс Албон, 13-м стал Боттас. Похоже, теоретически «Кик-Заубер» мог сенсационно запрыгнуть в топ-10, но всё-таки немного не хватило. Так или иначе, швейцарская команда всё же начала хоть как-то прогрессировать. Ну и 15-я строчка у Кевина Магнуссена, который на сей раз не сумел проехать на уровне Хюлькенберга, а первый круг датчанина и вовсе списали. Впрочем, ещё будет шанс отыграться в основной квалификации.

SQ3: Норрису хватило первого круга

В третьем сегменте большинство гонщиков решили проехать два быстрых круга на одном комплекте «софта». Исключением стал Хюлькенберг, который выехал попозже, попробовав использовать преимущество свежих шин и более прорезиненной трассы. Тактика не сработала: немец оказался чуть медленнее Гасли и Лоусона, замкнув топ-10. Впрочем, у Лиама списали быстрейший круг за нарушение границ трассы, так что в итоге 10-м стартует именно представитель «РБ».

Что же до борьбы лидеров, то на первых быстрых кругах своё пятничное преимущество подтвердил «Макларен»: Норрис опережал Пиастри и Расселла. На вторых кругах оба гонщика «оранжевых» улучшить не смогли, но если Ландо это не помешало удержать поул-позишен, то вот Оскар отдал вторую позицию Расселлу. Получилось плотно: до спринтерского поула гонщику «Мерседеса» не хватило всего 63 тысячные! Пиастри проиграл напарнику полторы десятые.

Пилоты «Феррари» расположились на четвёртом и пятом местах — Сайнс быстрее Леклера на 27 тысячных. Возможно, монегаск оказался бы выше, но его «Феррари» повело на выходе из последнего поворота. Вряд ли Шарль прыгнул бы выше четвёртой строчки, но тем не менее.

Новоиспечённый четырёхкратный чемпион мира Ферстаппен ограничился шестым результатом после средненького второго сектора, но всё же Макс опередил Хэмилтона, у которого вновь провальный темп на одном круге: Льюис уступил Расселлу солидные четыре десятые. А отыграться в спринте будет труднее, чем за целую гонку в Вегасе, тем более что на сей раз «Мерседес» не быстрее всех.

Спринтерская гонка Формулы-1 в Катаре стартует в субботу, 30 ноября, в 17:00 мск.