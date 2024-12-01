Спорный штраф оставил Ферстаппена без первого места на старте. Это новый опасный прецедент

Стартовая решётка Гран-при Катара Формулы-1 претерпела серьёзнейшее изменение: четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен оштрафован и будет стартовать не первым, а вторым за свой проступок перед финальным быстрым кругом. Разумеется, у судей нашлись аргументы и пункты правил, но по сути создан новый опаснейший прецедент.

Что случилось?

Когда Ферстаппен, его главный конкурент Джордж Расселл и все остальные участники третьего сегмента квалификации Гран-при Катара Формулы-1 готовились к финальным быстрым кругам, то каждый пытался сделать эту подготовку идеальной: прогревал или охлаждал шины, создавал зазор от соперника впереди. В итоге так вышло, что ближе к концу круга Расселл оказался позади Ферстаппена и на более высокой скорости.

Вопреки ожиданиям британца, в довольно скоростном 12-м повороте Макс не подвинулся с траектории, так что пилоту «Мерседеса» пришлось отворачивать в последний момент, чтобы избежать инцидента. Судьи заметили случившееся и вызвали нидерландца к себе для разбирательств с формулировкой за «неоправданно медленную езду». Честно говоря, это не вызывало каких-то опасений: обычно за подобное не штрафуют или ограничиваются официальными предупреждениями, ведь самое главное, что никто никому не испортил боевой круг, инцидент не выглядел совсем уж опасным, а в действиях Ферстаппена не было ничего вопиющего.

Что говорили гонщики?

Разумеется, у Ферстаппена и Расселла были разные точки зрения на случившееся. Британец упирал на то, что случившееся могло слегка повлиять на его быстрый круг, а ведь итоговый разрыв между пилотами составил всего лишь 55 тысячных секунды. Что же до Макса, то он напоминал, что всё было на прогревочном круге, и шутил по поводу потенциального штрафа. В который, кажется, не верили оба участника инцидента.

Джордж Расселл: «Я оказался на гравии за два поворота до начала круга. Было ощущение, что днище задевает бордюр и гравий, так что надеюсь, днище не повреждено. Возможно, именно поэтому мы не улучшили время, не знаю. Но было немного напряжённо за два поворота до начала круга».

Макс Ферстаппен: «Впереди меня две машины тоже создавали разрыв, так что пришлось и мне. Конечно, ты должен придерживаться дельты, но в какой-то момент это становится невозможно. Я создавал разрыв, а Джордж просто приехал на полном газу. Ты не хочешь никому помешать, и я не думаю, что сделал это. Я просто оставался за другими пилотами, а он примчался на полном газу. Если хочешь так делать, пожалуйста. Я же просто ехал за другими и никому ничего не портил. Что сделаю, если оштрафуют? Выпью сегодня вечером ещё один джин с тоником!»

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Что сказали судьи?

Через три часа по окончании квалификации пришло сенсационное решение: Ферстаппен всё-таки получил реальный штраф и наказан потерей одной позиции на стартовой решётке! То есть Джордж и Макс поменялись местами на первой линии.

В своём вердикте стюарды отметили, что Ферстаппен в попытке охладить шины ехал медленнее, чем требовали предписание гоночного директора и так называемая дельта. При этом нидерландец видел Расселла, поскольку несколько раз смотрел в зеркала на короткой прямой между 11-м и 12-м поворотами — и всё равно не подвинулся. Вероятно — это мы уже добавляем от себя — в попытке не выпустить Расселла вперёд на трассе перед быстрым кругом.

То есть произошло комбо: неоправданно медленная езда и создание потенциально аварийной ситуации, когда медленный болид не подвигается с траектории. В то же время судьи учли, что оба пилота не были на быстром круге, и поэтому штраф Ферстаппена составил всего одну позицию, а не обычные для таких проступков три.

Чем плохо такое решение?

Формально «состав нарушения» налицо, вот только как быть со всеми прежними прецедентами? Судьи постоянно изучают слишком медленный пилотаж со стороны гонщиков на прогревочных кругах, но никогда никого не наказывают — хватает аргументов, что гонщик пропускал кого-нибудь, кто на быстром круге, а потом просто создавал разрыв от пилота перед собой (собственно, про разрыв говорил и Макс). Ну, или нарушение подтверждается, но реального штрафа за него все равно не дают.

Что же до инцидентов на прогревочных кругах, то их было сколько угодно, причём по такому же поводу, как у Макса с Джорджем: пилоты боролись за позицию на трассе и могли достаточно жёстко блокировать друг друга, однако это никогда не приводило к штрафам.

Получается, Ферстаппена оштрафовали за комбо из проступков, за которые прежде никогда не наказывали. И это может создать серьёзные проблемы на будущее. Выходит, надо следить и за пилотами на медленных кругах, которые могут резко прибавить — ты их не пропустишь и резко попадёшь под штраф. Или теперь и всякая медленная езда может судиться слишком строго?

Ваш автор считает это наказание излишним и вредным: оно создаёт в Формуле-1 новые ограничения и поводы для скандалов на будущее. Слава богу, что в этом сезоне Ферстаппен уже оформил чемпионское звание, так что штраф Макса глобально ни на что не повлияет. А если бы отрыв от Норриса оставался небольшим? Можно только представить бурление различных субстанций в материалах СМИ и комментариях к ним. Так что судьи приняли решение, которое ещё может очень плохо аукнуться.

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