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Рецензия на мини-сериал Сенна о чемпионе Формулы-1 от Netflix — стоит ли смотреть, игра актёров, кадры

Стоит ли смотреть сериал про Айртона Сенну от Neflix? Точно да — и вот почему
Дмитрий Захарченко
Стоит ли смотреть сериал про Сенну от Neflix
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Рецензия на новый автоспортивный мини-сериал.

На Netflix вышел художественный мини-сериал об Айртоне Сенне. Шестисерийное полотно повествует о пути бразильского Волшебника от его первого карта, построенного отцом, до конца жизни, которая оборвалась в чёрный уикенд в Имоле в 1994 году.

Сериал рассказывает о начале пути Сенны в автоспорте: о его выступлениях в молодёжных гонках, дебюте в Формуле-1 и дождевом Гран-при Монако 1984 года, переходе из «Тоулмена» в «Лотус», противостоянии с Аленом Простом в «Макларене» и последующем переходе в «Уильямс». О его семье и переживаниях, которые испытывают люди, следящие у телевизора за тем, как их близкий человек каждое воскресенье рискует жизнью. О личной жизни Волшебника, которая местами, возможно, чересчур мелодраматизирована, но чего ещё вы хотели от Netflix?

Мини-сериал «Сенна»

Мини-сериал «Сенна»

Фото: Netflix

Главную — и практически единственную — роль в сериале исполняет Габриел Леоне, которого поклонники автоспорта могли видеть в фильме «Феррари» — он играл Альфонсо де Портаго. На вкус вашего автора, у Леоне нет ни малейшего внешнего сходства с прототипом. И настоящего Сенну в его исполнении увидеть трудно. Однако он блестяще отыгрывает образ Айртона — показывает его таким, каким мы, не знавшие Волшебника лично, его помним.

Одна из сильных сторон фильма — гоночные сцены. В этом аспекте киноделы зачастую откровенно халтурят («Феррари», «Гран туризмо»), но здесь заезды показаны по-настоящему захватывающе. Обгоны происходят за счёт умных манёвров, а не на прямой. Авторы концентрируются не на том, как сильно гонщик утапливает в пол педаль газа, а как автомобиль облизывает рельсы безопасности в Монте-Карло.

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Без странностей, конечно, не обошлось. В одном из эпизодов Сенна прямо на ходу, отстёгивая ремни безопасности, снимает изоленту с воздуховодов боковых понтонов. Наверняка вопросы к создателям возникнут у Мартина Брандла. Впрочем, таких эпизодов не так уж и много, а главное в том, что акценты расставлены верно и в нужных местах.

В сериале показаны далеко не все значимые моменты в карьере Сенны — хотя часть из них отражена в документальной хронике в конце финальной серии. Но авторы и не ставили перед собой задачи пересказать за шесть часов всю карьеру Айртона — это, наверное, и невозможно.

Габриел Леоне в роли Айртона Сенны

Габриел Леоне в роли Айртона Сенны

Фото: Netflix

Да, при большом желании можно найти более точные байопики — не о Сенне, в принципе. И, конечно, это не документальная лента — хотя даже в документальном фильме «Сенна» Азифа Кападиа есть перекосы. Сам Айртон показан здесь в героическом ключе, острые углы максимально сглажены.

По большому счёту это даже не байопик. Это ода. Ода блестящему спортсмену и выдающемуся человеку. Памятник гонщику, который буквально отдал свою жизнь на алтарь автоспорта. Рассказ о человеке и спорте, который он и (надеется автор) все мы беззаветно любим.

Для того, кто знает, кто такой Айртон Сенна, этот сериал ничего нового не откроет. Тому, кто далёк от Формулы-1 и Сенну не знает, сериал может показаться чересчур пафосным. Но для тех, кто считает себя поклонником Волшебника, эти шесть серий — это возможность хотя бы на несколько часов вернуться в мир, в котором Сенна жив.

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