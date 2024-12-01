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Формула-1 Гран-при Катара — 2024: Ферстаппен выиграл, Норрис — 10-й после штрафа, Гасли — пятый, Чжоу — восьмой

Мощь Ферстаппена: не только отбил атаку Норриса, но и наябедничал на штраф соперника!
Евгений Кустов
Мощь Ферстаппена
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Ошибки и боль «Мерседеса», странное решение гоночной дирекции и сенсационные очки худшей команды Ф-1 в Катаре.

Ферстаппен не заметил штрафа

На старте гонки Гран-при Катара Ферстаппен моментально компенсировал свой квалификационный штраф: Макс поравнялся с Расселлом перед первым поворотом и так грамотно расположил машину, что пилот «Мерседеса» пропустил ещё и Норриса, вышедшего на второе место. Плохо всё прошло и у второго гонщика «Мерседеса»: Хэмилтон допустил фальстарт, после чего ещё и пропустил трёх соперников — кошмарное начало.

В середине и конце пелотона по ходу первого круга случилось сразу два инцидента. Сначала не поместились втроём в первый поворот Колапинто, Окон и Хюлькенберг — меньше всех виноват аргентинец, но легче ли от этого Франко и «Уильямсу»? Инцидент подкараулил и второго представителя Гроува: Алекс не поделил место со Строллом — оба поехали дальше. При этом Лэнс потом заработал штраф, который мало на что повлиял: отстояв на пит-стопе 10 секунд, канадец сразу после этого сошёл из-за проблем с машиной.

После эвакуации машин Колапинто и Окона (Хюлькенберг обошёлся проколом) быстро дали рестарт, на котором Оскар Пиастри обошёл Шарля Леклера и стал четвёртым.

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«Мерседес» против Расселла

Впереди Ферстаппен сразу смог сбросить с крыла Норриса, но не отрывался от него: разрыв стабильно держался в районе двух секунд, и было понятно, что всё решит тактика, работа машин после перехода с «медиума» на «хард» или что-нибудь неожиданное.

Расселл не мог держаться вплотную за этой парой, но решил перевернуть ход гонки благодаря раннему пит-стопу и андеркату. Против такого плана взяла и выступила команда Джорджа, запоров остановку: она длилась семь секунд! Разумеется, после этого Расселл уже не мог мечтать о том, чтобы схлестнуться с Максом и Ландо.

Впрочем, всё относительно: если «Мерседес» Джорджа хотя бы ехал, то у Хэмилтона вообще ничего не получалось. Когда Льюису сказали по радио, что он едет на секунду с лишним медленнее лидеров, семикратный чемпион даже спросил в ответ: «У нас машина сломана, что ли?» Его заверили, что просто нет баланса. Позднее Хэмилтон превысит скорость на пит-лейне, забыв нажать лимитатор, и после штрафа Льюис финиширует только 12-м.

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Странное решение гоночной дирекции

Когда все уже ждали первой и единственной волны пит-стопов, свой вклад решили внести болид «Уильямса» и новый гоночный директор Ф-1 Руй Маркеш. На стартовой прямой от машины Алекса Албона отвалилось зеркало заднего вида. Упало вне траектории, но всё же достаточно опасно. Маркеш решил не использовать сейфти-кар или хотя бы режим VSC – и прогадал. На зеркало в итоге наехал Боттас, а на образовавшиеся обломки — Сайнс и Хэмилтон!

Только после этого машину безопасности всё же выпустили на трассу, а все гонщики получили возможность поменять шины. Норрис остался позади Ферстаппена, а вот Пиастри отдал третье место Леклеру, так как Оскар провёл пит-стоп ещё до сейфти-кара. Далее шли Перес, Гасли, Расселл, Сайнс, внезапно Чжоу, а также Алонсо.

Ещё до рестарта свою неплохую пятую позицию потерял Перес, которого внезапно развернуло — возможно, не ошибка пилота, а технические проблемы. На самом рестарте Макс грамотно отбил опаснейшую атаку Норриса, а позади них то же самое сделал Леклер по отношению к Пиастри, разве что немного дальше по ходу круга. А вот Гасли моментально отдал пятую позицию Расселлу, уехав на обочину, в то время как Алонсо удалось пройти Чжоу. Позади лишился шансов на очки Хюлькенберг — разворот и парковка в гравии.

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Норрис выбивает самого себя из борьбы за победу

Если вы ждали решающего сражения за победу между Ферстаппеном и Норрисом, то напрасно. Ранее, когда на стартовой прямой вывесили жёлтые флаги, Ландо не поднял ногу с педали газа, на что по радио обратил внимание лично Макс. Судьи хоть и не сразу, но запустили расследование и подтвердили вину гонщика «Макларена». Штраф за пренебрежение требованиями безопасности вышел жесточайшим: 10-секундный стоп-энд-гоу!

Норрис после такого удара всё же набрал два очка — одно за 10-е место и одно – за быстрейший круг. Но это всё равно стало огромным ударом по «Макларену» в Кубке конструкторов: вместо увеличения преимущества от «Феррари» осталось 21 очко. Всё ещё много, но дело не закрыто.

Вернёмся к обладателям подиума, из числа которых Норрис таким образом выбыл. Ферстаппен после потери главного конкурента спокойно уехал к победе — нидерландец не расслабился после выигрыша титула! Леклер отстоял второе место от Пиастри и теперь уступает Норрису семь очков в борьбе за звание вице-чемпиона.

Формула-1 2024. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31:05.323
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+6.031
3
Оскар Пиастри
McLaren
+6.819

Шок-результаты Гасли и Чжоу

Расселл финишировал четвёртым — не так и плохо после проваленного пит-стопа и пятисекундного штрафа на финише за некий проступок позади машины безопасности. Блестящая пятая позиция Гасли позволила «Альпин» выйти на шестое место в Кубке конструкторов — Сайнс, несмотря на несколько попыток, так и не сумел пройти француза.

Алонсо вопреки постоянным жалобам на слабую «максималку» машины финишировал седьмым, ну а на восьмой позиции – автор главного сюрприза дня: Гуаньюй Чжоу принёс «Кик-Зауберу» первые очки в сезоне! Машина под конец сезона немного поехала, китаец обрёл уверенность и выдал результат. Позади Чжоу финишировал Магнуссен, ну а Норрис, как мы уже писали, замкнул десятку.

До поры до времени скучный Гран-при Катара в итоге вышел очень даже весёлым. Ну а мы теперь ждём финала сезона в Абу-Даби уже в следующие выходные!

Как прошло воскресенье в Катаре:
Глупость Норриса, триумф аутсайдера и странная ошибка организаторов. Каким был ГП Катара
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Глупость Норриса, триумф аутсайдера и странная ошибка организаторов. Каким был ГП Катара
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