Лидер спринта Ф-1 отдал победу на финише, а шансы «Феррари» на титул теперь призрачны

На старте Ландо Норрис уверенно сохранил лидерство, тогда как Джордж Расселл пропустил на вторую позицию Оскара Пиастри. Четвёртым удержался Карлос Сайнс, но позади него отлично стартовал Льюис Хэмилтон, отодвинувший Шарля Леклера на шестую строчку. А вот Макс Ферстаппен, оказавшийся во втором повороте на слишком широкой траектории, провалился, потеряв разом три позиции.

Быстро отыграться нидерландцу не удалось — он застрял позади Пьера Гасли. Самым же активным в топ-10 был Джордж Расселл. Британец прессинговал Пиастри и на четвёртом круге пошёл в атаку в первом повороте, но Оскар жёстко оттёр «Макларен», сохранив за собой второе место. В этот момент на помощь австралийцу пришёл Норрис — лидер гонки немного сбавил темп, чтобы у Пиастри была возможность пользоваться DRS.

На восьмом круге Ферстаппен в первом повороте опередил Гасли и вышел на восьмую позицию. Получив оперативный простор, Макс взвинтил темп, поставил лучший круг гонки и помчался за занимавшим седьмую строчку Нико Хюлькенбергом.

Тем временем в группе лидеров сохранялся статус-кво: Норрису и Пиастри никак не удавалось оторваться от Расселла на секунду, тогда как Сайнс в их борьбу не вмешивался. А вот Хэмилтон отстал от группы лидеров, потерял DRS и на 13-м круге пропустил на пятую позицию Шарля Леклера.

Ближе к финишу Расселл ещё раз попробовал обогнать Пиастри, но тот снова отбился. В последний момент Джордж попытался нырнуть внутрь, однако пилот «Макларена» был готов к такому выпаду и вовремя защитился. На последнем круге Джордж предпринял ещё одну попытку, но успеха она тоже не принесла.

В последнем повороте гонки Норрис снял ногу с педали газа и отдал Пиастри первое место — в качестве благодарности за помощь Оскара в предыдущих гонках. Расселл остался третьим, а на четвёртой и пятой позиции расположились Сайнс и Леклер. Топ-6 замкнул Хэмилтон, а Ферстаппен так и не догнал Хюлькенберга и остался в итоге восьмым.

Четвёртое и пятое места принесли «Феррари» лишь девять баллов, тогда как гонщики «Макларена» набрали 15 очков. Таким образом, отставание «Скудерии» от «Макларена» в командном зачёте достигло 30 очков. Чтобы уже в Катаре гарантировать своей команде чемпионство, гонщикам «Макларена» нужно отыграть у «Феррари» в воскресной гонке 15 очков.