Старт гонки, в которой на победу могут претендовать сразу четыре команды, — в 19:00 мск.

Как отреагирует на штраф Ферстаппен и быть ли титулу «Макларена»? ГП Катара — LIVE!

После четвёртой подряд победы Макса Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1 наше внимание переключилось на зачёт командный, ведь там всё куда интереснее: «Феррари» пока не позволяет «Макларену» оформить первый титул с 2008 года. И всё-таки есть вариант, что «Макларен» сумеет обойтись без переноса вопроса с чемпионством до финального этапа в Абу-Даби. Сумеют ли Ландо Норрис и Оскар Пиастри досрочно принести Заку Брауну титул? Или в воскресенье лучше отработают Леклер с Сайнсом? И как на их борьбу повлияют представители «Ред Булл» и «Мерседеса», тем более что с первого ряда стартуют Расселл и потерявший поул из-за спорного штрафа Ферстаппен?

Все подробности Гран-при Катара Формулы-1, а также основной гонки Формулы-2 на трассе «Лусаил» — в нашей онлайн-трансляции!

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