Шок от Ферстаппена: за несколько часов от безнадёги к поулу! «Макларен» впереди «Феррари»

Q1: Албон против «РБ»

В первом сегменте в борьбе за последнюю путёвку в Q2 сошлись в борьбе Александер Албон и гонщики «РБ». Первым круг завершил Албон, расположившийся на 15-й строчке, вслед за ним попытку закончил Лиам Лоусон, который в решающий момент не смог прибавить и остался позади. А вот Юки Цуноде улучшить удалось — он на 0,026 секунды превзошёл результат Албона и украл у гонщика «Уильямса» место во втором сегменте.

Албон в итоге занял 16-е место, Лоусон стал 17-м, опередив Нико Хюлькенберга, который одним из первых совершил финальную попытку, а замкнули протоколы Франко Колапинто и Эстебан Окон. Аргентинцу не хватило опыта и обновлений, а француз так и не смог собрать хорошего круга — напарнику, который расположился на 10-й строчке, Эстебан проиграл почти полсекунды.

Q2: Алонсо ошибся, «Кик-Заубер» удивил

Во втором сегменте из дальнейшей борьбы едва не выбыл Фернандо Алонсо. Экс-чемпион ошибся в первой попытке в 10-м повороте, но под клетчатым флагом всё же проехал хороший круг и пробился в десятку сильнейших. А вот Пьер Гасли в Q3 не попал — француз занял 11-е место, уступив Серхио Пересу 0,012 секунды.

На 12-м и 13-м местах расположились Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас — и это уже второй подряд уикенд, когда китаец опередил финна. Правда, в Лас-Вегасе у Боттаса был штраф, и он не слишком упирался в квалификации. Как бы там ни было, для «Кик-Заубера» это очень хорошие результаты. 14-ю строчку занял Юки Цунода, а 15-м стал Лэнс Стролл, уступивший Алонсо более 0,7 секунды.

Q3: «Феррари» и «Макларен» не смогли

Финальный сегмент лучше всех начал Джордж Расселл, который в первой попытке оказался на 0,3 секунды быстрее Леклера и более 0,4 секунды привёз Хэмилтону и Сайнсу. Пиастри первая попытка не слишком удалась — он проиграл времени Джорджа почти 0,6 секунды, однако у Норриса и Алонсо дела шли ещё хуже. Первого немного занесло в пятом повороте, а второй вновь ошибся в 10-м. Оба потеряли свои первые попытки.

Позже всех боксы покинул Макс Ферстаппен, который тоже включился в борьбу за поул. На чистой трассе он опередил пилотов «Феррари» и Хэмилтона, но до Расселла не хватило 0,045 секунды. Вскоре после Макса на трассу на своём последнем свежем комплекте «софта» выехал Норрис, но и вторую попытку Ландо в итоге бросил.

В решающих попытках гонщики «Феррари» прибавить не смогли и оказались позади «Макларенов»: Норрис показал третье время, Пиастри — четвёртое. Тем временем Джордж Расселл на быстром круге улучшить не смог — в конце прогревочного он упёрся в «Ред Булл», зацепил обочину и в итоге проехал без улучшения. А вот Макс Ферстаппен смог прибавить — и с преимуществом в 0,055 секунды отобрал у «Мерседеса» поул-позицию, хотя до этого австрийцы ни разу по ходу уикенда сильнейшими не выглядели!

Как и Расселл, не смог в концовке прибавить Хэмилтон — он остался шестым, между пилотами «Феррари». Алонсо в итоге проехал быстрый круг и занял восьмую позицию, опередив Переса, а замкнул топ-10 Магнуссен, который к концу сезона по-настоящему раскатился и превратился в регулярного участника Q3.

Гран-при Катара стартует в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 мск.