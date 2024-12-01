Гоночный босс Ф-1 должен уйти. Провал из-за бездействия на Гран-при Катара непростителен

Гран-при Катара начинался не слишком динамично, но после середины дистанции превратился в настоящую мясорубку. Ошибались многие — от Хюлькенберга и Переса до Хэмилтона и Норриса, но даже их промахи не идут ни в какое сравнение с тем, что устроил гоночный директор Руй Маркеш.
ФИА обязана объясниться
На 30-м круге на главной прямой от «Уильямса» Александера Албона отлетело правое зеркало заднего вида. На трассе загорелась индикация жёлтыми флагами — и практически тут же потухла. Через мгновение индикация загорелась вновь — и снова через секунду потухла. Зеркало же как лежало на трассе, так и осталось лежать.
Гоночный директор не обращает внимания на лежащее на трассе зеркало
Фото: F1 TV
Несколько кругов, несмотря на валявшееся зеркало, гонка продолжалась в боевом режиме — пока на 34-м по нему не проехал Валттери Боттас, после чего трасса оказалась усеяна осколками. И тут же, проехав по осколкам, пробили шины Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс. И лишь через полторы минуты после этого — когда Хэмилтон и Сайнс прошли целый круг на трёх колёсах, побывали в боксах и уже вернулись на трассу на новых шинах — гоночный директор Руй Маркеш додумался выпустить автомобиль безопасности.
Между первой индикацией жёлтых флагов и выездом сейфти-кара прошло 8 минут 14 секунд. Из них более полутора минут асфальт был усыпан обломками. Это вопиющий непрофессионализм гоночного директора, лишь по счастливой случайности обошлось только двумя пробитыми шинами. А если бы у кого-то возник медленный прокол и колесо спустило посреди скоростного поворота?
Перед Гран-при Лас-Вегаса Международная автомобильная федерация (ФИА) по (надо полагать) инициативе президента Мохаммеда бен Сулайема без объяснения причин сменила гоночного директора Нильса Виттиха. В Катаре, отвечая на вопросы журналистов, бен Сулайем заявил, что это не их — журналистов — ума дело, почему ФИА меняет сотрудников.
Однако теперь ФИА обязана объясниться. У Виттиха таких промахов не было, а Руй Маркеш в простейшей ситуации поставил под угрозу жизни и здоровье пилотов. Неизвестно, что не так было с Виттихом, возможно, он действительно допустил какую-то ошибку, но то, что произошло в Катаре — катастрофа для ФИА.
Любой ребёнок, который хоть раз посмотрел гонку, знает, что если на прямой перед скоростным поворотом лежит обломок, его оттуда надо убрать. На что надеялся Маркеш? Куда должно было деться зеркало? Раствориться? Это абсолютный провал, полнейшая профнепригодность. Маркеш должен покинуть должность гоночного директора сразу же и никогда больше не работать в автоспорте.