Как отреагирует на штраф Ферстаппен и быть ли титулу «Макларена»? ГП Катара — LIVE!

После четвёртой подряд победы Макса Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1 наше внимание переключилось на зачёт командный, ведь там всё куда интереснее: «Феррари» пока не позволяет «Макларену» оформить первый титул с 2008 года. И всё-таки есть вариант, что «Макларен» сумеет обойтись без переноса вопроса с чемпионством до финального этапа в Абу-Даби. Сумеют ли Ландо Норрис и Оскар Пиастри досрочно принести Заку Брауну титул? Или в воскресенье лучше отработают Леклер с Сайнсом? И как на их борьбу повлияют представители «Ред Булл» и «Мерседеса», тем более что с первого ряда стартуют Расселл и потерявший поул из-за спорного штрафа Ферстаппен?
Все подробности Гран-при Катара Формулы-1, а также основной гонки Формулы-2 на трассе «Лусаил» — в нашей онлайн-трансляции!
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Антонелли оказывается в гравии — заезд прерван режимом виртуального сейфти-кара. Бортолето уже начал сворачивать в боксы, но в последний момент отвернул — обязательный пит-стоп в режиме VSC не засчитывается.
Кроуфорд в конце пятого круга первым сворачивает в боксы. Вместе с ним останавливаются Мэлоуни и Мэнселл.
Кругом спустя пит-стоп совершают Арон, Беганович, Мартинс, Версхор и Антонелли. Арон и Мартинс выезжают впереди Бегановича — Дино таким образом теряет одну позицию.
Берман проходит Майни и поднимается на седьмую строчку, а вскоре Куша проходят Антонелли, Гёте и Хаджар. Не удаётся гонщику из Индии прогреть жёсткую резину.
Майни теряет позиции
Фото: x.com/formula2
04/32: 1 Бортолето — 2 Арон — 3 Беганович — 4 Мартинс — 5 Версхор — 6 Кроуфорд — 7 Берман — 8 Антонелли — 9 Гёте — 10 Хаджар.
Бортолето ставит лучший круг гонки — 1.40,481, но кругом позже быстрее уже Арон — 1.40,170. Эстонец держится в зоне DRS позади лидера.
Стартовала гонка! Бортолето опередил Арона, Пол откатывается на второе место, следом Беганович, Мартинс и Версхор. Хаджар потерял две позиции и откатился на 11-е место.
Старт гонки Формулы-2
Фото: x.com/formula2
01/32: 1 Бортолето — 2 Арон — 3 Беганович — 4 Мартинс — 5 Версхор — 6 Кроуфорд — 7 Майни — 8 Берман — 9 Антонелли — 10 Гёте
Отправляются наконец пилоты на прогревочный круг. Почти всё готово к старту основной гонки предпоследнего этапа сезона Формулы-2.
В основном пилоты стартуют на «медиуме», но Майни, Берман, Марти, Эстерсон, Браунинг, Мията и Дюрксен предпочли «хард».
Старт гонки Формулы-2 тоже отложен. Изначально дирекция объявила, что прогревочный круг начнётся в 15:30, но теперь отложили старт ещё на пять минут — до 15:35.
Маршалы восстанавливают повреждённые заграждения
Фото: x.com/formula2
Мы же теперь переключаемся на гонку Формулы-2. С поула стартует эстонец Пол Арон, который разделит первый ряд с лидером чемпионата Габриэлом Бортолето. Его главный соперник — Исак Хаджар — стартует только девятым.
Стартовая решётка гонки Формулы-2
Фото: FIA
Отметим, что шансы на титул также сохраняют Зейн Мэлоуни, Пол Арон, Джек Кроуфорд и Андреа Кими Антонелли, но все они проигрывают Бортолето больше 35 очков.
Положение в общем зачёте (топ-10):
1. Габриэл Бортолето (Invicta) — 173,5 очка.
2. Исак Хаджар (Campos) — 170.
3. Зейн Мэлоуни (Rodin) — 138.
4. Пол Арон (Hitech) — 137.
5. Джек Кроуфорд (DAMS) — 124.
6. Андреа Кими Антонелли (Prema) — 113.
7. Франко Колапинто (MP) — 96.
8. Виктор Мартинс (ART) — 93.
9. Рихард Версхор (Trident / MP) — 88.
10. Деннис Хаугер (MP) — 85,5.
Мы начинаем рассказ о финальном гоночном дне уикенда Гран-при Катара, и для участниц F1 Academy он завершился, так и не стартовав. Во время гонки Porsche Carrera Cup Middle East произошла авария, и маршалам не удалось вовремя восстановить заграждения. В результате заезд F1 Academy решено отменить.
Отметим, что накануне Эбби Пуллинг гарантировала себе чемпионский титул, а Дориан Пен и Майя Вёг продолжат борьбу за вице-чемпионство на финальном этапе сезона в Абу-Даби.