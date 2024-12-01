Гоночный босс Ф-1 должен уйти. Провал из-за бездействия на Гран-при Катара непростителен

Гран-при Катара начинался не слишком динамично, но после середины дистанции превратился в настоящую мясорубку. Ошибались многие — от Хюлькенберга и Переса до Хэмилтона и Норриса, но даже их промахи не идут ни в какое сравнение с тем, что устроил гоночный директор Руй Маркеш.

ФИА обязана объясниться

На 30-м круге на главной прямой от «Уильямса» Александера Албона отлетело правое зеркало заднего вида. На трассе загорелась индикация жёлтыми флагами — и практически тут же потухла. Через мгновение индикация загорелась вновь — и снова через секунду потухла. Зеркало же как лежало на трассе, так и осталось лежать.

Гоночный директор не обращает внимания на лежащее на трассе зеркало Фото: F1 TV

Несколько кругов, несмотря на валявшееся зеркало, гонка продолжалась в боевом режиме — пока на 34-м по нему не проехал Валттери Боттас, после чего трасса оказалась усеяна осколками. И тут же, проехав по осколкам, пробили шины Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс. И лишь через полторы минуты после этого — когда Хэмилтон и Сайнс прошли целый круг на трёх колёсах, побывали в боксах и уже вернулись на трассу на новых шинах — гоночный директор Руй Маркеш додумался выпустить автомобиль безопасности.

Между первой индикацией жёлтых флагов и выездом сейфти-кара прошло 8 минут 14 секунд. Из них более полутора минут асфальт был усыпан обломками. Это вопиющий непрофессионализм гоночного директора, лишь по счастливой случайности обошлось только двумя пробитыми шинами. А если бы у кого-то возник медленный прокол и колесо спустило посреди скоростного поворота?

Перед Гран-при Лас-Вегаса Международная автомобильная федерация (ФИА) по (надо полагать) инициативе президента Мохаммеда бен Сулайема без объяснения причин сменила гоночного директора Нильса Виттиха. В Катаре, отвечая на вопросы журналистов, бен Сулайем заявил, что это не их — журналистов — ума дело, почему ФИА меняет сотрудников.

Однако теперь ФИА обязана объясниться. У Виттиха таких промахов не было, а Руй Маркеш в простейшей ситуации поставил под угрозу жизни и здоровье пилотов. Неизвестно, что не так было с Виттихом, возможно, он действительно допустил какую-то ошибку, но то, что произошло в Катаре — катастрофа для ФИА.